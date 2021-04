Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Super Ligue : Les six clubs anglais s'en vont déjà

La Super Ligue, ça devient très bancal cette histoire. Mardi soir, les six clubs anglais engagés dans le projet de nouvelle compétition européenne ont annoncé leur retrait. Manchester City avait devancé l'appel, Liverpool, Arsenal, Tottenham et Manchester United se sont retirés du projet plus tard dans la soirée. Chelsea a finalement suivi dans la nuit.

2. Football - Super Ligue : Les clubs fondateurs veulent "remodeler" le projet

Si le projet de Super Ligue apparaît comme bancal, il n'est pas encore totalement mort. Les créateurs de la Super Ligue ont annoncé mercredi qu'ils allaient "reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet" de compétition privée censée concurrencer la Ligue des champions de football, face aux nombreux désistements de clubs fondateurs auxquels ils font face.

Florentino Pérez Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Irving impressionne avec les Nets, les Knicks enchaînent

Les Brooklyn Nets se sont imposés contre les Pelicans (134-129) sous l’impulsion des 32 points et 8 passes décisives de Kyrie Irving. Les New York Knicks, qui ont eux décroché leur septième victoire de suite en battant les Charlotte Hornets (109-97).

Coupe de France : Le Canet craque face à Montpellier, l'exploit Rumilly

La Coupe de France, c'est toujours aussi magique. Les amateurs de Rumilly-Vallières se sont hissés mardi en demi-finales de la Coupe de France, en éliminant Toulouse (2-0), alors que Montpellier (L1) a mis fin au rêve de Canet-en-Roussillon (N2), après un succès au stade Gilbert-Brutus (1-2), mardi soir.

Les buts de la victoire de Montpellier au Canet

Les buts de la victoire de Montpellier au Canet

Réduit à 10, Montpellier a su renverser Canet Roussillon : le résumé en vidéo

La satisfaction de Delort, nouveau meilleur buteur de Montpellier : "Merci au club de m'avoir fait confiance"

Delort meilleur buteur de Montpellier devant Giroud: "Merci au club de m'avoir fait confiance"

Les buts de la qualification de Rumilly-Vallières

L'exploit avec la manière : comment Rumilly a tordu le cou de Toulouse

La joie des joueurs de Rumilly

"Un vrai conte de fées" : Rumilly Vallières ne réalise pas sa qualif pour les demi-finales

JO Tokyo : Les organisateurs pourraient reporter à juin leur décision sur le nombre de spectateurs résidant au Japon qui seraient autorisés sur les lieux de compétition, ont rapporté mercredi des médias japonais, sur fond d'aggravation de la pandémie à moins de 100 jours de l'événement.

Premier League, 32e journée : Chelsea Chelsea n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile face à la modeste équipe de Brighton (0-0) mardi soir. Les Blues ont malgré tout pris la 4e place à West Ham.

Bundesliga, 30e journée : Le Bayern Munich s'est imposé face à Leverkusen en ouverture (2-0) et s'est rapproché du titre de champion. Il manque trois points aux Bavarois. Schalke 04 a été relégué en deuxième division.

Ligue 2, 34e journée : Troyes a creusé l'écart en tête de la Ligue 2, en s'imposant à Niort (0-3) alors que Clermont, son nouveau dauphin, a remporté le choc contre le Paris FC (1-0) et que la lanterne rouge Châteauroux, tenue en échec par Rodez (1-1) a été reléguée.

Tennis - ATP Belgrade : Qualifications de Jannik Sinner et Aljaz Bedene en soirée pour le 3e tour.

Handball - Ligue européenne : Battus par le Füchse Berlin (31-23), en quart de finale retour, mardi soir, Montpellier a été éliminé aux portes du Final Four de la compétition.

Et Montpellier a gâché son avance : Le résumé de l'élimination en vidéo

Podcast "Belle Trace" : Robert-Michon se confie

Cette semaine, Flo Masnada est allée à la rencontre de Mélina Robert-Michon, recordwoman de France au lancer du disque, vice-championne du monde en 2013 et vice-championne olympique de la discipline en 2016 à Rio de Janeiro.

Grands Récits : Le 101e rendez-vous est toujours disponible

Vous pouvez encore lire le 101e Grand Récit consacré à la disparition en mer d'Alain Colas, le 5 novembre 1978.

Les Grands Récits - Alain Colas Crédit: Eurosport

Le tweet : Mahut - Isner, c'était un poil plus long que la Super Ligue

La vidéo de rattrapage : Mourad de Toulon

Mourad de Toulon: "Pour Clermont, le dossier Azéma est en passe de devenir le dossier Eczéma"

A ne pas rater ce mercredi

1. Football - Coupe de France (à partir de 18h45) : Le PSG ouvre le bal, un choc pour finir les quarts

18h45 : PSG - SCO Angers

21H10 : OL - AS Monaco

18h45 : PSG - SCO Angers

21H10 : OL - AS Monaco

2. Cyclisme - Flèche Wallonne (à partir de 14h15) : Alaphilippe veut ouvrir son compteur sur les Ardennaises

Julian Alaphilippe est en quête d'un premier succès dans cette campagne 2021 des Ardennaises. Le coureur de la Deceuninck - Quick Step vise un troisième succès sur la "Flèche" après 2018 et 2019.

Suivez la course sur Eurosport 1 et l'appli Eurosport à partir de 14h15.

Alaphilippe, fin du fantasme ? "On l’a rêvé en successeur d’Hinault, mais lui, je ne crois pas"

3. Football - Championnats européens : Le "Big Four" sur le pont

On joue en Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga ce mercredi. Retrouvez tout le programme ci-dessous :

4. Tennis - ATP Barcelone et Belgrade : Nadal et Djokovic débutent leur tournoi

C'est l'heure pour Rafael Nadal et Novak Djokovic. Engagés respectivement à Barcelone et Belgrade, les deux joueurs reprennent leur duel à distance en vue de Roland-Garros.

Rafa Nadal Crédit: Getty Images

