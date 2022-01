Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe de France : Monaco au bout du spectacle

Un sacré match et un joli succès pour Monaco. L'ASM s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant le RC Lens au bout d'une rencontre prolifique (4-2). Les joueurs du Rocher ont mené 3-0 avant de jouer à se faire peur en encaissant deux buts juste avant et juste après la pause. Mais Ben Yedder, qui avait ouvert la marque, a mis fin au suspense à la 88e.

Quatre buts et Monaco assomme Lens : le résumé vidéo du match

2. Rugby - Top 14 : Le Stade Français renverse Toulon

Le Stade Français est sorti vainqueur du match des mal classés. Le club parisien, désormais 10e, a renversé Toulon, 13e (26-24) dans le cadre de la 16e journée. Menés 3-14, les hommes de Gonzalo Quesada ont réagi grâce à un essai tout en puissance de Moses Palo-Emile, avant de prendre l'avantage - et le conserver - dans le 2e acte.

3. Basketball - NBA : Jokic écrase les Bucks, les Suns enchaînent

Auteur de 18 points et 15 passes décisives, Nikola Jokic a mené les Denver Nuggets à une victoire éclatante contre les Milwaukee Bucks (136-100). Luka Doncic a aussi été excellent mais son triple-double n’a pas suffi à faire gagner les Dallas Mavericks. En revanche, dixième victoire de suite pour les Phoenix Suns, vainqueurs des San Antonio Spurs (115-110).

On a aussi retenu pour vous

Handball - Championnat d'Europe : Emmenée par sa nouvelle génération dorée, la Suède a décroché le sacre européen en s'offrant l'Espagne (27-26) en finale. C'est son premier titre depuis 2002.

Cyclo-cross - Mondiaux : Tom Pidcock est le nouveau champion du monde . En l'absence du duo Van Aert - Van der Poel, le Britannique a dominé l'épreuve avec une marge confortable sur Lars van der Haar.

Tom Pidcock (Royaume-Uni) a été sacré champion du monde de cyclo-cross, le 30 janvier à Fayetteville. Crédit: Getty Images

Football américain - NFL : Les Rams, vainqueurs (20-17) à l'arraché des 49ers, disputeront le Super Bowl à domicile le 13 février, face aux redoutables Bengals, qui ont créé une énorme surprise, dimanche, : Les Rams, vainqueurs (20-17) à l'arraché des 49ers, disputeront le Super Bowl à domicile le 13 février, face aux redoutables Bengals, qui ont créé une énorme surprise, dimanche, en s'imposant (27-24) chez les Chiefs , au prix d'un come-back historique.

Sport auto - IMSA : Succès de prestige pour Simon Pagenaud, : Succès de prestige pour Simon Pagenaud, vainqueur des 24 Heures de Daytona aux côtés notamment d'Helio Castroneves, avec MSR.

Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a vécu de manière très intense la finale entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev. Au point de terminer le match submergé par l'émotion et subjugué par "Rafa". Une séquence à revoir en vidéo.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de France : Paris défie son dauphin

C'est l'heure du choc. Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin, l'OGC Nice, lors du dernier huitième de finale de Coupe de France (21h15). Pour cette rencontre, à suivre sur Eurosport, Mauricio Pochettino est privé de Neymar, Wijnaldum et Sergio Ramos. Christophe Galtier, lui, a prévu d'aligner "la meilleure équipe possible", malgré le forfait de Pablo Rosario. Match à ne manquer sous aucun prétexte.

2. Football - Mercato : Le jour le plus long

C'est la dernière ligne droite. Les clubs européens ont une dernière occasion, ce lundi, de nouer des transferts dans le sens des départs et des arrivées. L'issue du dossier Ousmane Dembélé, les renforts de l'OL, les surprises de dernière minute… Rendez-vous tout au long de la journée sur Eurosport.fr pour suivre les dernières tractations avec notre direct puis notre Nuit du Mercato.

3. Tennis - ATP Montpellier : Une affiche 100% française au premier tour

Dans un tableau où figurent notamment Gaël Monfils et Alexander Zverev, Richard Gasquet et Ugo Humbert vont se croiser dès le premier tour. Hugo Gaston affronte Soon-woo Kwon, Corentin Moutet défie Mikael Ymer et Benjamin Bonzi est opposé à David Goffin.

