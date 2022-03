CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Basket, NBA : Miami s'affirme, Morant fait encore le show

Emmené par Jimmy Butler (15 pts, 7 rbds, 4 interceptions), Miami a dominé son dauphin dans la conférence Est, Chicago (112-99). Pendant ce temps-là, le phénomène des Grizzlies, Ja Morant, a planté 52 points pour guider Memphis à la victoire contre San Antonio (118-105). Dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (26 pts, 16 rbds, 6 pds, 4 contres), Milwaukee a lui réagi en battant Charlotte (130-106). De son côté, Brooklyn, privé de Kyrie Irving et de Kevin Durant, s'est fait corriger par Toronto (133-97) et Scottie Barnes (28 pts, à 12/14, 16 rbds, 5 interceptions).

2. Football, L1 : Aulas confirme Bosz

Ce que l'on voit nous confirme dans notre choix du futur. Ce que l'on voit à l'entraînement et en match nous confirme qu'il est l'homme de la situation. Peter n'est pas du tout en danger", a lancé le président lyonnais. Alors que les résultats de Lyon ne sont pas forcément à la hauteur des attentes, Jean-Michel Aulas a pris la parole dans L'Equipe pour confirmer son entraîneur Peter Bosz. "", a lancé le président lyonnais.

3. Rugby : World Rugby comme la FIFA sur la Russie

Alors que le Comité international olympique a recommandé lundi un bannissement historique des Russes et des Bélarusses du sport mondial, les fédérations internationales ont suivi le mouvement. Si la Fifa a exclu la Russie du Mondial de football, la Russie et le Bélarus ont aussi été suspendues mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance dirigeante mondiale World Rugby.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L2 : Longtemps tenu en échec, Toulouse, le leader de la Ligue 2, s'est imposé chez le mal classé Grenoble (2-0), lundi en clôture de la 26e journée.

Football, Serie A: L'Atalanta Bergame a suivi le rythme de la Juventus Turin en disposant de la Sampdoria de Gênes (4-0) lundi soir en match de clôture de la 27e journée du championnat d'Italie.

Football américain : Les Tampa Bay Buccaneers, vainqueurs du Super Bowl en 2021, seront une des deux équipes à l'affiche du tout premier match de saison régulière de la NFL qui se jouera cet automne en Allemagne.

: Les Tampa Bay Buccaneers, vainqueurs du Super Bowl en 2021, seront une des deux équipes à l'affiche du tout premier match de saison régulière de la NFL qui se jouera cet automne en Allemagne. Athlétisme : La Néo-Zélandaise Valerie Adams, double championne olympique du lancer de poids et grande figure de cette discipline, a annoncé mardi qu'elle prenait sa retraite, à 37 ans.

Le tweet d'adieu d'un personnage du basket tricolore

Ancien international français, Ali Traoré, passé par Strasbourg, Monaco ou encore l'ASVEL, a annoncé la fin de sa carrière sur Twitter, où son sens de la formule a fait sa renommée. "Bomayé" a été notamment médaillé d'argent à l'Euro 2011 en Lituanie avec les Bleus aux côtés de Tony Parker, Boris Diaw ou encore Joackim Noah.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Après la démonstration du XV de France en Ecosse (17-36), le temps est à l'optimisme pour voir les Bleus de Fabien Galthié décrocher ce tournoi des 6 Nations avec le Grand Chelem en poche. Mais pour notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond, attention à ne pas crier victoire trop tôt : les Gallois, prochains adversaires des Bleus, pourraient gâcher la fête avant l'heure...

Lafond : "Attention les Bleus ! L'euphorie est le pire ennemi des favoris"

NOS PODCASTS A ECOUTER CE MARDI

Ultra Talk avec Isabelle et David Poletti

Après Michel et Catherine, voici Isabelle et David Poletti. C’est une histoire de famille que je vais vous partager sur cet épisode à travers L'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Un des plus mythiques événements de trail, à tout jamais dans la lignée des grands événements sportifs tout comme dans la lignée du marathon de New York.

Tu veux une médaille

Les échecs sont un sport. Condition physique, fédération, règles antidopage... On vous explique pourquoi ils sont considérés comme une pratique sportive, dans cet épisode du podcast "Tu veux une médaille ?". Un podcast Eurosport, écrit et présenté par Clément Lefebvre et produit par Bababam. Bonne écoute.

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Football, Coupe de France : Versailles veut imiter les Herbiers

Y aura-t-il un "Petit Poucet" au Stade de France, après les Vendéens des Herbiers en 2018? Les Versaillais se déplacent à Nice mardi soir (21h00) pour une place en finale de la Coupe de France. A suivre sur Eurosport.

2. Football, Coupe d'Italie : Le derby de Milan en tête d'affiche

Les demi-finales de Coupes d'Italie commencent ce mardi (21h00) par le derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter, deux rivaux s'imaginant mal finir la saison sans un trophée, mais qui traversent une période tumultueuse.

(Avec AFP)



