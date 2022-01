CE QUE VOUS AVEZ RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Open d'Australie : Cornet enfin en quarts finale !

Pour son 63e tournoi majeur à 32 ans, Alizé Cornet a décroché son premier quart de finale en Grand Chelem en venant à bout de Simona Halep , ex-n°1 mondiale sur la Rod Laver Arena de Melbourne. Après quasiment trois heures de match, la Française a fini par s'imposer en trois sets face à la Roumaine (6-4, 3-6, 6-4) et retrouvera l'Américaine Danielle Collins en quart de l'Open d'Australie.

La délivrance puis les larmes : la balle de match en vidéo qui a envoyé Cornet en quart

2. Football américain, NFL: Chiefs et Rams en finales de conférences, Brady sorti

Au terme de matches aux scénarios incroyables, les Rams se sont qualifiés pour les finales de conférences (30-27) en allant battre les Buccaneers de Tom Brady, tout comme les Chiefs, vainqueurs après prolongation des Bills (42-36), dimanche en NFL. La sensation du jour s'est produite à Tampa Bay, où Los Angeles a damé le pion du champion en titre, stoppant du même coup le parcours de Brady, en quête d'un 8e sacre

3. Basket, NBA : Miami prend la tête à l'est, les Warriors s'offre Utah

Dans le sillage de Jimmy Butler (20 pts, 12 pds, 10 rbds), Miami s'est emparé de la première place à l'Est, grâce à sa victoire contre les Lakers (113-107). LeBron James (33 pts, 11 rbds) et Russell Westbrook (24 pts, à 9/15, 9 passes, 9 rbds) n'ont rien pu faire. Le Heat profite des revers de Brooklyn, tombé à Minnesota (136-125), malgré Kyrie Irving (30 pts) et de Chicago qui a sombré à Orlando (114-95) où seul DeMar DeRozan a surnagé (41 pts). A l'Ouest, les Warriors se sont imposés de justesse face au Jazz (94-92) de Rudy Gobert (12 pts, 18 rbds) pendant que Memphis a chuté (104-91) à Dallas, au terme d'un duel superbe entre Luka Doncic (37 pts, 11 rbds, 9 pds) et Ja Morant (35 pts, 13 rbds, 6 pds). Le carton de la nuit est signé Jayson Tatum, auteur de 51 points lors de la victoire (116-87) de Celtics à Washington.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L1 : Soirée tranquille pour le Paris Saint-Germain. Le leader du championnat s'est imposé avec de la marge face à Reims (4-0) à domicile, en clôture de la 22e journée.

: Soirée tranquille pour le Paris Saint-Germain. Le leader du championnat s'est imposé avec de la marge face à Reims (4-0) à domicile, en clôture de la 22e journée. Serie A : L'AC Milan et la Juventus Turin n'ont pas réussi à se départager (0-0). Pauvre en occasions, la rencontre a notamment été marquée par la sortie sur blessure de Zlatan Ibrahimovic. Au classement, les Rossoneri (3es) sont dépassés par Naples, tandis que les Bianconeri restent cinquièmes.

Liga : Au bout d'un match assez terne, le FC Barcelone l'a emporté sur la pelouse du Deportivo Alavès (0-1) dans le cadre de la 22e journée.

Golf : L'Américain Hudson Swafford, 166e mondial, s'est adjugé l'American Express, sa troisième victoire sur le circuit nord-américain, dimanche à La Quinta où Paul Barjon, pourtant leader la veille, a finalement échoué à devenir le premier Français vainqueur en PGA.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

C'était l'un des moments forts du weekend. Alors autant commencer la semaine de belle manière en revivant ça : Gaël Monfils s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale dimanche en éliminant le Serbe Miomir Kecmanovic (77e mondial) 7-5, 7-6 (7/4), 6-3. Le N.1 français, qui avait déjà atteint les quarts à Melbourne (2016) sans jamais les dépasser, affrontera mardi l'Italien Matteo Berrettini (7e) pour une place en demi-finales. Revivez les meilleurs moments de ce match.

Monfils - Kecmanovic : Les temps forts

A NE PAS RATER CE DIMANCHE

1. Tennis, Open d'Australie : Tsitsipas et Sabalenka à l'honneur

Stefanos Tsitsipas puis Aryna Sabalenka seront les têtes d'affiche de la session nocturne sur le principal court. Le Grec va affronter Taylor Fritz alors que la Biélorusse est opposée à Kaia Kanepi.

2. Football, CAN : Un joueur de champ dans le but des Comores ?

A cause du Covid et des blessures, les Comores risquent de jouer avec un joueur de champ comme gardien lundi contre le Cameroun le tout premier 8e de finale de CAN de leur histoire (20h00). Deux des portiers comoriens, Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, ont été testés positifs au Covid, alors que le troisième, Salim Ben Boina, titulaire contre le Maroc et le Ghana, s'est blessé à l'épaule. Ce dernier garde un espoir de pouvoir tenir sa place. A 17h00, la Guinée affronte la Gambie.

3. Handball, Euro 2022 : les Bleus doivent réagir pour rester en vie

Proches de l'élimination, les Bleus doivent se remettre de la claque infligée par l'Islande (29-21) samedi et battre, toujours sans plusieurs éléments-clés, le Monténégro (20h30) pour conserver une petite chance de rejoindre les demi-finales de l'Euro.

