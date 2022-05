Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Chelsea bientôt vendu pour un montant XXL

L’info est tombée au cœur de la nuit de vendredi à samedi : mis en vente par Roman Abramovitch peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le Chelsea FC a révélé qu’un accord avait été trouvé avec un groupe d’investisseurs pour son rachat. Ce groupe, mené par Todd Boehly, copropriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers, est prêt à mettre 4,25 milliards de livres sterling sur la table, soit environ 4,97 milliards d’euros.

2. Football - Ligue 1 : Grand huit et 2e place provisoire pour l’AS Monaco

Cela fait désormais un mois et demi que Monaco marche sur l’eau. Vendredi soir, les joueurs de Philippe Clément n’ont pas réalisé leur meilleur match sur la pelouse de Lille. Ils se sont néanmoins imposés (1-2), décrochant ainsi une huitième victoire d’affilée en championnat. Le héros monégasque du soir se nomme Aurélien Tchouaméni, auteur d’un doublé. Cette performance permet à l’ASM de se hisser à la deuxième place, en attendant les autres matches du week-end.

Aurélien Tchouaméni, auteur des deux buts de la victoire de Monaco à Lille Crédit: Getty Images

3. Tennis - Masters 1000 Madrid : Zverev écarte FAA et rejoint Tsitsipas

Vainqueur sur la terre battue madrilène il y a un an, Alexander Zverev est encore en lice pour conserver son titre. Vendredi soir, le joueur allemand s’est défait de Félix Auger-Aliassime en deux sets (6-3, 7-5). Il retrouvera en demie Stefanos Tsitsipas, tombeur un peu plus tôt d’Andrey Rublev (6-3, 2-6, 6-4).

Auger-Aliassime n'a pas trouvé la clé pour déboulonner Zverev

On a aussi retenu pour vous

Handball - Starligue : Le PSG est assuré de remporter un 9e titre de champion de France Le PSG est assuré de remporter un 9e titre de champion de France après sa victoire contre Montpellier (37-33).

Basket - NBA : Les Philadelphia Sixers réduisent l’écart dans leur série face au Heat (2-1) Les Philadelphia Sixers réduisent l’écart dans leur série face au Heat (2-1) après s’être imposés sur leur parquet (99-79) . Scénario identique pour Dallas contre les Suns (103-94).

Formule 1 - Grand Prix de Miami : Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes) ont dominé Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes) ont dominé les deux premières séances d’essais libres sur le tout nouveau circuit floridien.

Football - Serie A : L’Inter a dominé Empoli (4-2) et reste au contact de l’AC Milan, L’Inter a dominé Empoli (4-2) et reste au contact de l’AC Milan, tandis que la Juventus a été renversée en toute fin de match par le Genoa (2-1)

Le podcast à écouter sans tarder

La vidéo de rattrapage

37 coups gagnants, une frayeur, un final magique : comment Alcaraz a déboulonné Nadal

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Les rouleurs à la conquête de Budapest

D’ordinaire très généreux avec les spécialistes de l’effort individuel, le Giro ne propose cette année que 26,6 kilomètres de contre-la-montre en cumulé. Les rouleurs devront donc se montrer à leur avantage dès ce samedi, à l’occasion d’un chrono de 9,2 kilomètres dans les rues de Budapest. Vainqueur de l’étape inaugurale, vendredi, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) aura fort à faire pour conserver son maillot rose.

Un chrono de 9,2km : Le profil de la 2e étape

2. Tennis - Masters 1000 Madrid : Carré d’as à la Caja Magica

Les demi-finales du Masters 1000 madrilène s’annoncent particulièrement excitantes à suivre. Au lendemain de son remarquable coup d’éclat face à Rafael Nadal (6-2, 1-6, 6-3), le phénomène Carlos Alcaraz tentera de signer un nouvel exploit, cette fois contre Novak Djokovic (16h). Plus tard, Stefanos Tsitsipas sera, lui, opposé au tenant du titre, Alexander Zverev (21h).

2 heures de bras de fer et Tsitsipas fait plier Rublev : Le résumé de sa victoire en vidéo

3. Football - Coupe de France : Aiglons et Canaris vont sortir les griffes

Fait inédit depuis 2014 : le PSG ne sera pas au rendez-vous de la finale de la Coupe de France, qui mettra aux prises Nice et Nantes. Une affiche indécise et prometteuse, entre deux clubs installés dans le Top 10 de la Ligue 1 cette saison et qui n’ont plus remporté le moindre titre depuis plus de vingt ans. Coup d’envoi ce samedi soir, à 21h.

Galtier : "Je m'efforce de ne pas être un phénomène de mode"

On suivra également :

Les quarts de finale de Champions Cup , avec notamment un alléchant Munster - Toulouse (16h) et un duel franco-français entre La Rochelle et Montpellier (18h30).

, avec notamment un alléchant Munster - Toulouse (16h) et un duel franco-français entre La Rochelle et Montpellier (18h30). La finale du WTA 1000 de Madrid , lors de laquelle Jessica Pegula affrontera Ons Jabeur (18h30).

, lors de laquelle Jessica Pegula affrontera Ons Jabeur (18h30). Le retour aux affaires nationales de Liverpool , qui mettra la pression au leader Manchester City en cas de succès contre Tottenham (20h45).

, qui mettra la pression au leader Manchester City en cas de succès contre Tottenham (20h45). La qualification du Grand Prix de Miami (22h), qui déterminera la grille de départ sur un tracé inédit en Formule 1.

