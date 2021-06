Les organisateurs des JO sont dans la dernière ligne droite des préparatifs avant la cérémonie d'ouverture du 23 juillet et tentent d'instaurer la confiance quant à la sécurité, non seulement pour les athlètes mais aussi pour une population japonaise sur ses gardes. Ce dimanche, lors d'une visite de presse du Village olympique, qui ouvrira le 13 juillet aux délégations, ils ont dévoilé une clinique spécialisée dans la détection du virus. Ils ont aussi prévenu que la consommation d'alcool en groupe serait strictement interdite à l'intérieur du Village et ont indiqué qu'une zone mixte pour les invités avait été supprimée.

Des affiches d'avertissement invitant les résidents à prendre des mesures, notamment en matière de ventilation, ont été placées dans toute la zone qui peut accueillir 18.000 sportifs et membres d'équipe pendant les Jeux olympiques et 8.000 pendant les Jeux paralympiques. La "clinique de la fièvre", séparée de l'installation médicale principale, sera utilisée pour tester et isoler les personnes suspectées d'être infectées par le virus ou considérées comme cas contacts de personnes dont le test est positif.

Kit anti-Covid

"S'il y a soupçon d'infection (...), nous devrions être en mesure d'isoler correctement cette personne", a déclaré Takashi Kitajima, directeur général du Village olympique. "Ce n'est qu'un exemple de plus de la manière dont nous gérons rigoureusement les questions relatives aux éventuelles infections au Covid", a-t-il déclaré aux journalistes.

Parmi les autres mesures annoncées, on peut citer la réduction du nombre de places assises pour les dîners, la mise en place d'écrans en plexiglas entre les équipements de gym et la distribution d'un kit anti-Covid incluant du gel hydroalcoolique et du savon médicinal pour les mains.

