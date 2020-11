Le CO et l'UBB ont lutté jusqu'au bout, vendredi, pour le gain de la partie

Plus tard, dans la nuit (heure française), le Brésil a continué son sans faute. En l’absence de Neymar, la sélection auriverde s’est imposée à São Paulo 1-0 face au Venezuela , but de Roberto Firmino. La Seleção est la seule équipe de la zone Am. Sud à avoir fait le plein, l’Argentine suit avec 7 unités.

Rebelotte. Deuxième journée du Masters perturbée, vendredi à Augusta : comme la veille, l'obscurité a obligé plus de la moitié des concurrents (48 sur 92) à finir leur carte samedi matin. Le N.1 mondial Dustin Johnson et le N.3 Justin Thomas partagent la tête avec Abraham Ancer et Cameron Smith (-9) après ce 2e tour que n'ont pu finir Jon Rahm, bien placé avec -8, et Tiger Woods, en embuscade. Tenant du titre, le Tigre est à cinq coups de la tête.