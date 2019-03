Clash Neymar Sr-Canto, Fourcade, Wawrinka, Maradona : l’actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Wawrinka s’en sort, Anderson forfait

Absent en 2018, Stan Wawrinka a retrouvé les joies de la victoire à Indian Wells. Accroché par Daniel Evans, le Suisse a su rétablir l’équilibre pour finalement accéder au 2e tour après un match de plus de deux heures (6-7, 6-3, 6-3). Finaliste en 2017, le Suisse retrouvera Marton Fucsovics au prochain tour. En revanche, Kevin Anderson ne sera pas de l’aventure. Le Sud-Africain, touché au coude, a déclaré forfait pour le tournoi américain qui perd donc le numéro 5 mondial.

2. Tennis - Indian Wells : Garcia et Stephens éliminées, Serena continue sa route

Caroline Garcia est déjà dehors. La Française a concédé sa troisième défaite d'affilée contre l'Américaine Jennifer Brady en 2019 pour son entrée en lice au deuxième tour dans le désert californien avec un dernier set cauchemardesque (6-3, 3-6, 6-1). Sloane Stephens a elle été balayée par Stefanie Voegele (6-3, 6-0). Dans la nuit, Serena Williams a pris le meilleur sur Victoria Azarenka (7-5, 6-3).

Caroline Garcia à Dubaï en 2019Getty Images

3. Basketball - NBA : Houston décolle, Noah revit

Houston a enchaîné une septième victoire consécutive face à Philadelphie (107-91) grâce aux 31 points de James Harden, pourtant diminué par une blessure au poignet droit. Les Rockets sont l'équipe en forme du moment et produisent leur meilleur basket de la saison, à un peu plus d'un mois du début des play-offs. De leur côté, privés de Joel Embiid, les Sixers n’ont pas pesé bien lourd.

Du côté de Memphis, lui, Joakim Noah revit. Titularisé pour la première fois sous le maillot des Grizzlies, il a participé à la victoire de son équipe face à Utah (114-104). Noah, 34 ans, a réussi un match plein avec sept points, huit rebonds et deux contres en 21 minutes de jeu. Il a notamment inscrit dans le final un dunk juste devant le pivot français d'Utah, Rudy Gobert.

Enfin, grâce à un Klay Thompson en feu (39 points, avec un 9/11 à 3 pts), Golden State a corrigé les Nuggets (122-105) dans le choc des deux meilleurs bilans à l’Ouest. Denver, sensation de la saison, reste sur quatre défaites sur les cinq derniers matches.

4. Football - Ligue des champions : altercation entre les camps Cantona et Neymar

RMC révèle que le ton serait monté mercredi soir entre Neymar Senior et le clan d'Éric Cantona, présent au Parc des Princes. Au coup de sifflet final, vexé des célébrations provocatrices de certains amis de la légende mancunienne, notamment vis-à-vis de son fils, le père et agent de la star brésilienne aurait alors rejoint la loge de Cantona et le ton serait monté entre lui et un ami de l'ancien attaquant des Bleus. La sécurité est ainsi intervenue pour empêcher une bagarre qui semblait se dessiner.

Vidéo - "Le seul risque pour le PSG, c'est que Neymar se lasse et devienne incontrôlable" 02:26

On a aussi retenu pour vous

La vidéo de rattrapage

Dans notre émission hebdomadaire, le FC Stream Team, notre journaliste Martin Mosnier est revenu sur le mal qui touche les clubs français ambitieux depuis des années : la culture de la lose.

Vidéo - De Nilmar à Kimpembe, la France et sa culture de la lose 02:21

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Lyon sans penser à Barcelone, Monaco affronte un nouveau Bordeaux

À 17h, l’OL se déplace à Strasbourg pour son dernier rendez-vous avant d’aller tenter l’exploit au Camp Nou mercredi prochain. Un duel où les performances de Kenny Lala et Léo Dubois pourraient être scrutées de près par certains. À 20h, Monaco reçoit Bordeaux pour tenter de consolider une défense en perdition tandis que Dijon accueille Reims et Nîmes se déplace à Amiens.

Vidéo - Pourquoi le mercato de Monaco n'est pas condamnable : Hutteau décrypte 03:23

2. Biathlon - Mondiaux Östersund : Le grand retour de Fourcade

À 16h30, Martin Fourcade rentre vraiment dans ses Mondiaux. Présent sur le relais mixte, le Français va disputer ce samedi le sprint pour espérer égaler Ole Einar Bjørndalen et ses onze titres mondiaux individuels. A suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

3. Tennis – ATP Indian Wells : Duel de jeunes loups, entrée en piste de Monfils

Ce samedi, à partir de 20h, le deuxième tour d’Indian Wells promet des étincelles. Au programme : un duel qui pourrait devenir un classique dans les années à venir entre Stéfanos Tsitsipas et Felix Auger-Aliassime, l’entrée en piste de Gaël Monfils face à Leonardo Mayer mais aussi celle de Gilles Simon face à Melk Jaziri.

A suivre aussi : les championnats européens avec notamment Manchester City en Angleterre pour continuer sa course en tête, les duels entre l’Écosse et le Pays de Galles (15h15) et celui entre l’Angleterre et l’Italie (17h45) pour cette 4e journée du tournoi des Six Nations, le géant messieurs à Kranjska Gora (09h30) et le slalom dames à Spindleruv Mlyn (10h30).