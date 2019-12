Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de la Ligue : Lille s’amuse à Monaco

Cinquième victoire de suite dans les compétitions nationales pour le LOSC. Après leurs quatre succès en championnat, les Dogues ont écarté Monaco sans trembler pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (0-3). Osimhen et Rémy sont les buteurs du soir mais le premier est sorti immédiatement après l’ouverture du score, victime d’un malaise. Christophe Galtier s’est voulu rassurant après la rencontre. Dans l’autre match, Reims a dominé Montpellier (0-1).

2. Cyclisme – Tour d’Espagne : La Vuelta 2020 s’est dévoilée

Le parcours de la 75e édition de la Vuelta a été dévoilé mardi soir. Comme prévu le Grand Départ sera donné des Pays-Bas alors que deux chronos, dont un par équipes, jalonneront le parcours. On notera deux grands moments en haute montagne, le Tourmalet et le terrible Angliru. Le Tour d’Espagne se déroulera du 14 août au 6 septembre 2020.

3. Basketball – NBA : Indiana fait chuter les Lakers

Après sept succès consécutifs, les Lakers sont tombés la nuit dernière sur le parquet d’Indiana (105-102). Privé de son partenaire Anthony Davis, LeBron James (20 points, 9 rebonds, 9 passes) n’est pas parvenu à mener les siens vers la victoire. En face, Domantas Sabonis a été excellent avec 26 points et 10 rebonds. Les Clippers, rivaux des Lakers, ont eux facilement dominé Phoenix (120-99) avec 24 points de Paul George.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Bundesliga : Au terme d'un match fou durant lequel il a été mené 2-0 puis 3-2, Leipzig a arraché le match nul sur la pelouse de Dortmund (3-3), conservant la tête du championnat.

Football – League Cup : Aston Villa n’a fait qu'une bouchée d’une équipe des jeunes de Liverpool alignés pour cause de demi-finale du Mondial des clubs ce mercredi (5-0).

Basketball – Euroligue : Villeurbanne s'est incliné (80-67) à Barcelone mardi soir pour la 14e journée d'Euroligue, et enchaîne donc avec un cinquième revers sur ses six derniers matches européens.

Basketball – Eurocoupe : Monaco sera le seul représentant de Jeep Elite au Top 16 de l'Eurocoupe de basket (C2) car Nanterre a été éliminé dès la première phase de groupes après sa défaite sur le parquet de Brescia (85-78).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Liga : C’est l’heure du Clasico !

Il est bien rare de devoir attendre si longtemps pour assister au premier Clasico de la saison entre le Barça et le Real. Reporté pour cause de tensions en Catalogne en octobre, le match entre les deux clubs légendaires aura lieu ce mercredi soir (20h) au Camp Nou. Ce Clasico promet énormément puisqu’il intervient alors que Barcelone et le Real Madrid sont à égalité en tête de la Liga.

2. Football – Coupe de la Ligue : Le PSG au Mans, Lyon reçoit Toulouse

Suite et fin des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue ce mercredi. L’Olympique Lyonnais ouvrira le bal en recevant Toulouse (18h45) et cherchera à sortir la tête de l’eau après une défaite face à Rennes marquée par les très graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde. De son côté le Paris Saint-Germain ira défier un ancien pensionnaire de Ligue 1, le Mans, 18e de Ligue 2.

3. Football – Coupe du monde des clubs : Liverpool veut réparer une anomalie

Liverpool a tout gagné. Presque ! Aussi fournie qu’elle soit, l’armoire à trophée des Reds manque encore d’une pièce majeure : un titre intercontinental. Ni la Coupe intercontinentale, ni la Coupe du monde des clubs ne sont tombées dans l’escarcelle des Reds. Une anomalie à réparer donc et ça commence ce mercredi soir pour les joueurs de Jürgen Klopp qui affrontent les Mexicains de Monterrey en demi-finale (18h30).