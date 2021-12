CE QU'IL NE FALLAIT PAS MANQUER ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Premier League : 10/10 pour City, Chelsea vendange

Ad

Sportifs de l'année Palmarès Monde : Djokovic égale (encore) Federer avec un 3e sacre IL Y A 19 HEURES

2. Rugby : le nouveau protocole sanitaire de la LNR fait grincer des dents

3. Basketball – NBA : de mal en pis pour les Lakers

Un nouveau match à plus de 30 points pour LeBron James (37 points, 13 rebonds, 7 passes), un nouveau triple double pour Russell Westbrook… Et une nouvelle défaite pour les Los Angeles Lakers. Les Angelinos se sont inclinés sur le parquet des Memphis Grizzlies (104-99), leur sixième revers en sept matches. Ils sont tombés, notamment, face à un Ja Morant totalement déchaîné, auteur de 41 points. Ailleurs dans la ligue, Phoenix a facilement dominé Oklahoma City, et revient à hauteur de Golden State en tête de la Conférence Ouest. Dont les Lakers (17 victoires – 19 défaites) sont de décevants huitièmes.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

Basketball – Euroligue : Portés par leur star Mike James, les joueurs de l'AS Monaco Basket ont signé un succès précieux à domicile face au Maccabi Tel-Aviv (82-76) lors de la 18e journée. Les hommes de Sasa Obradovic pointent au 13e rang de l'Euroligue, à deux victoires d'une place en play-offs.

Football : Après seulement onze matches à la tête de la sélection polonaise, Paulo Sousa a quitté son poste pour prendre la direction du Brésil et de Flamengo, dont il devient l'entraîneur principal.

Basketball – All Star Game LNB : Menée par le joueur de Gravelines-Dunkerque Brandon Taylor, auteur de 22 points, la sélection étrangère l'a emporté (111-110 a.p.) à Bercy, dans une très belle ambiance et devant 16 000 spectateurs comblés avant le retour des jauges sanitaires dans les enceintes sportives.

Football – Ligue 2 : Vincent Hognon est le nouvel entraîneur du GF38. Le technicien de 47 ans, ancien joueur emblématique de Saint-Etienne et Nancy, retrouve le championnat de France de Ligue 2 avec Grenoble, après l'avoir connu comme entraîneur de Nancy, puis Metz.

Football : L'OGC Nice a annoncé mercredi soir le décès d'Antoine Bonifaci à l'âge de 90 ans. L'ancienne star des Aiglons avait conduit le Gym à deux titres de champion de France au début des années 50 et avait porté le maillot de l'équipe de France à douze reprises.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Erling Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2022, il y a de quoi être "optimiste" à en croire Marca. Dans Mercredi Mercato, Glenn Ceillier et Cyril Morin évoquent l’incroyable armada que pourrait présenter le Real mais s’inquiètent de l’obsession des joueurs offensifs qui guette Florentino Pérez.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

LES PODCASTS DU JOUR

Kévin Gourdon a dû mettre un terme prématuré à sa carrière il y a quelques jours, il en parle avec Raphaël Poulain dans un nouvelle épisode de Poulain raffûte.

Bison Dele, c’est l’histoire d’un basketteur qui n’aimait pas le jeu, quittant la scène à 30 ans en laissant des dizaines de millions de dollars derrière lui, attrapé par une relation familiale toxique. C'est votre Grand Récit à écouter.

CE QU'IL NE FAUDRA PAS RATER AUJOURD'HUI

1. Football – Premier League : Manchester United, la victoire ou rien (21h15)

L'effet Ralf Rangnick peine à se distinguer du coté de Man U. Manchester United reçoit Burnley, avec un seul objectif en tête, retrouver la victoire et la confiance. Accrochés à Newcastle après avoir dû reporter leurs deux matches précédents à cause du Covid-19, les Red Devils doivent réagir pour ne pas laisser leurs concurrents s'envoler au classement. Cristiano Ronaldo et les siens pourraient revenir sur West Ham, 5e en cas de succès ce soir.

2. Ski – Coupe du monde – Bormio : on prend les mêmes et on recommence ? (11h30)

Qui dit Super-G fin 2021 dit Aleksander Aamodt Kilde. Le Norvégien reste sur trois succès de rang dans la spécialité, la dernière pas plus tard qu'hier en début de journée à Bormio. Pour le second opus sur la Stelvio, Kilde est l'incontournable favori pour un possible quatre à la suite. Marco Odermatt et Mathias Mayer tenteront d'enfin le détrôner. A moins qu'un Tricolore ne crée la surprise, après le tir groupé des Français hier avec Bailet (6e) ou Giezendanner (9e). A suivre en direct sur Eurosport.

Sportifs de l'année Djokovic, toujours plus haut, toujours plus grand IL Y A 19 HEURES