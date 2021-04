Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Champions Cup : Le Stade Rochelais valide son billet pour les quarts

Malgré quelques périodes de flottement et un faux rythme plutôt piège, le Stade Rochelais est venu à bout de Gloucester ce vendredi soir au Kingsholm stadium (16-27). Plus réalistes en zone de marque avec deux essais de Leyds et Retière, les Maritimes ont logiquement composté leur ticket pour un quart de finale à domicile face aux Scarlets ou Sale.

Omnisport Miami, PSG, Zarco, Coupe d'Europe : L'actu sur un plateau HIER À 05:07

2. Tennis – Masters 1000 Miami : La Next Gen prend rendez-vous en finale

L'Italien Jannick Sinner, 19 ans, et le Polonais Hubert Hurkacz, 24 ans, se sont qualifiés vendredi pour leur première finale d'un Masters 1000 à Miami, où la "Next Gen" qu'ils représentent a imposé son tennis cette semaine en l'absence des cadors du circuit. Talentueux, offensif et persévérant, Sinner, 31e mondial, est venu à bout 5-7, 6-4, 6-4 du redoutable défenseur espagnol Roberto Bautista, 12e avant de voir Hubert Kurkacz en faire de même face à Andrey Rublev (6-3, 6-4).

Des nerfs d'acier dans l'adversité et un final d'anthologie : Sinner a bien mérité sa finale

3. Football – Ligue 1 : Verratti positif au Covid et absent contre Lille et le Bayern

C’était la mauvaise nouvelle de la soirée du côté du Paris-Saint Germain. Marco Verratti a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi le club de la capitale. Le milieu de terrain italien va devoir subir une période d'isolement et manquera donc en conséquence le choc face à Lille samedi en championnat, mais aussi le quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, la semaine prochaine.

On a aussi retenu pour vous

Rugby – Challence Cup : Dans la plus petite Coupe d’Europe, Montpellier s’est imposé à domicile 26-21 face aux Glasgow Warriors réduit à 14 en deuxième période. Cette victoire étriquée permet au MHR de valider sa qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Basket – Euroligue : Après avoir fait jeu égal pendant deux quarts-temps avec le Zenit Saint-Petersbourg, l'ASVEL a totalement perdu pied dans les vingt dernières minutes ce vendredi soir. Au final, les Villeurbannais se sont lourdement inclinés sur le parquet de la formation russe (87-53), qui peut toujours espérer participer aux playoffs.

Natation – JO 2020 : En remportant vendredi la finale du 200m nage libre de la réunion de Riccione, : En remportant vendredi la finale du 200m nage libre de la réunion de Riccione, Federica Pellegrini a validé son billet pour ses cinquièmes Jeux olympiques consécutifs . A Tokyo, l'Italienne tentera de devenir la première nageuse à disputer cinq finales olympiques sur la même distance.

Baseball- MLB : La ligue nord-américaine de baseball (MLB) a annoncé vendredi que le All-Star Game 2021 n'aurait pas lieu comme prévu à Atlanta, en réaction à une nouvelle loi de l'État de Géorgie accusée par ses détracteurs de vouloir limiter l'accès aux urnes, particulièrement aux électeurs afro-américains.

Golf – Open du Texas : L'Américain Cameron Tringale, auteur notamment de cinq birdies sur les six derniers trous, s'est emparé de la tête de l'Open du Texas, comptant pour le circuit nord-américain, vendredi lors du deuxième tour disputé à San Antonio.

La vidéo de rattrapage

La sortie de Mbappé ? "Un coup de sang qui se transforme en coup de pression contre le PSG"

Le podcast du week-end !

Gros programme cette semaine dans votre FC Stream Team. Pour commencer, il est question de l'avenir de Kylian Mbappé après sa sortie sur RTL à l'issue de Bosnie - France, mercredi dernier. L'attaquant parisien a-t-il eu un coup de sang en affirmant qu'il était un peu las des critiques à son sujet ? Ou était-ce un coup de pression à l'encontre du Paris Saint-Germain dans l'optique d'une prolongation de contrat ?

Dans le deuxième sujet, il est question de l'Euro et du onze que vous aimeriez voir débuter. Découvrez cette composition d'équipe très offensive débriefée par le FC Stream Team.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Ligue 1 : Choc au sommet et énorme test pour le PSG

La Ligue 1 fait son retour ce samedi par la grande porte. Les 4 prétendants au titre seront sur le pont, à commencer par l’AS Monaco qui accueille dès 13h le FC Metz. L’Olympique Lyonnais de Rudi Garcia se déplace lui sur la pelouse du RC Lens à 21h. Mais c’est bien du côté du Parc des Princes que tous les yeux seront rivés à partir de 17h. Le PSG accueille son dauphin lillois pour le choc de cette 31e journée. L’occasion pour les coéquipiers de Neymar de frapper un grand coup dans la course au titre, ou pour les hommes de Galtier de reprendre leur place de leader du championnat.

2. Rugby – Champions Cup : Programme XXL pour les clubs français

Enorme programme en perspective pour les Français ce samedi en 8e de finale de Champions Cup. Les Clermontois se déplaceront à 13h30 sur la pelouse des Wasps pour tenter de décrocher leur place en quart. Les Toulousains en feront de même au Munster à 16h avant de voir le LOU se rendre sur la pelouse des Chiefs d’Exeter à 18h30.

3. Football – Championnat Européen : Le Bayern se teste face à Leipzig, choc Arsenal-Liverpool en Angleterre

Il y en aura pour tous les goûts ce samedi sur les pelouses européennes. Du côté de l’Allemagne, et à quelques jours de retrouver le PSG en C1, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Leipzig pour le choc de la 27e journée de Bundesliga (18h30).

En Premier League, les cadors seront également de sortie : Chelsea accueille West Bromwich Albion à 13h30, Manchester City se rend à Leicester à 18h30 tandis qu’Arsenal reçoit Liverpool en clôture de cette belle journée de foot à 21h.

Le Real est sur le pont face à Eibar en Liga tandis que l’ensemble de la 29e journée de Serie A se déroulera ce samedi.

Omnisport Merci Grizou, le crash Medvedev, Harden : L'actu sur un plateau 01/04/2021 À 05:04