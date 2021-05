1. Football - Ligue des champions : Chelsea sur le toit de l'Europe

3. Basketball - NBA : Milwaukee sort Miami, Philadelphie y est presque

Un "sweep" dans les règles de l'art. Milwaukee tient déjà son billet pour les demi-finales de la Conférence Ouest après avoir facilement dominé sa série face au Miami Heat (4-0). Avec une dernière victoire (120-103) inspirée par Giannis Antetokounmpo, auteur d'un triple double (20 points, 12 rebonds, 15 passes). Philadelphie mène désormais 3-0 face à Washington après avoir corrigé les Wizards (132-103) avec 36 points de Joel Embiid. Portland a égalisé face à Denver (2-2) avec un succès maîtrisé contre les Nuggets (115-95) et Utah a pris l'avantage face à Memphis (2-1) en dominant les Grizzlies (121-111) avec 15 points, 14 rebonds et 4 contres de Rudy Gobert.

Les Brestoises nous ont fait vibrer samedi en faisant tomber l'ogre Györ au bout d'une demi-finale irrespirable et disputeront la première finale de la Ligue des champions pour un club français ce dimanche, face à Kristiansand (18h00). Si vous avez manqué l'exploit des Bretonnes, une séance de rattrapage s'impose.

1. Tennis - Roland-Garros : C'est parti pour une quinzaine de folie !

Et en plus, le ciel est bleu et le soleil brille. Roland-Garros démarre ce dimanche dans des conditions météorologiques idéales avec le duel entre Naomi Osaka et Patricia Maria Tig à partir de 11h. En attendant les entrées en lice de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic , il y aura déjà du beau monde sur les courts parisiens avec Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, opposé à Jérémy Chardy, Fabio Fognini, qui affronte Grégoire Barrère, Clara Burel, Gilles Simon, Roberto Bautista-Agut ou encore Karen Khachanov. Le programme de ce premier jour, c'est ici !