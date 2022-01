Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Open d'Australie : La sensation Cornet, la frustration Rinderknech

Alizé Cornet a signé la perf' de la nuit à Melbourne en terrassant l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série numéro 3, avec une victoire maîtrisée en deux sets (6-3, 6-3). Frustration en revanche pour Arthur Rinderknech, qui a dû déclarer forfait avant de défier le Britannique Dan Evans en raison d'une blessure à un poignet. C'est passé pour Andrey Rublev, Marin Cilic ou la révélation Maxime Cressy dans le tableau masculin, mais pas pour Diego Schwartzman, battu par Christopher O'Connell (175e mondiale). Chez les dames, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka se sont qualifiées, mais Anett Kontaveit a été éliminée.

La performance de la nuit, Alizé Cornet qualifiée pour le 3e tour

2. Basketball - NBA : Embiid claque 50 points, Doncic brille aussi

Les stars étaient au-rendez-vous sur les parquets américains cette nuit, à commencer par Joel Embiid, auteur de 50 points lors de la victoire de Philadelphie face à Orlando (123-110). Luka Doncic a lui aussi brillé avec 41 points, 7 passes et 14 rebonds pour guider Dallas à un succès contre Toronto (102-98), tout comme Nikola Jokic (49 points, 14 rebonds et 10 passes) avec Denver contre les Clippers (130, 128). Giannis Antetokounmpo (33 points, 15 rebonds) et Milwaukee ont vaincu les Grizzlies de Ja Morant (33 points, 14 passes), tandis que Kyrie Irving (30 points) a été déterminant pour les Nets contre Washington (118-119). Les 30 points de LeBron James n'ont pas suffi aux Lakers contre Indiana (104-111).

3. Football - Premier League : CR7 fait la tête, Bergwijn fait la fête

Nous avons aussi retenu pour vous

Volley - Coupe CEV : Tours a réussi un authentique exploit en éliminant la Dream Team de Modène malgré sa défaite en Italie (3-2) et disputera les quarts de finale.

Football - Ligue 1 : Lille revient à la 8e place après avoir brillamment battu Lorient (3-1). Strasbourg, de son côté, est désormais 4e après son succès à Clermont (0-2).

Football - Liga : Le FC Séville, deuxième du classement, pointe à quatre longueurs du Real Madrid après son nul à Valence (1-1).

Football - CAN 2022 : A défaut d'avoir été flamboyante, l'Egypte a validé son billet pour les 8es de finale avec une victoire contre le Soudan (1-0).

Football - Coupe du Roi : L'Atléltico de Madrid a été éliminé en 8es de finale par la Real Sociedad (2-0).

La vidéo de rattrapage

Alors que le Barça continue de maintenir une pression constante sur lui à coup d’ultimatums, Ousmane Dembélé et son conseiller, Moussa Sissoko, refusent de prolonger. Une situation qui s’est encore tendue un peu plus ces derniers jours. Alors jusqu’où ira l’escalade ? Et quelle issue au dossier ? Martin Mosnier et Cyril Morin font le point dans Mercredi Mercato, disponible en podcast.

Situation explosive, immense mascarade : comment se finira la saga Dembélé ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : Kyrgios - Medvedev, show devant !

C'est l'un des premiers gros temps forts du tournoi. Le facétieux Nick Kyrgios, idole du peuple australien, défie l'un des grands favoris, le Russe Daniil Madvedev, au 2e tour. Emotions et spectacle garantis ! A suivre aussi dans la nigh-session de Melbourne, Andy Murray face à Taro Daniel et Jannik Sinner face à Steve Johnson dans le tableau masculin, ainsi que Simona Halep, face à Beatriz Haddad Maia, et Emma Raducanu, contre Danka Kovinic, dans le tableau féminin. Le tout est évidemment à suivre en direct sur Eurosport !

"Kyrgios est capable de jouer au niveau des meilleurs" : Hénin pas surprise par l'Australien

2. Handball - Championnat d'Europe : les choses sérieuses commencent pour les Bleus

C'est le début du tour principal et la France va entrer directement dans le vif du sujet face aux Pays-Bas. L'occasion pour les Tricolores, auteurs de trois victoires en trois matches jusqu'ici, de confirmer leur solidité défensive depuis le début du tournoi . Ce ne sera pas forcément une tâche facile avec le forfait de Karl Konan, positif au Covid-19. Coup d'envoi à 18h.

3. Football - CAN : L'Algérie à quitte ou double

C'est l'heure du verdict pour l'Algérie. En grande difficulté depuis le début de la compétition, les Fennecs, tenants du titre et favoris pour le sacre, jouent leur qualification dans un choc face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, d'ores et déjà assurés de disputer les 8es de finale, aborderont ce duel sans pression. Contrairement aux Algériens, qui doivent impérativement s'imposer pour se qualifier. Coup d'envoi à 17h. A suivre aussi, l'épilogue du groupe C avec Mali - Mauritanie et Gambie - Tunisie (20h).

Et aussi…

Le 20 kilomètres d'Anterselva en biathlon avec Quentin Fillon Maillet, la suite des 8es de finale de la Coupe du Roi avec Elche - Real Madrid et Athletic Bilbao - FC Barcelone, et la 1re étape du rallye WRC de Monte-Carlo.

