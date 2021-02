Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Tennis - En Australie, Osaka et Azarenka se retirent des tournois préliminaires à l'Open d'Australie

Après Serena Williams et Simona Halep, Naomi Osaka et Victoria Azarenka se sont retirées sur blessure samedi à Melbourne de tournois préliminaires à l'Open d'Australie. La numéro 3 mondiale, "désolée" de devoir se retirer, devait rencontrer la Belge Elise Mertens en demi-finale du Gippsland Trophy. "J'ai une blessure tenace et avec la perspective de l'Open d'Australie à l'horizon je dois être prudente. J'ai hâte d'être en compétition la semaine prochaine", a-t-elle ajouté. De son côté, Azarenka, qui a remporté par deux fois l'Open d'Australie, a de son côté décidé ne de pas jouer son quart de finale avec Anett Kontaveit dans le Grampian Trophy en raison d'une blessure au dos.

Djokovic a fini par renverser Zverev

2. Basket - NBA : Durant empêché de débuter le match contre Toronto

C'est un imbroglio qui a fait couler beaucoup d'encre cette nuit en NBA. A quelques minutes de la rencontre entre les Nets et les Raptors, Kevin Durant a été annoncé absent par son équipe. Selon ESPN, citant des sources au sein des Nets, l'ailier avait été en contact avec une personne supposément exposée au coronavirus. Résultat, en raison du protocole en vigueur, le MVP 2014 a dû être mis à l'écart. Mais temporairement. Car une fois l'enquête terminée et le danger écarté, "KD" a finalement été autorisé a rentrer au milieu du premier quart-temps. Une première pour lui, titulaire sur les 866 matches disputés dans sa carrière.

Mais coup de théâtre, au 3e quart-temps, quand Durant a été obligé de quitter le parquet du Barclays Center. La raison ? Il n'est finalement plus apte à jouer selon le tracing effectué. Il a appris cette décision, stupéfait, alors qu'il était assis sur une chaise non loin du banc de son équipe et a regagné le vestiaire en jetant de colère une bouteille d'eau par terre.

LeBron 7e, leader inattendu : Le Top 10 des salaires de la saison à venir

3. Basket - Euroleague : L'exploit de l'ASVEL à Milan

Pourtant dominés une bonne partie de la rencontre par Milan, les joueurs de l'ASVEL ont réussi à prendre l'avantage dans les dernières minutes du quatrième quart-temps pour finalement s'offrir une belle victoire à domicile (78-69).

4. Tennis - ATP Cup : La Russie et l'Italie en finale

Les équipes de Russie, vainqueure de l'Allemagne 2-1 en demi-finale, et d'Italie, victorieuse de l'Espagne 3-0, se sont qualifiées samedi à Melbourne pour la finale de l'ATP Cup, où elles se disputeront la succession de la Serbie, qui avait remporté la première édition en 2020.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : L'Inter enchaîne. Solides depuis plusieurs matches en championnat mais pas toujours très inspirés offensivement, les Nerazzurri se sont imposés sur le terrain de la Fiorentina (0-2), lors de la 21e journée. Les hommes d'Antonio Conte mettent ainsi la pression sur l'AC Milan, qui joue dimanche, en s'emparant provisoirement de la tête du classement avec un point d'avance.

Football - Bundesliga : Ce ne fut pas une mince affaire mais le Bayern Munich s'en est sorti. Sous la neige de Berlin, le champion d'Europe en titre s'est imposé face au Hertha grâce à un but de Kingsley Coman, excellent ce vendredi soir (0-1), dans le cadre de la 20e journée. Les Bavarois prennent ainsi provisoirement dix points d'avance sur le RB Leipzig en tête du classement.

Ligue des champions - Lewandowski : "Je peux encore progresser"

Footbal - Bleus : Dans un entretien accordé à France Info vendredi, Noël Le Graët a écarté l'idée de voir Kylian Mbappé et Karim Benzema participer aux JO de Tokyo cet été. Dimanche dernier, Karim Djaziri, l'ex-agent du Madrilène, assurait pourtant que l'attaquant de 33 ans envisageait de prendre part aux Jeux olympiques avec l'équipe de France.

