Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : La pluie perturbe un peu le programme, Wimbledon a vécu son dernier lundi de folie

Il fallait bien un peu de pluie britannique pour parfaire le tableau. Le Manic Monday, dernier du nom, et son orgie de matches a tenu ses promesses, les cadors aussi. Aucun souci pour Roger Federer, assez facile contre Lorenzo Sonego (7-5, 6-4, 6-2) , comme pour Novak Djokovic plus tôt. Le match du soir revient au duo sang neuf Felix Auger-Aliassime – Alexander Zverev, qui ont offert un thriller de 4h01 avant de voir le Canadien se qualifier pour la première fois en quart d'un tournoi du Grand Chelem. Moins de chance pour la sensation anglaise de 18 ans Emma Raducanu, qui a dû abandonner, ou pour le match Daniil Medvedev – Hubert Hurkacz, interrompu par la météo durant le quatrième set.

2. Jeux Olympiques : Agbegnenou – Aït Saïd, Martinet – Houdet, deux duos de champions comme porte-drapeaux français

Pour la première de la nouvelle formule en paire paritaire, le CNOSF a nommé Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo. Une belle revanche pour Aït Saïd, dont les images de la grave blessure à Rio en 2016 avaient ému la France entière, avant peut-être celle de son comparse judokate, en quête d'or au Japon après l'argent au Brésil. Sandrine Martinet et Stéphane Houdet auront le même honneur pour les Jeux Paralympiques.

3. Football – Copa América : Le Brésil, premier qualifié grâce à Neymar et Paqueta

Le Brésil attend l'Argentine. Le pays-organisateur de cette Copa América s'est qualifié pour la finale la nuit dernière grâce à sa victoire en deux temps contre le Pérou (1-0), dans une revanche de la finale 2019. Plutôt séduisante en première période avec l'ouverture du score du Lyonnais Lucas Paqueta suite à un beau travail de Neymar, l'équipe brésilienne a été bien moins convaincante au retour des vestiaires. Elle espère désormais retrouver son rival argentin pour le titre, Argentine - Colombie aura lieu à 3h00 du matin dans la nuit de mardi à mercredi.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : Le LOSC a trouvé le remplaçant de Christophe Galtier. Jocelyn Gourvennec a été officiellement nommé entraîneur du champion de France en titre.

Sports mécaniques : Pour la deuxième année consécutive, les Grand Prix d'Australie de Formule 1 et de Moto n'auront pas lieu. Les contraintes logistiques, notamment la quatorzaine obligatoire, empêchent la tenue des deux événements.

Handball – Jeux Olympiques : Avec Nikola Karabatic de retour, l'équipe de France s'est imposée sur le fil face à l'Egypte (31-30), pour son premier match de préparation aux JO.

Athlétisme – Jeux Olympiques : Devenue maman en février, la perchiste Ninon Guillon-Romarin n'a pas été sélectionnée pour les JO. Son club de Cergy-Pontoise dénonce une "décision patriarcale et pleine d'injustice". La Fédération française d'athlétisme a elle assumé sa décision, au nom de "critères sportifs factuels".

Cyclisme – Tour de France : Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) a affirmé à des médias italiens qu'il quitterait la course à l'occasion de la deuxième journée de repos. Le grimpeur italien pourra ensuite se tourner vers la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet).

Athlétisme : A quelques jours des JO, Pierre-Ambroise Bosse, blessé pendant la préparation, a couru pour la première fois de la saison à Nancy, et s'est dit satisfait de son chrono sur 800m (1'45"97). Wilhem Belocian a encore impressionné sur le 110m haies (13"16), alors que Pascal Martinot-Lagarde a pris la troisième place.

Hockey sur glace – NHL : Le gardien letton Matiss Kivlenieks, des Colombus Blue Jackets, est mort ce lundi dans un accident, à la suite de l'explosion d'un feu d'artifice.

