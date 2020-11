Heureusement qu'il n'y avait personne dans le stade pour assister à ça… Le Paris Saint-Germain a remporté une victoire ô combien précieuse devant Leipzig mardi soir (1-0) mais qu'elle fut difficile à obtenir. Un penalty de Neymar en première période et plus ou rien ou presque, voilà comment pourrait être résumée la prestation parisienne. Cette victoire permet néanmoins aux hommes de Thomas Tuchel de passer devant les Allemands au classement du groupe H. Manchester, vainqueur de Basaksehir (4-1) , est premier.

Rennes pensait sauver le point du match nul mardi soir face à Chelsea mais Olivier Giroud est sorti de sa boîte pour offrir le succès et la qualification au Blues (1-2). Il en va de même pour Séville, vainqueur de Krasnodar sur le même score et qui verra les huitièmes de finale. Le groupe G où un Barcelone bis a écrasé le Dynamo Kiev (0-4) et où la Juventus Turin a galéré pour battre Ferencvaros (2-1) . Enfin, dans le groupe F, Dortmund, qui a battu Bruges (3-0) et la Lazio Rome, tombeuse du Zénith Saint-Pétersbourg (3-1) sont en ballottage favorable.

Décédé mardi dans l'après-midi, Christophe Dominici a reçu de nombreux hommages du monde du sport et plus particulièrement évidemment de celui du rugby. " Nous pensons très fort à sa famille, ses amis, ses proches, ses clubs, Toulon, le Stade français bien sûr. Les supporters de ces clubs, ceux du XV de France. Tous les gens qui aiment notre sport. Samedi, nous allons tâcher de lui rendre hommage ", a dit Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France.

Co-recordman du nombre de défaites consécutives en Ligue des champions avec Anderlecht (12), l'Olympique de Marseille a l'occasion ce mercredi soir de "s'offrir" une place dans l'histoire. Les hommes d'André Villas-Boas s'en passeraient bien et il faudra pour ceci faire mieux que lors des trois premières journées alors que le FC Porto se présente au Vélodrome. Un succès aurait en plus la vertu d'entretenir un infirme espoir de qualification.

Le classement du groupe B a de quoi surprendre après quatre journées puisque le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk devant le Real Madrid et l'Inter Milan. Les deux mastodontes se rencontrent ce mercredi soir et gare au perdant qui pourrait se retrouver dans une posture très délicate. Dans les autres matches, on surveillera Liverpool face à l'Atalanta Bergame et le Bayern Munich, tenant du titre, contre Salzbourg.