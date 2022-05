Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Nantes comme à ses plus belles heures

C’est vrai, le FC Nantes actuel n’est plus vraiment le même que celui qui dominait le football français au tout début des années 2000. Il n’empêche, après des périodes pas toujours très gaies, les supporters des Canaris ont eu droit à l’ivresse d’un titre. Samedi soir, leur équipe a pris le meilleur sur Nice (1-0) en finale de la Coupe de France, grâce à un penalty de Ludovic Blas en tout début de seconde période. De quoi provoquer également des scènes de liesse au sein d’un effectif qui avait sauvé in extremis sa place en Ligue 1 un an plus tôt.

2. Tennis - Masters 1000 Madrid : Zverev de retour en finale

À Madrid, Alexander Zverev revit. Peu en réussite depuis le début de saison, l’Allemand s’est malgré tout qualifié pour la finale du Masters 1000 espagnol en venant à bout de Stefanos Tsitsipas, samedi soir. Une victoire obtenue en trois sets (6-4, 3-6, 6-2) et qui récompense logiquement le 3e joueur mondial, qui pourra donc défendre son titre face à Carlos Alcaraz ce dimanche.

3. Formule 1 - Grand Prix de Miami : Leclerc et Ferrari à la fête

Pour la troisième fois de la saison, Charles Leclerc s’élancera en pole position d’un Grand Prix. Le pilote monégasque a en effet réalisé le meilleur chrono de la qualification sur le nouveau circuit de Miami, samedi soir. Il a devancé son coéquipier Carlos Sainz, qui permet à Ferrari d’avoir ses deux monoplaces en première ligne. Les Red Bull de Max Verstappen (3e) et de Sergio Pérez (4e) seront juste derrière. Quant à Lewis Hamilton (Mercedes), il partira de la 6e place.

Charles Leclerc, Miami GP 2022 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Milwaukee a dominé Boston de justesse (103-101) et repris l’avantage dans sa série (2-1), alors que Golden State a signé un succès bien plus net face aux Grizzlies (142-112).

Football - Premier League : Très mauvaise opération pour Liverpool, Très mauvaise opération pour Liverpool, accroché par Tottenham (1-1) et qui risque de voir Manchester City creuser l’écart en tête de classement.

Rugby - Challenge Cup : Le LOU a obtenu sa qualification pour les demies Le LOU a obtenu sa qualification pour les demies en domptant Glasgow (35-27)

Tennis - WTA 1000 Madrid : Premier titre dans la catégorie remporté par Ons Jabeur, Premier titre dans la catégorie remporté par Ons Jabeur, victorieuse de Jessica Pegula en finale (7-5, 0-6, 6-2)

Football - Liga : et a assuré son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Le FC Barcelone s’est imposé chez le Betis (1-2) et a assuré son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

Boxe - WBA : Dmitry Bivol a créé une grosse sensation en battant Canelo Alvarez après décision unanime, samedi soir à Las Vegas.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Dernière escapade hongroise

Le triptyque magyar du Giro 2022 s’achève ce dimanche, avec une étape longue de 201 kilomètres entre Kaposvar et Balatonfüred. Le tracé sera tout plat, ou presque, ce qui laisse présager un sprint massif à l’arrivée. L’occasion pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et les autres gros mollets du peloton de se livrer à une belle explication avant de rallier la Sicile.

Le profil de la 3e étape

2. Tennis - Masters 1000 Madrid : Le phénomène Alcaraz face au tenant Zverev

Mais qui arrêtera Carlos Alcaraz ? Après avoir vaincu Rafael Nadal vendredi (6-2, 1-6, 6-3), le prodige espagnol s’est offert le scalp de Novak Djokovic au terme d’une demie éblouissante, samedi (6-7, 7-5, 7-6). S’il souhaite inscrire sans attendre un deuxième Masters 1000 à son palmarès - il a triomphé à Miami en mars dernier -, le joueur de 19 ans devra cette fois faire chuter le troisième joueur mondial, Alexander Zverev. Une finale ô combien alléchante à suivre dès 18h30, sur Eurosport.

Carlos Alcaraz Crédit: AFP

3. Football - Ligue 1 : L’OL pour enchaîner, l’OM pour digérer

Toujours dans le coup pour arracher un billet européen en fin de saison, Lyon ira chez la lanterne rouge messine, ce dimanche en début d’après-midi (13h) avec la ferme intention d’enregistrer une 3e victoire d’affilée. Ce sera ensuite au tour de Bordeaux d’abattre l’une de ses ultimes cartes dans la quête du maintien, à Angers (15h). Un peu plus tard (17h05), Marseille tentera de digérer sa désillusion continentale à l’occasion d’un déplacement à Lorient. Enfin, le week-end se conclura par un PSG - Troyes (20h45).

Pourquoi cette agitation autour de Mbappé ? "Le grand bluff du PSG a commencé"

On suivra également :

Le quart de finale de Champions Cup du Racing 92, qui voudra poursuivre son rêve européen face aux Sharks (16h).

La rencontre entre Manchester City et Newcastle (17h30), qui peut permettre aux Skyblues de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion d’Angleterre.

Le derby de Madrid (21h), entre un Real déjà sacré et un Atlético qui veut préserver sa place qualificative pour la Ligue des champions.

Le premier Grand Prix de Miami de l’histoire (21h30), qui promet une nouvelle passe d’armes haletante entre les Ferrari et les Red Bull.

