CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football - Ligue des champions : City rejoint les demi-finales dans la cohue, Liverpool écarte Benfica

Ce quart de finale retour Atlético de Madrid – Manchester City ne restera pas comme un sommet de jeu. IL a en revanche atteint un pic de nervosité, avec une bagarre générale comme conclusion d'une soirée sans buts (0-0). A ce petit jeu, les hommes de Pep Guardiola accèdent aux demi-finales grâce à leur court succès du match aller (1-0) pour rejoindre le Real Madrid. En bonne posture après leur succès à Lisbonne (1-3), Liverpool a assuré un match nul spectaculaire (3-3) mercredi à Anfield contre Benfica. Les Reds affronteront Villarreal pour une place en finale.

"L'Atlético est devenu une caricature, Simeone s'est trompé"

2. Athlétisme : une reine s'en va, Allyson Felix prendra sa retraite à la fin de la saison

L'athlète féminine la plus titrée en grande compétition tire sa révérence. Allyson Felix a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle prendrait sa retraite au terme de la saison. A 36 ans, l'Etatsunienne a décroché onze médailles olympiques (sept titres) et dix-huit en Championnats du monde sur 100m, 200m, 4x100m et 4x400m. Elle restera aussi comme une des plus grandes sprinteurs de son temps, mais aussi une plus engagées, elle qui avait notamment interpellé le monde du sport sur le traitement réservé aux athlètes choisissant d'avoir un enfant durant leur carrière.

3. Tennis – Masters 1000 Monte-Carlo : Zverev évite l'embuche Delbonis, Rublev se reprend

Dans l'hécatombe de têtes de sériez de ce début de Monte-Carlo, Alexander Zverev a assuré l'essentiel. La tête de série N.2 du tournoi a dominé en fin de journée l'Argentin Federico Delbonis, non sans peine dans la deuxième manche (6-1, 7-5). Ca passe aussi pour Andrey Rublev, éliminé par l'Australien Nick Kyrgios au premier tour à Miami, mais qui ne s'est pas fait surprendre par un autre Aussie sur l'ocre monégasque, Alex de Minaur (2-6, 6-1, 6-4).

Zverev, la bonne entrée en matière

Football : L'ancienne star du football colombien Freddy Rincon, qui fut capitaine de l'équipe nationale et milieu de terrain au Real Madrid, est décédé mercredi à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, après un accident de la route deux jours plus tôt, ont annoncé ses médecins. L'ex-joueur de 55 ans avait été hospitalisé lundi dans un état critique, après une violente collision entre un autobus et la camionnette à bord de laquelle il voyageait.

Basketball – NBA : les Atlanta Hawks et les New Orleans Pelicans poursuivent leur route dans le play-in. Les Hawks ont mis fin à la saison des Charlotte Hornets avec autorité (132-103), tandis que les Pelicans ont éliminé les San Antonio Spurs (113-103). Prochains affiches dans la nuit de vendredi à samedi : Cleveland – Atlanta et Los Angeles Clippers – New Orleans, pour les deux derniers tickets en play-offs.

Football – Ligue des nations : la Belgique fait partie des nations candidates à l'organisation de la phase finale de la prochaine édition de la Ligue des nations, comme la Pologne, les Pays-Bas et le pays de Galles, a annoncé l'UEFA mercredi.

Football - Ligue 1 : le capitaine de Nice Dante et le défenseur de Lens Massadio Haïdara ont été suspendus deux matches après leur carton rouge reçu dimanche lors de Lens - Nice. Le défenseur lillois Tiago Djalo a lui été suspendu deux rencontres plus une avec sursis pour son "comportement d'après-match" contre Bordeaux (0-0).

Football – Ligue des champions CONCACAF : les Seattle Sounders se sont qualifiés pour la finale de lors de laquelle ils affronteront le club mexicain de Pumas Unam les 26 avril et 3 mai. Le club de MLS a éliminé le New York City FC avec un match nul obtenu à Harrison dans le New Jersey (1-1), après une victoire à domicile à l'aller (3-1).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Carlos Alcaraz a été éliminé d'entrée du tournoi par Sebastian Korda, mercredi. Pour notre consultante Justine Hénin, tout cela est normal car il doit digérer sa campagne américaine qui l'a vu s'imposer à Miami. L'Espagnol va se servir de cette expérience pour avancer et revenir encore plus fort lors des prochains tournois.

Hénin : "Alcaraz a été piégé par sa jeunesse, il ne peut pas aller trop vite"

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football – Ligue Europa : son destin entre ses mains mais son infirmerie bien pleine, le grand défi de Lyon (21h00)

Après son match nul intéressant à l'aller sur la pelouse de West Ham, l'Olympique lyonnais semblait en bonne posture pour espérer une place dans le dernier carré de la Ligue Europa. Les dernières nouvelles sont moins réjouissantes avec les absences d'Anthony Lopes, insuffisamment remis de sa béquille à Strasbourg dimanche, et de Lucas Paqueta, touché par le Covid-19. Houssem Aouar et Tanguy Ndombélé sont eux incertain. Les présents vont devoir frapper fort pour écarter les Hammers. Autres matches à suivre : Atalanta – Leipzig (18h45), FC Barcelone – Eintracht Francfort (21h00) et Glasgow Rangers – Braga (21h00).

2. Tennis – Masters 1000 Monte-Carlo : des chocs toute la journée, un piège pour Tsitsipas ? (à partir de 11h00)

Le match 100% américain Fritz – Korda. L'affrontement entre Pablo Carreño Busta et Alexander Zverev. L'intriguant Musetti – Schwartzman. L'affiche Rublev – Sinner en dessert. Ce jeudi de huitièmes de finale est empli de promesses sur les courts de la Principauté. Tête de série numéro 3, Stefanos Tsitsipas devra pour sa part se méfier de l'accrocheur Laslo Djere. A suivre évidemment en intégralité sur Eurosport et notre site.

Henin : "Tsonga partira peut-être avec des regrets, mais surtout avec la tête haute"

3. Football – Ligue Europa Conference : l'OM en mission dans le chaudron de Salonique (21h00)

Vainqueur méritant à l'aller (2-1), Marseille est toutefois déjà prévenu. Après l'ambiance bouillante du Vélodrome, un autre public tout aussi bruyant l'attend du côté de Salonique. Le PAOK n'aura qu'un but à remonter contre un OM diminué par les absences de Kamara, Gerson, Dieng ou encore Milik. Une place en demi-finale attend les Phocéens.

