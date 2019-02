Chardon ardent, Thunder bouillant, Humbert impatient : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Du surplace pour Lille, Saint-Etienne reverdit

Solide dauphin du PSG, le LOSC a laissé échapper deux points précieux dans la course au podium sur la pelouse de Strasbourg (1-1). Après un premier acte dominé et l'ouverture du score d'Ikoné (42e), le LOSC a complètement disparu et Gonçalves (68e) a sanctionné les errements nordistes. Mal en point depuis quelques semaines, les Verts ont profité de leur déplacement à Dijon pour se relancer (0-1) grâce à un but de Neven Subotic. Mais la série noire des blessures continue pour les Stéphanois. Après Kevin Monnet-Paquet dimanche dernier, c'est Gabriel Silva, victime d'une rupture du tendon d'Achille, qui va devoir mettre un terme à sa saison. Derrière Mathieu Debuchy, à la santé lui aussi chancelante, les Verts n'ont plus de solution sur le côté droit de leur défense.

Anthony Gonçalves fête son but lors de Strasbourg-Lille / Ligue 1Getty Images

2. Basketball – NBA : Le Thunder au bout d'un match de folie

Deux prolongations, un score qui n'a cessé d'enfler, une victoire sur le fil du Thunder (148-147) et des stats individuelles de MVP : la rencontre entre Oklahoma et Utah a accouché d'un combat épique. Et c'est finalement Paul George à une seconde du buzzer qui a scellé son sort. Avec 45 points, 9 rebonds et 7 passes, il a largement contribué à la victoire des siens même si l'incontournable Westbrook n'a pas à rougir (43 points, 15 rebonds, 8 passes). Côté Jazz, Rudy Gobert a, lui aussi, explosé les compteurs (26 points, 16 rebonds, 3 contres). En vain. Un Bradley Beal en feu (46 points) n'a pas suffi à Washington sur le parquet de Charlotte (123-110) où les 20 points, 8 rebonds et 5 passes de Nicolas Batum ont fait la différence.

3. Tennis – Delray Beach : Fin de parcours pour Del Potro et Mannarino

Surprise à Delray Beach cette nuit. L'Américain Mackenzie McDonald a dominé le favori du tournoi, l'Argentin Juan Martin del Potro, en trois manches de 6-4, 3-6, 7-6 (5) pour se qualifier pour les demi-finales où il affrontera Radu Albot. Le Français Adrian Mannarino n'a rien pu faire face au géant John Isner (7-6, 6-4) et ses 24 aces. Comme souvent, l'Américain a fait la loi sur son service et ne l'a jamais concédé. Isner retrouvera Dan Evans, tombeur de Seppi cette nuit, dans le dernier carré.

Juan Martín del Potro vence en los octavos de final del ATP Delray BeachGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Rio : L'aventure du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime continue au Brésil puisqu'il a battu cette nuit Jaume Munar (6-4, 6-3). Il retrouvera en demi-finale Pablo Cuevas, tombeur d'Albert Ramos (6-3, 3-6, 6-3).

Football – Ligue 2 : Le mano a mano se poursuit entre le FC Metz, vainqueur du choc de Ligue 2 contre le Paris FC (2-0), et Brest qui a dominé Grenoble (3-1), lors de la 26e journée vendredi. L'élite n'a jamais semblé aussi proche pour les Lorrains et les Bretons.

Football – Premier League : Le défenseur français Aymeric Laporte a prolongé son contrat de deux avec Manchester City, avec qui il est désormais lié jusqu'en 2025, ont annoncé vendredi les champions d'Angleterre en titre.

Football américain – NFL : La police de Jupiter, en Floride, a annoncé vendredi que Robert Kraft, le propriétaire de l'équipe des New England Patriots, récents vainqueurs du Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), avait été inculpé pour avoir sollicité les services de prostituées.

La vidéo de rattrapage

Depuis le début de saison mais aussi de sa carrière, Kylian Mbappé affole les compteurs. Le jeune attaquant du PSG est un phénomène. Et on s'en rend bien compte quand on le compare avec d'autres phénomènes du football planétaire.

Vidéo - EuroData : Où situer le phénomène Mbappé par rapport à Ronaldo, CR7 et Messi ? 04:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Tournoi des 6 Nations : La victoire ou la crise

Enfin ? Le XV de France en pleine déconfiture accueille des Ecossais privés de Russell, Hogg, Jones ou encore Wilson. Cette fois, les hommes de Jacques Brunel n'ont pas tellement le choix. Tout autre résultat qu'une victoire, qui leur permettrait de revenir sur leurs adversaires du jour, représenterait un immense camouflet pour une équipe qui a déjà le moral dans les chaussettes. Après une semaine tumultueuse qui a vu les joueurs se resserrer et l'encadrement écarter Morgan Parra et Camille Lopez, le XV de France doit traduire cette reprise en main sur le terrain sous peine de s'enfoncer dans la crise.

Vidéo - Les Bleus face à l'Ecosse ? Vingt ans d'invincibilité à la maison 01:06

2. Football – Ligue 1 : PSG-Nîmes, comme on se retrouve

Retrouvailles électriques. Kylian Mbappé croise samedi avec le PSG la route du Nîmois Téji Savanier, avec dans un coin de la tête le souvenir du match aller, où il avait perdu ses nerfs après un duel face au joueur gardois. Trois matches de suspension: la sanction, plutôt lourde, avait fait office de leçon pour le champion du monde. Dans les autres matches du jour, Nice tentera d'accrocher le wagon européen en se déplaçant à Amiens alors que Guingamp, lanterne rouge, tentera de trouver un peu d'oxygène face à Angers.

Vidéo - Ventes, pépites, Tuchel, autorité : Wenger est-il PSG-compatible ? 10:35

3. Tennis – ATP Marseille : Humbert pour une grande première

Ce samedi, Ugo Humbert va jouer la première demi-finale de sa carrière face à Mikhail Kukushkin à Marseille. La jeune promesse du tennis français surfe sur un mois de février au presque parfait. Après avoir remporté le Challenger de Cherbourg la semaine passée, il a épinglé à son tableau de chasse Gulbis, Coric et Bachinger dans la cité phocéenne. A l'aise sur surface rapide, Kukushkin est un vrai client. Mais rien ne semble faire peur à Humbert.