Golf : L'Américain Xander Schauffele, auteur de la deuxième meilleure carte du jour (64, -7) s'est emparé des commandes de l'Open de Phoenix comptant pour le circuit nord-américain, au terme du deuxième tour disputé à Scottsdale en Arizona.

Rugby - Top 14 : Clermont a retrouvé le chemin de la victoire au Michelin en venant à bout du LOU (26-18). Ce match en retard de la 9ème journée n’aura pas fait la part belle au jeu, alors que les Lyonnais ont longtemps été dans le coup avant de craquer sur la fin.

Basket - NBA : Joli coup des Celtics qui se sont imposés (119-115) au Staples Center, face à des Clippers privés de Paul George et qui ont manqué de répondant en fin de match, à l'image de Kawhi Leonard (24 pts, 11 rbds) qui a, fait rare, manqué deux shoots ouverts et perdu une balle dans l'ultime minute.

Kawhi Leonard lors du match opposant les Clippers aux Bulls, le 10 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Les vidéos de rattrapage

Dimanche Tom Brady va disputer son 10e Super Bowl, un record pour le quaterback des Buccaneers, débarqué récemment à Floride. L'ancienne star des Patriots a engrangé pas mal de primes en qualifiant Tampa Bay pour la finale du Super Bowl. Mais il pourra briser la barre des 2 millions de dollars s'il parvient à remporter un 7e sacre personnel.

Jusqu'à 2,25 millions dollars de primes : le jackpot qui attend Brady au Super Bowl

C'est officiel depuis deux jours : Canal + est le "nouveau" diffuseur principal de la Ligue 1 après la défaillance de Mediapro. 670 millions d'euros, voilà le prix global du championnat français. C'est loin, très loin de ceux de Premier League, Bundesliga, Serie A ou Liga. Rien d'étonnant pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis. Retrouvez le FC Stream Team en intégralité en podcast tous les vendredis.

"La Ligue 1, trois fois moins chère que la Premier League ? C'est son juste prix"

Le podcast du jour

Comme tous les vendredis, c'était Stream Team sur Eurosport. Cette semaine, trois sujets bouillants : Et si Jorge Sampaoli débarquait à l’OM pour reprendre les choses en main après le départ d'André Villas-Boas ? Canal+ finalement repreneur des droits audiovisuels de la Ligue1 au juste prix, et pour finir, Liverpool est-il en fin de cycle ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier répondent à toutes ces questions.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Garmish : Super-G au programme

Le programme est riche ce samedi sur Eurosport. Snowboard, luge, combiné nordique... Vous avez de quoi occuper toute votre journée. Rendez-vous à 11h25 pour le super-G de Garmish, avec votre programme Chalet Club dès 10h15 puis 14h20.

2. Rugby - 6 nations : Le XV de France a rendez-vous à Rome

C'est en effet ce samedi que les Bleus entament leur tournoi des 6 nations, en Italie, à 15h15. Candidat à la victoire finale, l'équipe de Fabien Galthié doit s'imposer avec la manière face aux Azzurri.

Huget sur le changement notoire des Bleus: "C'est grâce à Galthié et son plan de jeu"

3. Saut à la perche - Rouen : Duel Lavillenie - Duplantis

A six mois des Jeux Olympiques, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et qui sera diffusé sur Eurosport. Ce samedi, à Rouen, Renaud Lavillenie et Armand Duplantis s'affrontent du côté de Rouen. Avec un Sam Kendricks qui sera également attendu. Pour rappel, le Français et le Suédois ont récemment franchi la barre des six mètres. Lavillenie a récemment expliqué être de retour à "son meilleur niveau". Le combat s'annonce exceptionnel.

4. Football - Ligue 1 : Lyon leader ?

C'est une occasion à saisir pour l'OL. Opposée à Strabourg (19h) ce samedi, l'équipe de Rudi Garcia peut prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le match du LOSC, dimanche, sur la pelouse du FC Nantes. La rencontre des Lyonnais sera à suivre en direct commenté sur Eurosport.fr.

