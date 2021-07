Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby : World Rugby adopte des nouvelles règles dont celle du 50/22

Vous êtes prévenus : à partir du 1er août, les règles vont changer. World Rugby a annoncé mercredi l'adoption de cinq nouvelles règles dont celle dite du "50/22", qui vise à libérer des espaces en concentrant plus de défenseurs dans le fond du terrain. Désormais, l'équipe qui botte indirectement en touche depuis sa moitié de terrain dans les 22 mètres adverses, ou depuis ses 22 mètres dans la moitié de terrain adverse, aura le lancer en sa faveur. World Rugby a aussi entériné la règle concernant le renvoi sur la ligne d'en-but ainsi que les sanctions pour les déblayages qui ciblent les membres inférieurs.

Omnisport Maracineanu confirme : fin des jauges dans les stades, pass sanitaire obligatoire IL Y A 19 HEURES

2. Football - Premier League : Rashford absent trois mois

Malheureux lors de la séance de tirs au but en finale face à l’Italie, Marcus Rashford ne devrait pas revenir de sitôt sur les terrains. L'attaquant pourrait ainsi être absent pendant trois mois après avoir décidé de se faire opérer d'une épaule , rapportent les médias britanniques mardi. Rashford a passé un scanner plus tôt dans la journée et devrait se faire opérer fin juillet selon le Daily Telegraph et la BBC.

Marcus Rashford, après son tir au but manqué lors de la finale de l'Euro. Crédit: Getty Images

3. Athlétisme – Gateshead : Bromell en 9’98’’

L'Américain Trayvon Bromell, homme le plus rapide de l'année, a remporté sans briller le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Gateshead en 9'98’’ (+0,4 m/s de vent). Face à une opposition pourtant relevée, Bromell (26 ans) a été le sprinteur le moins décevant et s'est en partie rattrapé de sa défaite à Monaco la semaine dernière (10.01) lors du dernier grand rendez-vous avant les JO de Tokyo (23 juillet - 8 août). Il a devancé les Britanniques Chijindu Ujah (10'10'') et Zharnel Hughes (10'13'').

Bromell Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Matches amicaux : Kevin Durant a marqué 17 points lors d'une facile victoire (108-80) des Etats-Unis sur l'Argentine dans un match de préparation aux Jeux olympiques de Tokyo, mardi à Las Vegas, qui a rassuré les Américains après deux défaites consécutives contre le Nigeria et l'Australie.

Tennis – ATP Hambourg : Lucas Pouille s'est incliné mardi soir lors du premier tour du tournoi de Hambourg face à Dusan Lajovic (6-4, 6-4). Avec l'élimination de Corentin Moutet lundi, Benoît Paire est désormais le seul représentant français.

Football – Premier League : Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, éloigné des terrains depuis la fin de l'année dernière par une blessure au genou, a l'air "vraiment bien", selon l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp, qui a pu observer le joueur en stage de pré-saison en Autriche.

Voile : Comme chaque année, la liste de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur a été publiée par le Journal Officiel. Parmi celle-ci, : Comme chaque année, la liste de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur a été publiée par le Journal Officiel. Parmi celle-ci, Jean Le Cam et Yannick Bestaven sont nommés chevaliers

La malédiction du jour

C’est une scène anecdotique de la finale mais qui révèle la folle personnalité de Giorgio Chiellini. Dernier frappeur malheureux de la séance de tirs au but lors de la finale de l’Euro remportée dimanche par l’Italie contre l’Angleterre, Bukayo Saka a buté sur Gianluigi Donnarumma. Et si le joueur d’Arsenal avait également vu sa malchance provoquée par un mot prononcé par le sorcier Chiellini au moment de sa frappe : "kiricocho" ?

Pourquoi Chiellini a crié "kiricocho" sur le tir au but de Saka

Le podcast de rattrapage

Red Bull avec Sergio Pérez, Pierre Gasly, George Russell ou Valtteri Bottas : programme chargé ce mercredi dans les Fous du Volant avec un invité de marque : Jean-Eric Vergne, le double champion de Formule E.

La vidéo qui va faire causer

Après avoir remporté son 20e titre majeur, Novak Djokovic se tourne désormais vers l'US Open et ce 21e potentiel trophée qui lui permettrait de réaliser un Grand Chelem qui n'a plus été réalisé depuis 1969. De quoi faire du "Djoker" le GOAT ? Dans DiP Impact, émission à écouter en podcast en intégralité, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau sont en tout cas sur la même longueur d'ondes : ils veulent être témoins de cela.

Di Pasquale: "Quand on apprécie le tennis, on a envie de soutenir Djokovic vers le Grand Chelem"

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour de France : 17e étape folle, Pogacar sur ses gardes

Un sacré feu d’artifice pour le 14e juillet. Ce mercredi, le Tour repartira du pied des Pyrénées pour les aborder différemment, avec cette étape à double visage, imposant du braquet sur plus de cent kilomètres avant que se dressent trois gros obstacles en enfilade : Peyresourde, Val Louron- Azet et, pour finir, les 16 km d'ascension à près de 9 % de moyenne de l'impitoyable col du Portet . Spectacle garanti avec des favoris qui devraient se montrer. Pogacar en tête

Le profil de la 17e étape : Peyresourde, Val Louron et Portet pour un final de feu

2. Football - Mercato : Les boulets de l’été

Comme depuis plusieurs étés désormais, les grands clubs européens regorgent de grands joueurs dont ils veulent se débarrasser. De Gareth Bale à Antoine Griezmann, voici notre sélection d'anciennes idoles devenues boulets qui auront bien du mal à trouver une porte de sortie cet été.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

Omnisport Pass sanitaire, Bordeaux et SCO sauvés, étape pour baroudeurs, XV revanchard : L'actu sur un plateau HIER À 04:57