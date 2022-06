C’est une technologie révolutionnaire pour un objet banal et de petite taille. Lancé en septembre dernier aux États-Unis, le Q-Collar prend la forme d’un collier en forme de C. Appliqué sur la nuque, il exerce une légère pression sur les veines jugulaires situées à l’arrière du cou, permettant d’augmenter le volume de sang dans le cerveau.

"De cette façon, le cerveau est mieux stabilisé et donc mieux protégé contre les mouvements issus de chocs répétés à la tête", explique Tom Hoey, cofondateur de Q30 innovations, la société qui commercialise le Q-Collar. "Ce produit est le résultat de dix ans de recherche et d’études indépendantes sur la protection du cerveau, dont des tests réalisés sur des lycéens pratiquant le hockey, le football américain et le soccer".

Jeremy Ebobisse, l'attaquant des San Jose Earthquakes, avec Q-Collar Crédit: Getty Images

3,8 millions de commotions cérébrales par an aux US

Nous avons remarqué que les athlètes n’utilisant pas le Q-Collar étaient trois fois plus exposés à des changements dans leurs tissus cérébraux suite à un choc à la tête", indique Basée dans le Connecticut au nord de la ville de New York, Q30 Innovations a d’abord lancé le Q-Collar au Canada en 2019, "comme programme pilote avant de nous développer plus largement en Amérique du Nord", commente Tom Hoey. L’agence de santé américaine (FDA) a donné son feu vert pour la commercialisation aux US en février 2021, avant un lancement sur le marché en septembre. "", indique le communiqué de la FDA.

Il faut dire que les commotions cérébrales sont un vrai fléau dans le sport américain. Le ministère de la santé estime à 3,8 millions le nombre de blessures de ce type par an aux États-Unis, et entre 5 et 10% de sportifs concernés au cours de leur vie. Le football américain est de loin la pratique la plus dangereuse avec pas moins de 140 commotions ou traumatismes crâniens subis chaque année par des joueurs de NFL, avec des effets dramatiques pour le cerveau à long terme. "Le Q-Collar n’a pas vocation à remplacer le port du casque. Il faut le voir comme un outil en plus pour protéger le cerveau", prévient Tom Hoey.

Plébiscité par les footballeurs

La majorité des sports de contact sont associés à un risque important de commotions, dont notamment la pratique du football. "C’est un bon exemple de sport sans casque où les athlètes sont malgré tout exposés à des chocs, provenant à la fois du jeu de tête et des collisions entre adversaires", explique Tom Hoey.

De nombreux footballeurs et footballeuses ont ainsi adopté le Q-Collar aux États-Unis, comme l’attaquant franco-américain de San José (MLS) Jeremy Ebobisse, et la milieu de terrain des Portland Thorns (NWSL) Meghan Klingenberg. "Je le porte tous les jours, à l’entraînement, en match. Je me sens protégée et je pense qu’il va devenir indispensable pour les jeunes", commente l’internationale américaine.

Meghan Klingenberg avec les Portland Thorns Crédit: Getty Images

En Europe d’ici 2023

Le Q-Collar est partenaire du championnat national de lacrosse (PLL) cette année, un sport populaire aux États-Unis, et équipe également d’autres sports collectifs comme le hockey, le rugby et de football américain. "Il y a également un intérêt de la part de sportifs dans des disciplines plus individuelles comme le rodéo, le surf, le cyclisme, et les sports de glisse comme la luge et le bobsleigh, dans lesquelles les athlètes sont exposés à des mouvements répétitifs de la tête", ajoute Tom Hoey.

Le Q-Collar est pour l’instant disponible en vente directe via le site internet de Q30 Innovations. Comptez 199$ la commande (185€), après avoir mesuré votre cou et choisi votre taille idéale. Toute jeune startup, Q30 Innovations souhaite d’abord maîtriser le marché américain avant un développement plus large. "Il y a clairement une demande au-delà de l’Amérique du Nord, surtout dans le rugby et dans le football. Nous espérons commercialiser le Q-Collar en Europe d’ici 2023", lâche Tom Hoey.

