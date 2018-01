Coupe de France, Simon, Monfils, Dakar : l'actu sur un plateau du 6 janvier 2018

Ce qu'il ne fallait pas manquer entre hier soir et ce matin

1. Football - FA Cup : Van Dijk déjà décisif

Liverpool avait bien raison d'être impatient de le voir arriver ! Dès son premier match avec les Reds, Virgil van Dijk a livré sur un plateau le but de la qualification des Reds contre Everton (2-1) en fin de partie, au 3e tour de la Coupe d'Angleterre. Pour Manchester United, le dénouement a aussi été tardif face à Derby County (2-0), grâce à Jesse Lingard (84e) et Lukaku (90e).

2. Basketball - NBA : Boston challengé, San Antonio imperturbable

Boston est un solide leader à l'Est auquel rien n'est acquis. Minnesota, quatrième à l'Ouest, lui a ainsi opposé une belle résistance avant de céder (91-84). Troisième à l'Ouest, San Antonio n'a pas tremblé contre Phoenix (103-89).

3. Tévez revient à Boca

Carlos Tévez de retour dans son club formateur de Boca Juniors après un court mais lucratif passage en Chine, Kepa au Real Madrid, Jean-Michaël Seri pressenti à Everton etc… : tout ceci est dans notre récap des immanquables du mercato.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : L'Inter Milan, accrochée dans le temps additionnel sur le terrain de la Fiorentina (1-1), a ainsi enchainé une cinquième rencontre sans victoire, lors de la 20e journée. De quoi faire un troisième de plus en plus fragile car l'AS Rome, qui joue ce samedi contre l'Atalanta Bergame, n'est qu'à trois points avec en sus un match de retard, tout comme la Lazio Rome, cinquième à cinq points des Interistes.

Election : L'ancien international italien Damiano Tommasi est candidat à la présidence de fédération italienne pour succéder à Carlo Tavecchio, démissionnaire après l'élimination de la Nazionale en qualification du Mondial-2018.

Premier League : Arsenal Wenger a été suspendu trois matches pour ses propos "injurieux" et "inappropriés" sur l'arbitre du match contre West Bromwich, le 31 décembre (1-1). Le coach d'Arsenal a aussi écopé d'une amende de 40.000 livres (45.000 euros).

JO 2018 : L'information est à prendre avec prudence car elle émane seulement d'une source unilatérale. Chang Ung, le représentant nord-coréen au CIO, a indiqué à l'agence de presse japonaise Kyodo que la Corée du Nord "participera vraisemblablement" aux Jeux Olympiques en Corée du sud, le mois prochain.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le jour où Saint-Leu a vaincu l'invincible FC Nantes 01:24

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Coupe de France : Au bonheur des quidams

La "Vieille dame" célèbre cette année ses cent ans, toujours heureuse de confronter stars et anonymes des terrains. Comme de coutume, les 32es de finale marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1, qui pour certains rejoindront peut-être la longue liste des grandes équipes tombées face à des amateurs. Ce samedi, les intrépides seront peut-être à chercher du côté de Pontarlier (opposé à Montpellier), Yseure (Monaco) ou Hazebrouke (Caen).

L'affiche du jour ? Toulouse - Nice (15h00). Et pour savoir ce que fera le tenant du titre PSG, il faudra attendre dimanche et être au Roazhon Park de Rennes ou sur Eurosport 360 ou le player d'Eurosport.

Vidéo - Chers petits poucets, voici 5 conseils pour vous aider à briller ce week-end 01:18

2. Ski alpin - Adelboden : Hirscher prêt à briller, Pinturault à confirmer

Marcel Hirscher est toujours aussi en forme, comme vient de le montrer sa 50e victoire en Coupe du monde. Mais le géant d'Adelboden est là où Alexis Pinturault avait précisément brillé l'an dernier. Réponse sur ce "match retour" à partir de 9h30.

3. Tennis - Pune et Doha : Coup double avec Simon et Monfils ?

Vainqueur vendredi près de Bombay du Croate Marin Cilic, tête de série n°1, Gilles Simon n'est plus qu'à un succès de son treizième titre. En face de lui à 12h30, le Sud-Africain Kevin Anderson, qui a empêché une finale tricolore en éliminant Benoît Paire, et qui espère soulever son quatrième trophée sur le circuit.

De très bonne, cette journée pourrait devenir exceptionnelle pour le tennis national en cas de victoire de Gaël Monfils, en finale au Qatar. Le Parisien a une belle carte à abattre : il a bénéficié vendredi de l'abandon de Dominic Thiem et va croiser le fer ce matin (16h00) avec Andrey Rublev. Mais rien n'est écrit car "La Monf" n'a gagné que six des 26 finales qu'il a disputées et le Russe est à 20 ans une valeur montante sur le circuit.

4. Rallye-raid - Dakar : Peugeot pour l'habitude, Loeb pour la nouveauté

Pour la 40ème édition du plus célèbre des rallye-raid part ce samedi de Lima, au Pérou, pour rejoindre Cordoba, en Argentine, le 20 janvier, au bout d'un périple de 8793 km dont 4329 kilomètres chronométrés. Six fois lauréat de l'épreuve (1986-1989, 2016, 2017), Peugeot a encore sorti la grosse armada en alignant Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz, Sébastien Loeb et Cyril Despres. Sauf catastrophe, c'est entre ces quatre-là que se jouera la victoire. Deuxième l'an dernier, Loeb espère triompher avant le retrait de la firme au Lion.

