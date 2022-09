Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Mercato : Mbappé, le contrat qui change tout

Alors que le PSG avait annoncé une prolongation de trois ans pour Kylian Mbappé au début de l'été, L'Equipe révèle ce mardi que la durée du contrat est en réalité de deux ans avec une en option. Une nuance qui change tout puisque l'activation de cette option ne serait dépendante que du bon vouloir du joueur. Ainsi, le PSG pourrait déjà se retrouver face à un cas de conscience l'été prochain : vendre Mbappé pour en tirer de l'argent à un an de la fin de son contrat hypothétique. Ou prendre le risque de le voir partir libre en 2024. Comme un air de déjà-vu.

2. Cyclisme – Championnats du monde : Sivakov disponible

Né Russe, Pavel Sivakov a obtenu le droit par le biais de l'UCI de concourir pour la France depuis le mois de mars 2022. Invité de Bistrot Vélo, à retrouver en intégralité en podcast, le coureur Ineos Grenadier a révélé que Thomas Voeckler, sélectionneur des Bleus, l'avait contacté en vue de disputer les Mondiaux avec l'équipe de France... avec peut-être une bonne nouvelle à venir.

Sivakov sélectionné avec les Bleus ? "Voeckler m'a contacté, je suis prêt à partir"

3. Football – Coupe du monde 2022 : L'Equateur menacé de disqualification ?

Présent dans la poule du Qatar pour le prochain Mondial, l'Equateur pourrait être disqualifié pour avoir fait jouer Bryan Castillo sous son maillot alors qu'il était en possession de faux papiers. L'affaire remonte à plusieurs mois mais c'est une enquête du Daily Mail qui l'a révélé, lundi. Le joueur serait en fait Colombien et aurait menti sur son année de naissance.

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue 2 : Du grand n'importe quoi. Alors que Metz menait 3-1 face à l'En Avant Guingamp, lundi, les Grenats ont écopé de trois expulsions et ont vu revenir les Bretons à 3-3. La tension montant en tribunes, le corps arbitral a décidé de stopper la rencontre juste avant l'heure de jeu, alors qu'un spectateur était notamment entré sur la pelouse. Finalement, : Du grand n'importe quoi. Alors que Metz menait 3-1 face à l'En Avant Guingamp, lundi, les Grenats ont écopé de trois expulsions et ont vu revenir les Bretons à 3-3. La tension montant en tribunes, le corps arbitral a décidé de stopper la rencontre juste avant l'heure de jeu, alors qu'un spectateur était notamment entré sur la pelouse. Finalement, l'EAG a largement gagné (6-3).

Tennis : Opérée du nez, Simona Halep sera absente quelques semaines des courts. La Roumaine, actuelle neuvième mondiale, souffrait "depuis un certain temps" de problèmes au nez qui se sont aggravés pendant l'été, rendant sa respiration difficile, surtout la nuit.

Football – D1 Arkema : Kheira Hamraoui, sous contrat jusqu'en 2023 au Paris SG, a eu recours à un huissier pour faire constater sa mise à l'écart sportive durant un entraînement la semaine passée, a indiqué lundi à l'AFP une source proche de la joueuse, confirmant une information de RMC Sport.

Le podcast du jour

Cette semaine nos Fous du volant débriefent la fin houleuse du Grand Prix de Monza qui fait polémique. La course italienne s'est finie sous régime de safety car après une panne de Daniel Ricciardo dans les derniers tours. Est-ce que la direction de course a bien agi au détriment du show ? Au menu également : le retour de Ferrari et la place des jeunes en F1.

La vidéo de rattrapage

Allez, pour le plaisir : Carlos Alcaraz n'est pas seulement le nouveau numéro un mondial . Il est aussi, et presque surtout, l'un des showman les plus attractifs du circuit...

Un titre majeur... et des points magiques : le top 5 de la quinzaine d'Alcaraz

L'histoire du jour sur Eurosport

On peut dire que Nyck de Vries est la révélation de 2022. En un Grand Prix seulement, le Néerlandais a brillé dans le rôle improvisé de remplaçant d'Alexander Albon chez Williams, samedi et dimanche. Un miracle, tant l'opportunité de pouvoir montrer ce qu'il savait faire semblait le fuir. Avec le solide palmarès qu'il affiche, c'est un juste retour des choses pour le Néerlandais de… 27 ans.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : l'OM sous pression

Ce mardi, c'est toute la ville de Marseille qui aura un œil vers le Vélodrome. Sur l'avant-match, déjà, avec la crainte de voir des supporters allemands venir jouer le remake de Nice-Cologne. Si des dispositions ont été prises, la situation reste tendue . Sur le terrain, ce n'est guère mieux. Battu par Tottenham lors de la première journée (2-0), l'OM doit gagner pour espérer dans cette poule D. Pour cela, Igor Tudor devrait faire appel à Dimitri Payet, pourtant largement rétrogradé dans la hiérarchie depuis l'arrivée du Croate

Au menu aussi de cette soirée C1 : le retour de Robert Lewandowski à Munich ainsi que la situation déjà compliquée de Liverpool, évoqué en longueur dans Tour d'Europe par Philippe Auclair (voir la vidéo ci-dessous).

Liverpool galère mais garde le cap : "Klopp n'est pas Tuchel"

2. Rugby : Fin de l'interrogatoire de Bernard Laporte au procès "Altrad-Laporte""

C'est ce mardi, à 13h30, que devrait se terminer l'interrogatoire de Bernard Laporte débuté lundi . Six heures durant, Bernard Laporte, plus virulent que lors de la première audition, s’est expliqué au sujet du rachat avorté de Gloucester par M. Altrad, de ses interventions supposées auprès de la commission d’appel pour avantager le MHR et de bien d’autres choses…

