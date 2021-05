Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Chelsea domine le Real

Football’s coming home" (le football rentre à la maison), vont pouvoir se gargariser les Anglais. La finale de la C1 opposera en effet deux clubs anglais, Chelsea ayant rejoint Manchester City à ce stade de la compétition. Pour cela, " (le football rentre à la maison), vont pouvoir se gargariser les Anglais. La finale de la C1 opposera en effet deux clubs anglais, Chelsea ayant rejoint Manchester City à ce stade de la compétition. Pour cela, les Blues ont disposé du Real Madrid , 2-0 mercredi soir à Londres, après avoir fait match nul dans la capitale espagnole la semaine dernière (1-1).

Les Merengue ont globalement eu le ballon lors de cette demi-finale retour, mais les hommes de Thomas Tuchel ont plus frappé (14 tirs à 8). Après l’ouverture du score de Werner (28e), le but du break s’est fait attendre, et Mount a fini par l’inscrire à la 85e minute. Chelsea et Manchester City s’affronteront ce week-end en Premier League, avant de se disputer la Coupe aux grandes oreilles le 29 mai à Istanbul. Objectif : deuxième sacre pour les Londoniens, premier couronnement pour les Mancuniens.

En finale face à City, Chelsea sera un peu plus qu'un outsider

2. Tennis - Masters de Madrid : Paire est tombé sur un os

Tsitsipas n'a laissé aucune chance à Paire : le résumé vidéo

3. Basket - NBA : Beal-Westbrook, des stats en vain

Les Wizards du duo Bradley Beal (42 points) - Russell Westbrook (29 points, 17 passes, 12 rebonds) ont failli réaliser un joli coup sur le parquet des Bucks... Mais Giannis Antetokounmpo et les siens ont eu le dernier mot (135-134), mercredi soir. Dans les autres matches NBA au programme, Portland a notamment gagné largement à Cleveland (105-141), tandis que les Nuggets ont croqué les Knicks (113-97).

On a aussi retenu pour vous

Football - Trois matches de suspension pour Willem Geubbels et deux pour Pietro Pellegri (ASM), un pour Mattia De Sciglio et Marcelo (OL) : les sanctions relatives à l'échauffourée de dimanche entre les deux clubs ont été Trois matches de suspension pour Willem Geubbels et deux pour Pietro Pellegri (ASM), un pour Mattia De Sciglio et Marcelo (OL) : les sanctions relatives à l'échauffourée de dimanche entre les deux clubs ont été communiquées mercredi dans la soirée

Football - Super Ligue projet mort-né ? Pas si sûr, selon l'UEFA, qui craint une résurgence de cette compétition dissidente, d'après ESPN. L'instance envisagerait de sanctionner très sévèrement les clubs encore plus ou moins engagés dans ce dessein d'émancipation. Super Ligue projet mort-né ? Pas si sûr, selon l'UEFA, qui craint une résurgence de cette compétition dissidente, d'après

Football - Nouvelle date pour Manchester United - Liverpool (34e journée de Premier League), match qui avait été reporté dimanche après l'envahissement d'Old Trafford par des supporters. La rencontre a étté reprogrammée au 13 mai, a-t-on appris mercredi.

WRC - Le championnat du monde des rallyes utilisera "à 100%" un carburant durable à partir de 2022, a annoncé mercredi la Fédération internationale de l'automobile (FIA). L'entreprise P1 Racing Fuels, basée en Irlande, en sera le fournisseur exclusif.

Handball - Montpellier a gagné à Ivry mercredi (27-31), en match en retard, et revient à quatre points du leader du championnat de France, le PSG. Nantes a également gagné, à Tremblay (22-35).

La vidéo du jour : Coupet parle rugby

Grégory Coupet est plutôt ballon rond, si l'on en croit son CV. Mais l'entraîneur des gardiens de Dijon, international français notamment passé par l'OL et le PSG, est aussi un grand fan de rugby. Il est l'invité de Raphaël Poulain cette semaine. Voici un extrait-vidéo de leur entretien. Les podcasts Poulain Raffûte sont à consulter ici

Coupet : "Qu'est-ce que j'aurais aimé être 3e ligne..."

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters de Madrid : Thiem en éclaireur, Nadal pas avant 15h

Les huitièmes de finale sont au menu du Masters 1000 madrilène, ce jeudi. Parmi les principales rencontres au programme : Dominic Thiem ouvrira le bal sur le court central, vers 11h, croisant le fer avec Alex de Minaur. Pour voir Rafael Nadal face à Alexei Popyrin, il faudra au moins attendre 15h. C'est un évènement à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Toujours à Madrid, dans le tournoi WTA, place au dernier carré, dont voici les affiches : Ashleigh Barty, n°1 mondiale, affronte la "wild card" Paula Badosa Gibert en deuxième rotation sur le central. Aryna Sabalenka est quant à elle opposée à Anastasia Pavlyuchenkova, dans un match prévu en soirée.

Nadal n'a fait aucun cadeau à Alcaraz : le résumé de sa victoire

2. Football - Ligue Europa : Encore une finale 100% anglaise ?

Demi-finales retour de la C3, au menu ce jeudi. Battus 2-1 sur la pelouse de Villarreal, les Gunners restent dans le coup avant leur match à domicile de ce soir (21h). Dans le même temps, Manchester United se déplace chez la Roma, avec une sacrée marge (victoire 6-2 des Red Devils à l'aller). La perspective d'une autre - en sus de celle de la C1 - finale so british, n'est ainsi pas à exclure.

3. Judo - Grand Slam de Kazan : deuxième jour de compétition

Du mercredi 5 au vendredi 7 mai, le circuit mondial de judo est en Russie pour le Grand Slam de Kazan. L'épreuve russe remplace le Grand Slam de Paris, prévu les 8 et 9 mai, et annulé pour raisons administratives. Voici le récumé de la première journée, avec deux Bleues en évidence : Or pour Hélène Receveaux, argent pour Astride Gneto . La compétition se poursuit donc ce jeudi. Rendez-vous sur notre site pour en suivre le compte-rendu, et sur Eurosport 2 pour les images, à partir de 20h. En revanche, pour voir Romane Dicko en action, il faudra attendre vendredi.

Un waza-ari suffit au bonheur de Receveaux : la finale victorieuse de la Française en vidéo

4. Football - D1 : Les Parisiennes pour se vider la tête... et la prendre

Une déception à évacuer, mais pas seulement. Ce week-end, elles ont été éliminées par le Barça aux portes de la finale de la Ligue des champions. Ce jeudi, elles renouent avec le championnat par un derby. Les joueuses du PSG se "déplacent" chez le Paris FC à 18h30. Elles peuvent prendre les commandes de la D1 à l'OL. Pour cela, elles doivent gagner.

5. Cyclisme - Tour de l'Algarve : Changement de braquet

Pas de surprise ce mercredi : Sam Bennett a été le boss du sprint. Mais ce jeudi, la 2e étape du Tour de l'Algarve risque de ne pas lui plaire. C'est aux grimpeurs d'être sur le devant de la scène, avec la classique arrivée à l'Alto de Foia. Ivan Sosa (INEOS Grenadiers), José Manuel Diaz (DELKO), Rui Costa (UAE Emirates) ou autre Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) sont attendus. C'est à regarder sur Eurosport 2, à partir de 17h30.

Favori et parfaitement lancé, Bennett a fait régner l'ordre : l'arrivée de la 1re étape en vidéo

Avec AFP

