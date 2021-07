Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Matches amicaux : l'OL accroché, Aouar inspiré

En stage à Murcie, Lyon a poursuivi sa préparation pour la reprise avec un nul face au vainqueur sortant de la Ligue Europa, Villarreal (2-2) . Houssem Aouar s'est particulièrement illustré. Incisif et inspiré, le stratège des Gones a signé une belle volée pour permettre aux Lyonnais d'égaliser. Les hommes de Peter Bosz restent ainsi invaincus dans leurs matches amicaux de l'été avec trois victoires et un nul. Ce n'est pas le cas de Lille . Les Dogues, champions de France en titre, ont été battus par Benfica (1-0).

2. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 - Aviron : Les Bleus brillent en deux de couple

Les Français n'ont pas manqué leur entrée en lice dans le deux de couple à Tokyo. Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, chez les hommes, et Hélène Lefebvre et Élodie Ravera-Scaramozzino chez les femmes, ont validé leur billet pour les demi-finales. Première de sa série, la paire Androdias-Boucheron, championne d'Europe et l'une des sérieuses chances de médaille pour la France, a notamment devancé les champions du monde chinois Liang Zhang et Zhiyu Liu. Les demi-finales hommes et femmes en deux de couple sont programmées lundi.

3. Football - Mercato : Mbappé, revenir pour mieux partir ?

Il a fait un retour remarqué à l'entraînement du PSG. Mais l'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit toujours en pointillé. Et Marca en a rajouté une couche en indiquant que l'attaquant international français n'avait toujours pas l'intention de prolonger avec le club parisien, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Un départ cet été reste peu probable. Mais l'hypothèse de le voir partir libre et donc gratuitement l'an prochain est inenvisageable pour Paris. Le feuilleton bat son plein…

Nous avons aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Le président Emmanuel Macron est arrivé à Tokyo, où il doit assister dans la soirée à la cérémonie d'ouverture après des rencontres avec le président du CIO et l'empereur du Japon.

Basketball - NBA : Willie Green, ancien entraîneur-adjoint des Phoenix Suns, a été nommé nouvel entraîneur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans.

Golf - Evian Championship : La Thaïlandaise Pajaree Anannarukarn et l'Américaine Yealimi Noh ont pris la tête à l'issue du 1er tour avec une carte de 65, soit six coups sous le par.

La vidéo de rattrapage

Des débuts cauchemardesques. Pour son entrée dans la compétition dans le groupe A, l’équipe de France olympique a sombré face à une équipe mexicaine bien plus entreprenante (4-1). Malgré un but d’André-Pierre Gignac, la défense tricolore a vécu un calvaire. Voici le résumé du match en vidéo.

Naufrage défensif et grosse fessée d’entrée : le résumé de la débâcle française

Le tweet qui annonce de courtes nuits

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - Tokyo 2020 - C'est l'heure !

Certaines épreuves ont déjà commencé. Mais le premier gros temps fort, c'est bien pour ce vendredi, à 13h, au stade olympique de Tokyo, avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture des JO. Au programme : un spectacle, le défilé des délégations, le discours du président du CIO et, pour conclure, l’allumage de la vasque olympique. C'est à suivre en direct, comme tous les événements de cette olympiade, sur toutes les plateformes d'Eurosport. Avec, entre autres, la course en ligne de cyclisme messieurs, programmée la nuit prochaine…

2. Football - Mercato : 187 millions pour Kane, Pogba et le PSG… rendez-vous sur notre live !

C'était la bombe de la nuit et elle ne manquera pas d'alimenter la rubrique mercato du jour. Le tabloïd The Sun annonce que Manchester City a proposé 187 millions d'euros pour arracher Harry Kane à Tottenham. Une somme qui correspondrait au deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Et qui aurait convaincu les Spurs de lâcher leur joyau. Dans la presse britannique, il est aussi question de Paul Pogba et du PSG… Rendez-vous sur notre live mercato pour retrouver toutes les infos transferts au cours de la journée.

3. Tennis - Gasquet, Gaston, Paire… il n'y a pas que Tokyo

Il y a de quoi se mettre en appétit avant le début du tournoi olympique. Trois Français sont notamment en quart à Gstaad : Arthur Rinderknech face au Serbe Laslo Djere, Hugo Gaston contre le Chilien Cristian Garin et Benoît Paire, opposé au Norvégien Casper Ruud. Richard Gasquet, qui affronte le Bosnien Damir Dzumhur, jouera lui aussi pour une place dans le dernier carré à Umag. Tot comme Océane Dodin à Palerme, contre la Roumaine Jaqueline Cristian.

