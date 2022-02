Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques - Ski Alpin : Un vent comme "point noir" selon Clarey

"Ma crainte principale c'est le vent", a assuré le Français Johan Clarey après le deuxième entraînement de descente disputé vendredi avec d'importantes rafales et un froid saisissant (-36 degrés au départ). "C'est vraiment le gros point noir. Aujourd'hui on a pu faire un entraînement mais c'était un peu chaud". Alors que les rafales ont repoussé d'une heure le deuxième entraînement vendredi (12h00 locales au lieu de 11h00), le vent menace la bonne tenue du troisième entraînement samedi et de la course dimanche, la première des Jeux en ski alpin.

2. Football - Coupe d'Afrique des Nations : Fin du rêve pour le Cameroun, vaincu par l'Egypte

La détresse du Camerounais Tolo, réconforté par ses partenaires et par Mohamed Salah (Cameroung-Egypte) Crédit: Getty Images

3. Basket-ball - NBA : Gobert au All-Star Game pour la 3e fois consécutive !

Et de trois ! Sans surprise, ce qui ne rend pas pour autant cette reconnaissance banale, Rudy Gobert a été sélectionné, comme en 2020 et 2021, pour disputer le All-Star Game du 20 février à Cleveland, rassemblant les meilleurs joueurs de la NBA. Le pivot français, âgé de 29 ans, se voit récompensé pour son excellente saison avec le Jazz, pour l'heure la meilleure de sa carrière dans la Ligue nord-américaine. Le joueur de Utah espérait cela dit une place de titulaire à cet événement.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Copa del Rey : Le Real Madrid s'arrête en quart de finale de la Coupe du Roi après : Le Real Madrid s'arrête en quart de finale de la Coupe du Roi après sa défaite face au coupeur de têtes Bilbao (0-1) . A un peu plus de 10 jours de leur choc face au PSG, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas rassuré. Du tout.

Tennis - ATP Montpellier : Énorme désillusion pour Gaël Monfils, : Énorme désillusion pour Gaël Monfils, balayé au deuxième tour de l'Open Sud de France par le Suédois Mikael Ymer (6-1, 6-2) . Quart de finaliste à l'Open d'Australie, le Français de 36 ans a cédé en à peine une heure de jeu.

Football - Ligue des Champions : Le PSG a dévoilé sa liste de joueurs pour la phase finale de la Ligue des champions 2021-2022. Et comme pour la phase de poules, l'Espagnol Juan Bernat en est absent. Pourtant, le latéral gauche n'est plus blessé comme à l'automne. Explications ici.

Jeux Olympiques - Patinage : L'Américain Nathan Chen, qui avait vécu une désillusion aux JO-2018, a idéalement renoué avec la glace olympique aux Jeux de Pékin en dominant avec la manière le programme court hommes de l'épreuve par équipes de patinage artistique, vendredi matin. Nouveau record personnel à la clé, avec 111,71 points.

Basket-Ball - NBA : Les Clippers ont remporté le derby de Los Angeles cette nuit face aux Lakers (111-110), tandis que Trae Young (43 points) a emmené les Hawks d'Atlanta glacer les Suns de Phoenix (124-115), dont les leaders Devin Booker et Chris Paul seront tête d'affiche des remplaçants au All-Star Game dans deux semaines et demie à Cleveland.

La vidéo de rattrapage

Enfin surtout pour Tessa Worley et Kevin Rolland, porte-drapeaux de l'équipe de France dans quelques heures ! Martin Fourcade, consultant Eurosport, a été porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Le septuple médaillé olympique raconte ce moment fort et comment il appréhendait de défiler devant tous les athètes tricolores. Un moment qui a changé sa personnalité, estime-t-il.

Fourcade : "Porte-drapeau, c'est le moment de ta vie où tu ne dois pas te rater !"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Jeux Olympiques - Pékin 2022 : Une cérémonie grandiose pour ouvrir la quinzaine

Une nouvelle quinzaine olympique se lance officiellement aujourd'hui ! A peine un peu plus de six mois après les Jeux d'été de Tokyo, c'est Pékin qui prend le relais pour des Jeux d'hiver à suivre en intégralité sur Eurosport, et sans publicité ! L'Olympiade commence avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture à 13h heure française, réalisée par l'artiste Zhang Yimou, déjà en charge pour les Jeux de 2008. Dans un stade vide, la délégation française sera emmenée par Tessa Worley et Kevin Rolland. A suivre en direct sur Eurosport !

2. Football - Ligue 1 : Marseille doit tout de suite se ressaisir face à Angers

Pour le premier match de la 23e journée de Ligue, l'Olympique de Marseille a l'occasion de prendre provisoirement la place de dauphin à Nice lors de sa rencontre face à Angers. Surtout, les partenaires de Dimitri Payet doivent immédiatement se remettre en selle devant leur public, trois jours après la déconvenue subie face à l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi à 21h au Stade Vélodrome.

3. Jeux Olympiques - Ski Alpin : Un troisième entraînement à ne pas manquer

La nuit prochaine, il ne faudra pas rater le 3e entraînement en descente pour les skieurs. Peu aidés par le froid glacial et le vent venu jouer les perturbateurs, les concurrents à l'épreuve de ski alpin auront une avant-dernière chance de se mesurer à la piste avant le début des épreuves. Pour les plus courageux, la journée olympique débutera dès 2h du matin avec le tour préliminaire de curling, en double mixte. Toujours à suivre sur Eurosport, comme toute cette quinzaine olympique.

(Avec AFP)

