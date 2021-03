Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Paris et Mbappé font le travail avant Barcelone

Le Paris Saint-Germain s'est aisément qualifié pour les 16es de finale de la compétition après son succès facile sur la pelouse de Brest (0-3). Kylian Mbappé a inscrit un doublé.

Mbappé et le PSG ont puni des Brestois trop joueurs : Le résumé du large succès parisien

2. Rugby - Top 14 : Toulon surprend le Racing

Avec le retour de certains de ses internationaux tricolores, Toulon a renoué avec le succès à Mayol en dominant le Racing 92 (25-21), samedi soir en clôture de la 18e journée de Top 14..

3. UFC - UFC 259 : Sterling nouveau champion poids coq

L'Américain Aljamain Sterling est devenu le nouveau champion poids coq UFC, dans la nuit de samedi à dimanche, après la disqualification de son adversaire Petr Yan. Le Russe a perdu son titre à cause d'un coup de genou illégal dans le 4e round. Chez les mi-lourds, le Polonais Jan Blachowicz a battu Israel Adesanya et conservé sa ceinture.

Chez les poids plumes féminines, la Brésilienne Amanda Nunes a conservé sa ceinture après sa victoire face à Megan Anderson.

Kylian Mbappé (PSG) a ouvert le score à Brest, samedi 6 mars 2021, en seizièmes de finale de la Coupe de France Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Liga : Le FC Barcelone s'est imposé Le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse d'Osasuna (0-2), lors de la 26e journée.

Serie A : La Juventus a disposé de la Lazio Rome (3-1) à l'Allianz Stadium. La Juventus a disposé de la Lazio Rome (3-1) à l'Allianz Stadium. Adrien Rabiot et Alvaro Morata ont marqué

Natation : L'Américaine Katie Ledecky a bouclé le Pro Swim Series de San Antonio avec une quatrième victoire personnelle en s'imposant sur le 800 m libre en 8'13"64.

Golf : L'Anglais Lee Westwood s'est emparé de la première place de l'Arnold Palmer Invitational, dans le circuit PGA, à l'issue du troisième tour. Westwood a rendu une carte de 7 sous le par.

Football - Ligue des champions de la CAF : Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns l'ont emporté sur le terrain du Tout puissant (TP) Mazembe (1-2), mettant un terme à 74 matches d'invincibilité à domicile du club de République démocratique du Congo en compétitions continentales africaines.

A ne pas rater ce dimanche

1. Paris-Nice : Place à la 79e édition

La Course au soleil démarre ce dimanche et ce sera à vivre en direct sur Eurosport 2, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport. L'Allemand Maximilian Schachmann (BORA - Hansgrohe) défend son titre.

2. Coupe de France : suite des 16es de finale

Quatre rencontres sont au programme : trois à 18h30, une à 21h00.

Ce sera à vivre en direct sur Eurosport 2, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport.

Le programme de dimanche

18h30

SCO Angers - Cub Franciscain

SO Romorantin - Voltigeurs de Châteaubriant

GFC Ajaccio - Lille OSC

21h00



Canet Roussillon FC - Olympique de Marseille

3. Championnats étrangers : Madrid attend son derby avec impatience

Beaucoup de belles rencontres à suivre ce dimanche. On retiendra surtout les deux derbys, à Manchester (17h30) et surtout à Madrid (16h15) où la lutte pour le titre est proche d'être relancée.

Premier League

15h00 : Liverpool - Fulham

17h30 : Manchester City - Manchester United

20h10 : Tottenham - Crystal Palace

Liga

16h15 : Atlético de Madrid - Real Madrid

Serie A

12h30 : AS Roma - Genoa

15h00 : Hellas Vérone - AC Milan

20h45 : Naples - Bologne

4. Sports d'hiver : Fin des Mondiaux à Oberstdorf, Ski alpin et Biathlon

Un beau menu au programme à suivre sur Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport.

9h30 : Ski alpin : 1ère manche slalom géant dames à Jasna

10h30 - Ski alpin : Super-G messieurs à Saalbach

12h30 : Ski alpin : 2e manche slalom géant dames à Jasna



13h00 - Mondiaux Oberstdorf : 50Km classique masculin en ski de fond

12h00 - Biathlon : Poursuite féminin à Nove Mesto

16h00 - Biathlon : Poursuite masculin à Nove Mesto

Mikaela Shiffrin célèbre sa victoire lors du slalom 1 à Jasna Crédit: Getty Images

5. Tennis : Deux finales à suivre

C'est la fin pour les tournois de Rotterdam et Buenos Aires. Vous pourrez suivre la finale de Rotterdam sur l'application Eurosport à 15h00.

15h00 - Finale ATP 500 Rotterdam : Andrey Rublev - Marton Fucsovics

19h00 - Finale ATP 250 Buenos Aires : Diego Schwartzman - Francisco Cerundolo

6. NBA : Le All-Star Game débute cette nuit

Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, mais n'oubliez pas que le All-Star Game arrive. A partir de 00h30, place aux festivités à Atlanta.

Le Skills Challenge et le Three Point Contest précèderont le match opposant les équipes de LeBron James et Kevin Durant qui débutera 2h00.

LeBron James lors du All-Star Game 2020 Crédit: Getty Images

