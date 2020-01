Coupe de France, Wengen, 49 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Coupe de France : Pau s'offre le scalp de Bordeaux

Incroyable scénario à Pau ce jeudi soir ! Bordeaux a chuté après prolongation face au quatrième de National (3-2). Menés à deux reprises dans le temps réglementaire, les Girondins étaient revenus à hauteur grâce à un coup-franc de Nicolas De Préville mais ils ont craqué pendant la prolongation sur un but de Gueye. Pau est donc le premier qualifié pour les 8es de finale.

Vidéo - Lucarne, prolongation et envahissement : le résumé de la folle qualification de Pau 03:19

2. Basket, NBA : Milwaukee dominant, Ingram fait tomber le Jazz

Milwaukee n'a pas vraiment douté dans le choc de la nuit à l'Est. Dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (32 pts, 17 rbds, 7 pds), les Bucks ont dominé Boston (128-123), où Kemba Walker a pourtant signé un carton (40 pts, 11 rbds). C'était beaucoup plus chaud sur le parquet de la Nouvelle Orléans. Mais les Pelicans sont finalement venus à bout du Jazz en prolongation pour stopper la série de 10 victoires de rang d'Utah. Et c'est notamment grâce à Brandon Ingram, auteur de 49 points. Donovan Mitchell (46 pts) et Rudy Gobert (17 pts, 14 rbds) se sont démenés en vain. Avec 32 ponts de Kawhi Leonard, les Clippers ont eux battu Orlando (122-95).

3. Football, équipe de France : Veronique Rabiot se paye Le Graët

Contactée par téléphone lors de l'émission "L'Equipe d'Estelle", Veronique Rabiot a affirmé que son fils aimerait rejouer avec les Bleus, près de deux ans après sa dernière sélection. La mère et agent du joueur en a profité pour tacler le président de la FFF, Noël Le Graët. "Je vais être tout à fait transparente avec vous : je n'ai eu aucun contact avec M. Le Graët", a assuré Véronique Rabiot. "Je sais que Les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec M. Le Graët, ce qui est faux. C'est ce que M. Le Graët a déclaré. Aujourd'hui, tout à fait droit dans mes bottes, je vous dis: 'M. Le Graët est un menteur'. Je n'ai en aucune manière parlé avec M. Le Graët", a-t-elle asséné.

On a aussi retenu pour vous

Tennis : Andy Murray a décidé de reporter son retour à la compétition. L'Ecossais a déjà déclaré forfait pour les tournois de Montpellier et Rotterdam le mois prochain.

WTA Adelaide : Dayana Yyastremska est en finale après sa victoire sur Aryna Sabalenka 6-4, 7-6.

Rugby : Les Saracens seront automatiquement rétrogradés en deuxième division du Championnat d'Angleterre s'ils échouent à se conformer au Salary Cap, rapporte jeudi la BBC.

Cyclisme : L'équipe Ineos sera menée par le duo Egan Bernal, vainqueur sortant, et Geraint Thomas, lauréat en 2018, sur la prochaine Grande Boucle (27 juin-19 juillet) qui s'élancera de Nice. C'est Dave Brailsford, le manager de la formation britannique, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Chris Froome pourrait lui aussi être de la partie.

Football, Coupe d'Italie : L'AS Rome affrontera la Juventus en quart de finale de la Coupe d'Italie de football, après sa victoire 2 à 0 jeudi à Parme en huitième de finale.

Golf, PGA : Zac Blair et Grayson Murray ont pris les commandes de l'American Express, anciennement Desert Classic, après le 1er tour disputé sur le parcours de La Quinta.

Basket, NBA : LeBron James accentue son avance en tête des votes pour le All-Star Game du 16 février à Chicago, devant le Slovène Luka Doncic et le Grec Giannis Antetokounmpo.

Le tweet qui rappelle que la NBA est un show permanent

La vidéo de rattrapage

Liverpool et le Paris SG sont sur le même dossier concernant un jeune milieu de terrain, le Real et le Barça visent la même pépite brésilienne et Samuel Umtiti intéresse toujours l'Angleterre. Voici les infos du Mercato Buzz.

Vidéo - Un protégé de Leonardo pourrait privilégier Liverpool au PSG 02:29

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football, Coupe de France : Marseille, place au terrain

Alors que des tensions sont apparues ces derniers jours dans le board de l'OM avec la sortie d'André Villas-Boas, Marseille va tenter d'oublier tout cela pour faire respecter la logique lors de son 16e de finale de Coupe de France. Le club phocéen affronte Granville (N2) ce vendredi à 21h05.

2. Ski Alpin, Wengen : on commence avec le combiné

La mythique étape de Wengen est au programme de ce weekend sur Eurosport. Et avant de se délecter de la descente samedi et du slalom dimanche, il y a un combiné ce vendredi. La descente est à 09h30 et le slalom à 13h30.

