Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Jeux Olympiques - Paris 2024 : La Seine, star de la cérémonie d'ouverture

Les Jeux de Paris poseront d'emblée le cadre de leur ambition : pour la première fois dans l'histoire des JO d'été , la cérémonie d'ouverture, dont les contours ont été dévoilés lundi soir, se déroulera non seulement hors d'un stade mais aussi sur l'eau, avec un défilé sur la Seine dans Paris. Un vrai défi avec près de 600 000 personnes attendues. Un spectacle grandiose en perspective !

2. Handball - Mondial 2021 : Les Bleues sont prêtes pour le quart

Cette équipe de France est toujours impériale . Les Bleues ont bouclé le tour principal avec une sixième victoire en autant de matches, face à la Fédération de handball russe (28-33). Les championnes olympiques terminent premières de leur groupe et devront croiser le fer avec la Suède en quart de finale, mercredi. Des retrouvailles en forme de remake de la dernière demi-finale des JO de Tokyo qui s'annoncent électriques.

Coralie Lassource (France) contre la Russie / Championnat du monde 2021 Crédit: Getty Images

3. Basketball - NBA : Curry relance les Warriors, Jokic rayonne contre Washington

La défaite à Philadelphie n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Les Golden State Warriors ont relancé la machine avec un court succès à Indiana (100-102) inspiré par Stephen Curry (26 points). Nikola Jokic a signé une ligne de stats hallucinante (28 points, 19 rebonds, 9 passes) lors de la victoire de Denver contre Washington (113-107). Autres coups de chaud, ceux de Trae Young (41 points) dans la défaite d'Atlanta contre Houston (126-132) et de Jayson Tatum (42 points) avec Boston pour faire chuter le champion, Milwaukee (117-103). Une fois n'est pas coutume, Phoenix a perdu. Les Suns se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers (111-95).

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Le match qui devait opposer mardi Manchester United à Brentford a été reporté en raison de l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19 chez les Red Devils.

Football - Premier League : Le championnat anglais a par ailleurs enregistré lundi 42 nouveaux cas de Covid-19, un record depuis que les résultats des tests ont commencé à être publiés en mai 2020.

Football - Serie A : Après deux défaites en championnat, l'AS Rome s'est relancée dans la course à l'Europe en dominant la Spezia (2-0) en match de clôture de la 17e journée.

Football - Ligue 2 : Toulouse et Rodez ont fait match nul (1-1) en clôture de la 18e journée au Stadium. Conséquence : Ajaccio reste en tête du championnat devant les Violets à un point.

Basketball - Betclic Elite : Le serbe Sasa Obradovic, 52 ans, a été nommé entraîneur de l'équipe de Monaco, actuelle 14e de l'Euroligue, en remplacement de Zvezdan Mitrovic.

A voir et à écouter

Quentin Valognes a été diagnostiqué diabétique de type 1 à l'âge de 6 ans et cela ne l’a pas empêché d’être cycliste professionnel 14 ans plus tard dans l’équipe professionnelle américaine Novo Nordisk. Voici son histoire qu'il nous raconte au micro d'Arnaud Manzanini dans votre podcast Ultra Talk.

Cela ne vous aura pas échappé, on a eu deux tirages pour le prix d’un en Ligue des champions. Lundi, l’attribution des adversaires des seize clubs encore en lice pour remporter la "coupe aux grandes oreilles" en 2022 s’est faite en deux temps. Un coup pour du beurre. Un coup qui compte. Dans l’affaire, il y a des gagnants. Le Bayern Munich ne semble par exemple pas à plaindre. Et des perdants : le LOSC et surtout le PSG, opposé au Real.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Guardiola vs Bielsa, toujours un must

Ils s'apprécient en plus de savoir donner au jeu toutes ses lettres de noblesse. Josep Guardiola et Marcelo Bielsa se retrouvent à l'occasion d'un duel entre Manchester City et Leeds United, lors de la 17e journée. Le champion d'Angleterre, porté par un Bernardo Silva retrouvé , visera une septième victoire d'affilée en championnat pour conserver la tête du classement. Coup d'envoi à 21h00 !

Marcelo Bielsa et Pep Guardiola Crédit: Getty Images

2. Football - Bundesliga : Le Bayern pour enchaîner

Le Bayern Munich ouvre la 16e journée avec l'opportunité de mettre encore un peu plus ses poursuivants sons pression. Le club bavarois, qui reste sur trois succès consécutifs en championnat, prendra neuf points d'avance en tête du classement en cas de victoire à Stuttgart. Coup d'envoi à 18h30 !

3. Handball - Mondial 2021 : Danemark - Brésil pour lancer les quarts

En attendant le rendez-vous entre la France et la Suède mercredi, les quarts de finale débutent avec un duel entre le Danemark et le Brésil (17h30). Un peu plus tard, l'Espagne comptera sur l'appui de son public pour tenter de venir à bout de l'Allemagne et rejoindre ainsi le dernier carré. Coup d'envoi à 20h30 !

(avec AFP)

