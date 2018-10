Chocs, Exclusivité, Disparition, Retour : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue des Nations : Une jeune Angleterre s'offre un succès un prestige en Espagne

L'Espagne s'est inclinée face à l'Angleterre (2-3) à Séville, concédant sa première à domicile en compétition depuis 15 ans. Gareth Southgate a aligné le onze titulaire le plus jeune de l'histoire de la sélection anglaise au XXIe siècle. Après un doublé de Raheem Sterling complété par un but de Marcus Rashford, Paco Alcácer et Sergio Ramos ont rendu la défaite plus présentable.

2. Football, Ligue des Nations : L'interview exclusive de Deschamps

Didier Deschamps nous a accordé une interview exclusive. A Clairefontaine, le sélectionneur de l'équipe de France s'est longuement confié sur son rôle de sélectionneur, ses satisfactions et ses difficultés à un poste dont les contours précis sont parfois difficiles à cerner. DD les a tracés pour nous. "Le maître-mot pour un sélectionneur : s'adapter en toutes circonstances", explique-t-il notamment.

Vidéo - DD : "Savoir qu'un sélectionneur sera là après la compétition, ça peut éviter certains débordements" 01:11

3. Omnisport : Allen, co-fondateur de Microsoft et figure du sport, est décédé

Le milliardaire et philanthrope Paul Allen, co-fondateur en 1975 avec Bill Gates du géant américain Microsoft, a succombé lundi à un cancer, à l'âge de 65 ans. Il était propriétaire de l'équipe de NFL des Seattle Seahawks et de celle en NBA des Trail Blazers de Portland.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Simona Halep va finir la saison en tant que N.1 mondiale du classement WTA pour la deuxième année de rang. " Je suis très heureuse de finir première pour la deuxième fois", a expliqué la Roumaine. "Ca a été une année incroyable, la meilleure de ma vie en terme de tennis."

Football, L2 : Hervé Della Maggiore est le nouvel entraîneur du Gazelec Ajaccio, en remplacement d'Albert Cartie.

Basket, Jepp élite : Pau-Lacq-Orthez a confirmé son début de saison prometteur en s'imposant largement contre Levallois (84-69).

NBA : Alexis Ajinça a été échangé aux Los Angeles Clippers contre Wes Johnson. Le Français, qui n'a pas pu jouer la saison passée, ne va cependant pas jouer aux Clippers, qui vont le couper.

Le tweet pour les fans de NBA

La vidéo de rattrapage

La NBA reprend ce mardi. L'occasion de se plonger dans une révolution voulue par la grande Ligue. La concentration des stars et des franchises les plus fortes en conférence Ouest pourrait en effet amener Adam Silver à un changement de taille : changer le système des playoffs. Comment ? On vous explique tout ça dans notre tuto.

Vidéo - Mélanger l'Est et l'Ouest, la bonne formule pour révolutionner la NBA ? 05:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Ligue des Nations : Les Français attendus au tournant

Après leur prestation sans saveur en amical face à l'Islande, les Bleus devront retrouver toute leur combativité face à un adversaire beaucoup plus réputé bien qu'en sérieuse méforme. Sur la pelouse du Stade de France (20h45), ils auront également envie de montrer aux Allemands qu'ils trônent au sommet du monde.

Vidéo - Deschamps : "98% des gens ne sauraient pas définir ce qu'est une identité de jeu" 01:36

2. Football, Amical : Un Argentine-Brésil sans Messi mais avec Neymar

Un Argentine-Brésil au programme, c'est forcément toujours alléchant (20h00). Même si la sélection argentine, en pleine reconstruction, devra encore faire sans la star Lionel Messi dans le duel face à son voisin brésilien mardi en Arabie Saoudite. Neymar, lui, sera bien présent.

3. Tennis : Les Bleus sur le pont

Il y a plusieurs Français au programme ce mardi. A Moscou, Benoit Paire va ainsi défier Mischa Zverev. A Stockholm, Lucas Pouille va croiser le fer avec Tennys Sandgren. Et à Anvers, il faudra suivre Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, qui sont opposés respectivement à Sergiy Stakhovsky, Guido Pella et Ruben Bemelmans. Chez les femmes, Kristina Mladenovic, contre Anna Kalinskaya, et Alizé Cornet, opposée Natalia Vikhlyantseva, sont aussi attendues.