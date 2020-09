Sensation à l'Ouest : Denver a encore écoeuré les Clippers (104-89) au match N.7 et jouera la finale de conférence contre les Lakers. A l'Est, Miami a arraché le match N.1 (117-114 a.p.) aux dépens de Boston, dans la nuit de mardi à mercredi.

Battu à deux reprises la semaine dernière par le RC Lens et l'OM, le Paris Saint-Germain doit lancer sa saison au Parc des Princes face au FC Metz. Marquinhos et Mauro Icardi vont probablement effectuer leur retour. Un doute subsiste sur les présences de Thilo Kherer et Marco Verratti. Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar sont eux suspendus.