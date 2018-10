Claques, plébiscite, bricolage, liste : l'actu sur un plateau du jeudi 4 octobre

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : le PSG se rachète avec une fessée

Après sa défaite inaugurale face à Liverpool, le PSG était attendu pour son deuxième match de la saison en C1. L'équipe de Thomas Tuchel a brillamment répondu en étrillant l'Étoile Rouge de Belgrade, mercredi au Parc des Princes (6-1). Neymar, étincelant, a inscrit un triplé, dont deux coups francs directs. Edinson Cavani, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont également marqué. Avec la victoire de Naples face à Liverpool (1-0), Paris est deuxième avec trois points, avant de se rendre en Italie lors de la prochaine journée.

Le PSG a fait exploser l'Etoile Rouge de BelgradeGetty Images

2. Football - Ligue des champions : Monaco sombre face à Dortmund

La série infernale de Monaco continue. L'ASM a enchaîné un neuvième match sans victoire après sa défaite contre Dortmund au Signal Iduna Park mercredi (3-0). Dans un schéma à cinq défenseurs, les joueurs de Jardim n'ont pas démérité en première période. Mais ils ont sombré en seconde, après l'ouverture du score de Bruun Larsen (51e). Paco Alcacer et Marco Reus ont corsé l'addition en fin de rencontre. Résultat : Monaco est déjà à six points du Borussia et de l'Atlético Madrid, vainqueur de Bruges grâce à un doublé d'Antoine Griezmann (3-1).

La joie de Dortmund face à MonacoGetty Images

3. Basket- NBA : Golden State plébiscité

Pour la 17e fois cette année, la NBA a sondé les 30 General Managers de la ligue afin d'établir les pronostics pour la saison à venir. Le résultat, publié mercredi, devrait plaire à Golden State : les Warriors sont les grandissimes favoris pour le titre avec 87% des suffrages - un peu moins, malgré tout, qu'en 2017 (93%). Seuls Boston et Houston, avec chacun 7% des voix, pourraient selon les GM empêcher l'équipe de Stephen Curry de réaliser le triplé…

Golden State Warriors Champions NBAGetty Images

Jeux Olympiques - Boxe : Le CIO a adressé mercredi un avertissement à la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) : si celle-ci ne règle pas ses "problèmes de gouvernance" et ses soucis financiers, il pourrait bien ne pas y avoir de boxe à Tokyo, en 2020.

Basket - Eurocoupe : Monaco et Limoges n'ont pas manqué leur entrée en lice, en s'imposant respectivement à Brescia (80-68) et contre le Cedevita Zagreb (82-68).

Handball - Lidl Starligue : Chambéry et Nantes ont remporté leur cinquième victoire en cinq matches, contre Istres (34-21) et Tremblay-en-France (32-28). Montpellier a battu Dunkerque (25-24), et le Paris-SG, Pontault-Combault (38-25)

1. Football - Équipe de France : des nouveaux ou des revenants ?

Didier Deschamps communique ce jeudi à 14 heures sa liste pour affronter l'Islande en amical et l'Allemagne en Ligue des nations. Si le sélectionneur devrait conserver une grande majorité de champions du monde dans son groupe, quelques places sont néanmoins ouvertes. Quelques nouveaux, comme Tanguy Ndombélé, Houssem Aouar ou Clément Lenglet, pourraient s'inviter à Clairefontaine. A moins que des revenants, comme Dimitri Payet, n'en profitent.

Tanguy NdombéléGetty Images

2. Football - Ligue Europa : opération bricolage pour l'OM à Limassol

Pas vraiment en forme ces dernières semaines, l'OM devra en plus bricoler ce jeudi, pour son deuxième match de C3 face à l'Apollon Limassol (21h). Florian Thauvin et Adil Rami sont en effet absents. Un coup dur, alors que l'équipe de Rudi Garcia s'était inclinée lors de son entrée en lice dans la compétition, face à Francfort (2-1). Le Stade Rennais, à Astana (16h50), et Bordeaux, contre Copenhague (18h55), seront également sur le pré ce jeudi.

3. Rugby - Pro D2 : Béziers et Oyonnax lancent la 7e journée

La 7e journée débute ce mercredi (20h45) avec la rencontre entre Béziers (9e, 13pts) et Oyonnax (5e, 18pts). Les Biterrois, qui restent sur trois succès à domicile, voudront continuer leur série et compenser leurs difficultés loin de chez eux. La tâche s'annonce compliquée, même face à un Oyonnax toujours privé de son ouvreur néo-zélandais Benjamin Botica, touché à une cheville.