1. Tennis – ATP Cup : Humbert fait tomber Medvedev pour rien, les Bleus s'inclinent au double décisif

Repêchée de dernière minute, la France a déjà bien fait de prendre part à l'ATP Cup. Pour son entrée en matière contre la Russie, l'équipe tricolore a vu Ugo Humbert signer un petit exploit, en dominant le N.2 mondial Daniil Medvedev en trois sets (6-7 (5), 7-5, 7-6 (2)) et en 2h55 accrochées. "Un grand match" a résumé le Messin.

Les Bleus se sont finalement inclinés 2-1, suite à la défaite d'Arthur Rinderknech contre Roman Safiullin 2-6, 7-5, 6-3, puis à celle du double décisif Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin, contre son homologue Medvedev / Safiullin (6-4, 6-4). Il y aura fort à faire contre l'Australie et l'Italie pour espérer durer dans cette compétition.

Dans les autres résultats du jour, les Etats-Unis ont laminé le Canada (3-0), même score pour l'Espagne sur le Chili et l'Argentine sur la Géorgie. Sans Novak Djokovic, la Serbie est venue à bout de la Norvège (2-1), alors que la Grèce a été battue par la Pologne (2-1), Stefanos Tsitsipas ne prenant part qu'au double sans enjeu.

2. Rugby – Top 14 : une lutte intense et Clermont bat encore Toulouse à la maison

Cela devient une habitude. Le Stade Toulousain n'y arrive pas à Marcel-Michelin, et cela s'est confirmé samedi. Le champion de France et d'Europe en titre s'est cassé les dents sur une solide défense clermontoise (16-13). L'ASM a aussi pu compter sur un Camille Lopez décisif dans les dernières minutes avec les six derniers points de son équipe après son entrée en jeu. Clermont maintient son invincibilité à domicile contre le Stade depuis 2002 et revient dans le Top 6. Deuxième défaite de rang en revanche pour les hommes d'Ugo Mola, toujours deuxième derrière l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade Français avait dominé plus tôt Perpignan (27-17).

3. Basket – NBA : DeRozan remet ça au buzzer, grosse tension à Houston

Comme la veille, DeMar DeRozan a sauvé les Bulls à la dernière seconde. L'ailier de Chicago a inscrit le panier à trois-points de la gagne sur le buzzer pour permettre la victoire des siens contre les Washington Wizards (120-119). Chicago est en tête de la Conférence Est, suite à la défaite surprise de Brooklyn chez les Clippers de Los Angeles, pourtant largement diminués (120-116). Autre buzzer beater de la nuit, celui de Saddiq Bey pour Detroit contre San Antonio. Le choc de la nuit est revenu à Golden State, vainqueur à Utah (116-123), malgré la bonne prestation de Rudy Gobert (20 points, 19 rebonds).

L'histoire de la nuit est du côté de Houston et le psychodrame du vestiaire des Rockets. Suite à une altercation à la mi-temps avec son assistant coach – impliquant des jets d'objets -, l'arrière texan Kevin Porter Jr a quitté la salle en plein match contre Denver. Son coéquipier Christian Wood a pour sa part refusé de jouer au retour des vestiaires, après avoir été poussé sur le banc par son entraîneur pour avoir manqué un test Covid-19 obligatoire.

Handball : Convoqué pour la préparation des Bleus à l'Euro 2022 (13-30 janvier), le handballeur du PSG Elohim Prandi a été blessé à l'arme blanche lors du réveillon de la Saint-Sylvestre mais se trouve hors de danger, a annoncé le PSG samedi.

Dakar : Un pilote français, Philippe Boutron, blessé jeudi à une jambe par l'explosion de sa voiture, été rapatrié après une opération sur place. Les organisateurs n'ont pas donné plus de détail sur la gravité de ses blessures. L'organisation du rallye-raid qui n'exclut pas un "acte malveillant".

Football – Ligue 1 : Monaco s'est officiellement séparé samedi de Niko Kovac. L'ASM indique dans un communiqué que le technicien croate a été informé de cette décision jeudi lors d'un entretien avec sa direction. Le club de la Principauté ajoute que Stéphane Nado assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

Football – Coupe de France : Le PSG a annoncé samedi quatre cas positifs au Covid 19 parmi ses joueurs, sans préciser leurs noms. Kylian Mbappé, Marco Verratti, Keylor Navas et Presnel Kimpembe étaient pour leur part présents à l'entrainement, à deux jours d'affronter Vannes en 16e de finale de Coupe de France. Pas Leo Messi, qui doit revenir dimanche.

Football – Liga : L'entraîneur du FC Barcelone Xavi a souhaité samedi un report du match contre Majorque dimanche en raison d'un effectif blaugrana privé d'au moins 17 joueurs, dont minimum dix à cause du Covid.

Football – Bundesliga : Quatre joueurs du Bayern Munich, dont le gardien de but Manuel Neuer et les Français Kingsley Coman et Corentin Tolisso, ont été testés positifs au Covid-19 et devraient manquer le premier entraînement de l'année, décalé de dimanche à lundi pour raisons sanitaires, a indiqué le club samedi.

Pourtant malmené par le Britannique Thomas Pidcock, malheureux avec une chute et un changement de chaussures, Wout Van Aert s'est malgré tout imposé à Baal, remportant ainsi son 7e cyclo-cross de suite. Le Belge de la Jumbo-Visma est toujours invaincu cet hiver.

Malgré Pidcock, malgré la chute et les chaussures, Van Aert est invincible : son succès en vidéo

1. Football – Coupe de France : Les 16es de finale débutent (à partir de 13h45)

Le football français retrouve les terrains en 2022 par la Coupe de France. Retrouvez les 16es de finale sur Eurosport, avec trois multiplex (13h45, 16h00, 18h30) puis le clou de la journée, le déplacement de l'Olympique de Marseille chez les amateurs de Chauvigny. Avant cela, les affiches alléchantes ne manquent pas avec Brest – Bordeaux, malgré les nombreux cas de Covid girondins, Montpellier – Strasbourg ou encore Nancy – Rennes. Saint-Etienne, Nantes ou encore Monaco seront aussi sur le pré.

2. Football : Chelsea – Liverpool, le choc du jour, la Liga de retour ( à partir de 14h00)

Cela joue aussi sur les autres pelouses européennes. En Premier League, la fin de la période des fêtes verra notamment aux prises Chelsea et Liverpool (17h00), pour une affiche pleine de promesse, mais sans Jürgen Klopp, après un test suspect au Covid-19. En Espagne, le jeu reprend avec six matches au programme dont Getafe – Real Madrid (14h00), Atlético de Madrid – Rayo Vallecano (16h15) et Majorque – Barça (21h00).

Tyler Morton, Red à la vie, à la mort

3. Rugby – Top 14 : l'UBB peut prendre de l'air, duel d'outsiders entre Castres et la Rochelle (à partir de 14h00)

Après l'historique Clermont – Toulouse, le Top 14 enchaîne avec la confrontation des extrêmes. Le leader Bordeaux-Bègles reçoit la lanterne rouge Biarritz (16h00) avec la possibilité de creuser l'écart en tête du championnat. La lutte pour les places de choix en fin de saison fera rage entre Castres et La Rochelle (18h00), tandis que Montpellier voudra continuer sa belle série face à des Toulonnais convalescents (16h00) Pau – Brive ouvrira le bal à 14h00.

