1. Ligue 1 : Saint-Etienne reverdit

Un derby ça sert à tout oublier et Saint-Etienne savoure cet adage depuis dimanche soir ! Lanterne rouge avant le dernier match de la 9e journée du championnat, l'ASSE a obtenu un succès sur le fil face à son meilleur ennemi, l'Olympique lyonnais, grâce à un but de Robert Beric (90e), qui l'a fait bondir à la 13e place du classement.

Dans un stade Geoffroy-Guichard en ébullition, Claude Puel a surtout parfaitement lancé le travail de reconstruction. Pour sa première sur le banc des Verts, l'ancien coach de Leicester a mis en place un système à trois défenseurs sur lequel l'OL s'est cassé les dents. "Les joueurs ont été extraordinaires, très disciplinés", a-t-il expliqué.

Jean-Michel Aulas avait promis de faire le bilan après le derby... "On ne peut pas ne rien faire", a lancé le président tombé de haut, quatre jours après la victoire en Ligue des champions contre Leipzig. Les Rhodaniens végètent à la 14e place avec une moyenne de 1 point par match, et n'ont plus n'ont plus gagné depuis leurs sept matches en championnat. Plus que jamais, l'entraîneur Sylvinho est sur la sellette.

2. Football - Serie A : La Juventus stoppe l'Inter

C'est un sacré coup de force qu'a réalisé la Juventus. Devant 75.000 spectateurs à San Siro, Turin a stoppé net la belle série interiste en l'emportant (1-2). La Juventus a mérité son succès, qui aurait pu être plus large si Cristiano Ronaldo avait concrétisé l'une de ses trois grosses occasions. Finalement, les buts bianconeri ont été signés par les Argentins (Dybala 4e, Higuain 80e), entre un penalty de Lautaro Martinez suite à une main de De Ligt (18e).

"On a joué un très grand match contre l'équipe la plus solide du championnat, qui avait gagné six matches sur six. On a joué avec beaucoup de caractère et de détermination. Et maintenant on est premiers", a résumé Higuain.

Au classement, la Juventus déloge l'Inter de la première place, pour un point.

3. Athlétisme - Mondiaux : Maigre bilan tricolore

Les championnats du monde se sont achevés à Doha par les titres de Timothy Cheruiyot (1500 m), Joshua Cheptegei (10.000 m), Nia Ali (100 m haies), Malaika Mihambo (longueur), Anderson Peters (javelot) et des équipes des Etats-Unis d'Amérique (Relais 4x400 m).

Rien donc n'est venu redonner du baume au cœur des Tricolores… A dix mois des Jeux Olympiques de Tokyo, ces championnats qatariens servaient à prendre le pouls de l'athlétisme français, et le moins que l'on puisse dire est que le bilan est très inquiétant avec les deux seules médailles de Quentin Bigot (argent) et Pascal Martinot-Lagarde (bronze), et six places finalistes. Sans compter le spectre du dopage qui a resurgi avec l'affaire Amdouni…

Football - Liga : Le FC Barcelone a étrillé (4-0) Séville au Camp Nou lors de la 8e journée du championnat avec notamment trois buts en huit minutes, pour redevenir le premier poursuivant du leader, le Real Madrid. Luis Suarez a ouvert le score d'un retourné acrobatique (27e), Arturo Vidal a poussé au fond un centre d'Arthur Melo (31e) et Ousmane Dembélé, préféré à Antoine Griezmann qui n'a pas joué, a marqué sur un exploit individuel (35e). Lionel Messi a inscrit son premier but de la saison sur coup franc (78e).

Basketball - NBA : James Harden a présenté ses excuses après un tweet de soutien au mouvement de protestation hongkongais posté par le manager de son équipe, les Houston Rockets, et qui a indigné de nombreux fans du club en Chine. "Nous nous excusons. Nous aimons la Chine. Nous aimons jouer là-bas", a déclaré James Harden, en présence de son coéquipier Russell Westbrook lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Golf - PGA : L'Américain Kevin Na a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le Shriners Hospitals for Children Open, après le 2e trou de playoff aux dépens de Patrick Cantlay, à Las Vegas.

LPGA - Volunteers of America Classic : L'Américaine Cheyenne Knight, qui effectue sa première saison LPGA, a remporté l'épreuve au terme du 4e tour, à Colony, avec un total de 266 soit 18 coups sous le par.

1. Tennis - Masters Shanghai : Des Français sur le pont

A peine le temps pour Novak Djokovic d'apprécier son titre à Tokyo, et pour Dominic Thiem son sacre à Pékin, qu'il faut prendre la route de Shanghai pour la fin de la tournée asiatique.

Pour cet avant-dernier Masters 1000 de l'année, Novak Djokovic remet son titre en jeu, dans l'optique de la reconquête de la première place mondiale. Mais s'il n'aura pas la concurrence de Rafael Nadal, Roger Federer et Daniil Medvedev - entre autres - seront là pour lui barrer la route.

A noter l'entrée en lice ce matin de plusieurs Français : Simon contre Norrie, Paire contre Cecchinato, Monfils contre Sonego ou encore Chardy contre Edmund.

2. Football - Ligue 2 : Lens à la poursuite de Lorient

Le RC Lens restent sur trois victoires et l'heure n'est pas à tergiverser. Ce soir à Orléans (20h45), le 16e, un nouveau succès permettrait au club nordiste de reprendre la deuxième place du championnat à Sochaux (18 points), derrière le leader Lorient (23 points).