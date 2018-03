Chocs à gogo, record de LeBron, Zverev, Ibra, Coupe de la Ligue : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Miami : Une finale Isner-Zverev

On attendait Juan Martin del Potro. Mais l’Argentin, battu par un John Isner en feu vendredi (6-1, 7-6) ne réussira pas le doublé Indian Wells-Miami et laisse sa place à l’Américain qui fera du même coup son retour dans le Top 10 lundi. A quelle place ? Tout dépend de l’issue de sa finale qu’il disputera dimanche contre un Alexander Zverev enfin à hauteur des attentes. Tranquille vainqueur de Pablo Carreno Busta dans la nuit (7-6, 6-2), l’Allemand a l’occasion de s’offrir son 7e titre en carrière, son 3e en Masters 1000. Histoire d’enfin démarrer son année 2018 par le bon pied.

2. Basketball - NBA : Un nouveau record pour King James

Un dunk claqué à la vitesse de l’éclair pour dépasser "Air Jordan". LeBron James a fait le show dans la nuit pour s’offrir le record de nombre de matches consécutifs avec 10 points marqués minimum : 867. Une preuve de plus de sa carrière immense, voire inégalée. En prime, les Cavs ont gagné face aux Pelicans (107-102) et James a terminé le match avec 27 points, 11 passes décisives et neuf rebonds. A noter au passage, la victoire de Houston face à Phoenix (104-103 avec 28 points pour Harden) et la défaite sur le fil d’OKC face à Denver (125-126).

3. Rugby - Champions Cup : La Rochelle s’arrête là

Le rêve rochelais a tourné au cauchemar. Punis par leur indiscipline et leur manque de précision, les hommes de Patrice Collazo ont été battus vendredi par les Scarlets (29-17) et quittent donc la compétition en quart de finale. Mais la campagne européenne du Stade Rochelais en appelle clairement d’autres.

Botia (La Rochelle) plaqué par Tadhg Beirne (Scarlets)Icon Sport

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Challenge Cup : Pau, favori du Challenge européen après une phase de poules parfaite, a peiné pour sortir le Stade Français (35-32) vendredi en quarts de finale dans son stade du Hameau. Le club parisien, pourtant tenant du titre, va devoir désormais se concentrer sur son maintien en Top 14.

Football - MLS : L’Amérique a découvert Ibra. "Le lion est affamé" a affirmé le Suédois pour sa première conférence de presse après sa signature au LA Galaxy. Après s’être de nouveau comparé à Benjamin Button, l’ancien buteur du PSG a affirmé être disponible pour jouer dès ce samedi face au Los Angeles FC (21h). Et ça sera sur Eurosport, évidemment.

Football - Ligue 2 : Des dizaines de supporters du Havre ont envahi la pelouse après la défaite de leur équipe à domicile contre Quevilly-Rouen (0-2), vendredi lors de la 31e journée de Ligue 2. Des spectateurs sont descendus des virages sur la pelouse du stade Océane en courant vers le tunnel des vestiaires, mais sans s'en prendre aux joueurs, déjà rentrés, selon les images de BeIN Sports.

Golf – Open de Houston : L'Américain Beau Hossler a pris seul les commandes lors du 2e tour vendredi, mais reste sous la menace de son compatriote Rickie Fowler. Hossler, en quête à 23 ans de son premier titre PGA, a rendu une carte de 68 (-4) pour un total de 133 (-11).

Le tweet qui donne envie de rester dans votre canapé toute la journée

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission hebdomadaire sur Facebook le vendredi à 17h, le FC Stream Team, notre journaliste Martin Mosnier a dévoilé les intentions d'Hatem Ben Arfa. Selon son conseiller, Michel Ouazine, Ben Arfa n'a aucune chance d'aller en Grèce, en Turquie ou à Nice. La piste OL reste, en revanche, ouverte.

Vidéo - Ben Arfa ne ferme pas la porte à Lyon mais n'ira ni à Nice ni en Turquie 02:17

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Coupe de la Ligue : Une finale PSG-Monaco pour finir

Paris pour un quintuplé ? Ou Monaco pour une deuxième victoire ? Peu importe finalement tant ce choc entre les deux meilleures équipes de l’Hexagone promet. Si le PSG est évidemment favori et si cela s’apparente à une probable dernière danse pour Unai Emery, le Monaco de Leonardo Jardim n’a clairement pas dit son dernier mot. Alors, rendez-vous à 21h05 pour des hostilités qui s’annoncent épicées.

Vidéo - Instant tactique : Un 4-4-2 à plat, voilà ce qu'on suggère à Monaco pour contrer le PSG 01:49

2. Football - Championnats européens : Des chocs à gogo

La trêve internationale terminée, les championnats domestiques reprennent leurs droits. Et, dimanche de Pâques oblige, les matches sont nombreux ce samedi. En France, c’est un OM amoindri qui se déplace à Dijon à 17h. Mais c’est surtout à l’étranger que les chocs sont nombreux. En Espagne, le FC Séville reçoit le Barça (20h45). En Serie A, c’est un duel de feu qui se profile entre la Juventus et l’AC Milan (20h45). Et, avant cela, pour se mettre en jambes, vous pourrez déguster un Bayern Munich-Dortmund alléchant (18h30).

Vidéo - La longue dégringolade de Sakho 01:09

3. Rugby - Champions Cup : Toulon a fort à faire

C’est le choc de l’après-midi sur la planète rugby. A domicile, le Munster a remporté 70 de ses 75 derniers matches en Champions Cup. Mais face à lui ce samedi, c’est un triple champion d’Europe affamé qui se présente en la personne de Toulon. Un duel indécis pour un match au couteau. Régal.

Vidéo - Mourad de Toulon : "Bastareaud, depuis qu'il est capitaine des Bleus, il a pris le melon" 03:45

4. Tennis - WTA Miami : Une finale Stephens-Ostapenko

Aucun doute, ça va cogner. Très fort. Ce samedi, à partir de 17h, Sloane Stephens et Jelena Ostapenko vont tenter de remporter leur premier Masters 1000 après avoir déjà découvert les joies d’un sacre en Grand Chelem. A 25 ans et 20 ans, c’est aussi l’avenir du tennis mondial féminin qui s’affrontera ce samedi. Au plus grand plaisir des spectateurs de Miami.