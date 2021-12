Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Strasbourg qualifié dans le brouillard

Strasbourg s'est sorti du piège. A Valenciennes et dans un épais brouillard, le RCSA s'est qualifié pour les 16es de finale en s'imposant sur la plus petite des marges (0-1) . Habib Diallo a marqué l'unique but de la rencontre. Tout roule pour les hommes de Julien Stéphan, premiers qualifiés pour le tour suivant et actuels septièmes de Ligue 1.

Un éclair de Diallo dans une purée de pois : le résumé de Valenciennes - Strasbourg

2. Football - Premier League : Liverpool tient le rythme, Chelsea n'avance plus

3. Basketball - NBA : Fournier se rebiffe, Durant porte les Nets

Evan Fournier a montré les muscles. Critiqué ces dernières semaines, le Français a fait beaucoup de mal aux Rockets (23 points) lors du succès des Knicks (103-116). Kevin Durant a conservé ses bonnes habitudes en s'occupant de tout (34 pts, 11 rbds, 8 p.) pour mener les Nets à la victoire (114-105) face aux Sixers d'Embiid (32 pts, 9 rbds, 6 p.). Les Suns ont enchaîné face aux Wizards (118-98).

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue des champions (F) : Qualifié et assuré de terminer premier de son groupe, le PSG n'a pour autant : Qualifié et assuré de terminer premier de son groupe, le PSG n'a pour autant pas fait de cadeau à Breiðablik (6-0) lors de la dernière journée de la phase de groupe.

Football - Coupe du monde 2022 : Dans un entretien accordé à plusieurs médias dont l'AFP, Didier Deschamps a laissé entendre : Dans un entretien accordé à plusieurs médias dont l', Didier Deschamps a laissé entendre qu'il pourrait rester sélectionneur des Bleus bien au-delà du Mondial disputé dans un an.

Natation - Mondiaux petit bassin : Charlotte Bonnet s'est classée sixième lors de la finale du 200m nage libre, à Abu Dhabi.

Basketball - NBA : Zion Williamson, qui n'a toujours pas joué cette saison en raison d'une blessure, sera absent au moins un mois de plus, ont annoncé les Pelicans.

La vidéo de rattrapage

Bakary Samaké n'a rien fait comme les autres. Ce jeune Français, coaché par son père, a fait le pari de partir au Luxembourg pour passer professionnel avant sa majorité, ce qu'il n'aurait pas pu faire en France. Atypique dans son style et son parcours, récent champion du Luxembourg en super-welter, ce fan de Mayweather s'apprête à disputer son 7e combat pro à 18 ans à peine.

Parti au Luxembourg pour passer pro : Bakary Samaké, 18 ans et déjà un phénomène

Le tweet "nouveau champion"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : L'OL pour se donner de l'air

Alors que sa situation en championnat est très inconfortable et que la crise touche aussi ses dirigeants, l'Olympique Lyonnais doit profiter de la Coupe pour se donner de l'air. Mais pour les Gones, la tâche ne s'annonce pas si facile : à Charléty, ils affrontent le Paris FC, quatrième de Ligue 2, qui n'a plus perdu depuis… le 16 octobre dernier.

2. Handball - Championnat du monde (F) : Les Bleues pour une finale

Elles écrasent tout sur leur passage. Invaincues et impressionnantes défensivement depuis le début du tournoi, les Bleues seront encore favorites face au Danemark, en demi-finale (21h00). Il y aura de la revanche dans l'air : en 2019, ce sont ces mêmes Danoises qui avaient éliminé l'équipe de France au premier tour. Mais depuis, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont décroché l'or olympique.

3. Ski Alpin - Super-G : Odermatt, Kilde ou… un autre ?

Troisième Super-G de la saison à Val Gardena (11h45). Le leader du classement général Marco Odermatt avait remporté le premier. Aleksander Aamodt Kilde, le deuxième. Qui remportera le 3e ? Mathias Mayer ? Vincent Kriechmayr ? Côté Français, réaction attendue d'Alexis Pinturault après la déception du slalom de Val d'Isère. Le vice-champion du monde de la spécialité Johan Clarey fait lui son retour et a déjà semblé en forme aux entraînements.

4. Biathlon - Sprint : Les Bleus au pouvoir à domicile ?

Ils sont placés. Et ont une occasion en or de prendre les commandes. Au Grand-Bornand, Emilien Jacquelin (2e) et Quentin Fillon-Maillet (4e) doivent briller sur le sprint (14h15) pour fondre sur Sebastian Samuelsson, leader du général.