Hockey sur glace – NHL : Les Canadiens de Montréal ont battu le Tampa Bay Lightning (3-2) dans le quatrième match de la finale, et ne sont plus menés que 3-1 dans la série.

La vidéo de rattrapage

Ah les tournées de l'équipe de France... Beaucoup les attendent, certains les redoutent, d'autres les fuient. Jean-Baptiste Lafond est encore nostalgique de ses années de voyage et d'apprentissage. Et même si les temps ont changé, notre chroniqueur ne peut être que heureux pour ceux qui auront la chance d'aller en Australie pour tenter de se faire connaître ou de crever l'écran.

Lafond : "Ces tournées des Bleus sont du champagne sans bulle, mais du bonheur quand même"

Ce qu'il faut absolument lire aujourd'hui : Greg Louganis, le grand plongeon dans l'inconnu

Greg Louganis est le plus grand plongeur de l'histoire. Auteur d'un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux Jeux de Los Angeles et de Séoul, l'Américain a hissé sa discipline à des hauteurs insoupçonnées, en portant un lourd fardeau et un secret inavouable au cœur des années 80 : son homosexualité et sa séropositivité. Il est devenu plus qu'une légende, et on vous la raconte dans notre Grand Récit Olympique.

Ce qu'il faut absolument écouter aujourd'hui

Angleterre 2021 = France 2018 ? Un Euro injuste ? Une grande équipe en demie ? Le FC Stream team est de retour après quelques jours de digestion de la fin de parcours des Bleus. Cela tombe bien, l'Euro est loin d'être terminé !

Vous êtes plutôt sport – santé ? Vous avez forcément entendu parler de Lucile Woodward. La coach santé parmi les plus populaires sur YouTube et Instagram raconte son parcours dans notre podcast Ultra Talk.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : Le peloton reprend la route, les sprinteurs de retour au premier plan (à partir de 13h20)

Après une session alpestre qui a fait de gros dégâts et placé Tadej Pogacar tout en haut du classement général, le Tour reprend cette fois au pied des cols. Les sommets seront encore du paysage entre Albertville et Valence. Mais les difficultés seront peu nombreuses et ne devraient pas empêcher les sprinteurs de se jouer la victoire d'étape. Pour la passe de 3 de Mark Cavendish et se un record d'étapes d'Eddy Merckx toujours plus près d'être battu ?

Le profil de la 10e étape : Au pied des Alpes, le retour des sprinters ?

2. Football – Euro 2020 : Italie – Espagne, un choc des poids lourds… et un sommet de jeu ? (21h00)

Dans un Euro blindé de surprises, une demi-finale Italie – Espagne a des airs de retour à la normale. Ce n'était pourtant rien d'évident entre deux sélections en reconstruction. La sélection transalpine a montré de très belles choses pour sortir la Belgique en quarts de finale. Mais la Roja n'est pas en reste avec une montée en puissance crescendo dans cette compétition malgré la frayeur contre les vaillants Suisses au tour précédent.

Angleterre, Espagne, Italie, Danemark : Y a-t-il une grande équipe parmi les demi-finalistes ?

3. Tennis – Wimbledon : Medvedev – Hurkacz pour conclure, les quarts de finale dames gros du programme (à partir de 14h00)

Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz n'auront rien à craindre cette fois. Stoppés lundi par la pluie, ils termineront bien leur quart de finale ce mardi, à partir de 14h30, sur le Central Court (Medvedev mène 6-2 6-7(2) 6-3 3-4). Mais ce mardi, honneur aux dames et aux quarts de finale. Sur le Central, Ons Jabeur, impressionnante lors de ses deux derniers tours voudra barrer le passage de la tête de série N.2 Aryna Sabalenka, avant un choc australien Barty – Tomljanovic. Le court N.1 prendra lui des accents tchèques avec Karolina Pliskova puis Karolina Muchova, opposées respectivement à Viktorija Golubic et Angélique Kerber.

