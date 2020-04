Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby : Laporte veut une Coupe du monde à la place de la Coupe d'Europe

Bernard Laporte sera candidat au poste de vice-président de World Rugby le 13 mai et sa prise de position peut être vue comme celle d'un homme en campagne. Mais quand même. Il suggère ni plus ni moins que de supprimer la Coupe d'Europe pour faire place à une Coupe du monde des clubs annuelle, qui serait selon lui bien plus lucrative.

"World Rugby doit créer une Coupe du monde des clubs professionnels qui aurait lieu tous les ans, hors des fenêtres 'Rugby World Cup' traditionnelles", lance le président de la FFR, à Midi Olympique. Il imagine reprendre le format de la Coupe du monde et qualifier "les demi-finalistes du Top 14, ceux du championnat anglais, les six premiers du Super Rugby, les quatre premiers de la Ligue Celte, le champion du Japon et celui des États-Unis, par exemple".

"Il faut créer cette compétition et très rapidement. Cela pourrait être une bouffée d'air frais pour l'ensemble du rugby mondial", ajoute-t-il.

2. Football : Des supporters achètent à Denoueix sa médaille et la lui rendent

Raynald Denoueix garde sa médaille de champion de France 2001. L'ex-entraîneur des Canaris avait participé à un élan de solidarité pour collecter de l'argent pour les personnels soignants du CHU de Nantes en mettant aux enchères sa plaque. Quelques 450 supporters se sont cotisés pour la lui racheter en ouvrant une cagnotte, dont le montant sera reversé au CHU.

3. Jeux Olympiques : L'appel de Phelps à soutenir moralement les athlètes

Michael Phelps s'est couvert d'or comme personne dans les championnats du monde et aux Jeux Olympiques, mais il a aussi connu le côté très obscur de la gloire en traversant plusieurs dépressions. L'Américain appelle à une prise de conscience de ce que pourrait induire le report des Jeux de Tokyo à 2021 chez des athlètes entièrement mobilisés pour cet objectif et qui ressentent aujourd'hui un grand vide.

"Si vous êtes dans un endroit où vous avez besoin d'aide, tendez la main et demandez de l'aide, a conseillé le nageur aux 28 médailles olympiques dont 23 en or. C'est quelque chose qui a été très difficile à faire pour moi, je peux le comprendre pour quelqu'un qui en passe par là. En même temps, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Pour être honnête, cela m'a sauvé la vie."

Phelps craint une hausse des dépressions chez les athlètes suite au report des Jeux

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'UEFA hausse le ton pour finir la saison : "En voulant sauver une saison, on va en gâcher deux" 03:55

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Les Grands Récits : Douze hommes en colère

L'histoire d'une des plus grandes défaillances du sport US. Invaincus depuis les débuts du basket aux Jeux en 1936 et considérés comme invincibles, les Etats-Unis tombent de leur piédestal en 1972 à Munich. Une défaite sur le fil, à la sirène, face au grand rival soviétique. Un dénouement controversé que les douze joueurs américains n'ont jamais digéré. Au point de nouer un pacte : ne jamais récupérer leurs médailles d'argent.

2. Football - L'épopée de l'OL : "Penalty sur Nilmar"

Eurosport vous retarce cette semaine la période faste de l'Olympique Lyonnais des années 2000, ponctuée par sept titres de champion de France. Ses belles soirées européennes, et ses déboires aussi. Après l'épisode 1 consacré à la genèse d'une ambition, notre deuxième volet de la saga fait resurgir ce match à Eindhoven en 2005 où Lyon est tombé une première fois de haut.

3. Football : Liverpool, une réaction tardive

Club de tradition prolétarienne et donc de gauche, Liverpool a créé la polémique en annonçant qu'il allait profiter d'un système qui lui permettra de ne payer que 20% de la rémunération de son "petit personnel". Le reste devait être payé par l'état britannique et donc le contribuable. Les Reds ont fait machine arrière mais le mal est fait.

4. A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport s'occupe de tout en vous faisant revivre sur ses antennes les plus beaux matchs et événements et en vous proposant ses rendez-vous inédits. L'Eurosport Fitness Club est là dès 9h sur Eurosport 1 pour vous tenir en forme. Puis, place au Débat à 13h30, présenté par Louis-Pierre Frileux, et au Club Eurosport à 18h toujours sur Eurosport 1, avec autour d'Olivier Canton, Laurent Niccolin et Laurent Marti, respectivement présidents des clubs de rugby de Montpellier et Bordeaux-Bègles, et Martial Bellon, président du club de basket la SIG Strasbourg.

