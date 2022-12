1. Football - Coupe du monde 2022 : L'Allemagne prend la porte, l'Espagne a eu chaud

Upamecano, Rabiot, Deschamps... Nos coups de coeur et coups de gueule à l'issue du 1er tour

2. Basketball - Euroligue : Monaco mate Villeurbanne

Qu'elle parait loin, la finale d'Elite. Quelques mois après le titre décroché par Villeurbanne au détriment de Monaco, l'ASM a pris sa revanche sur l'ASVEL sur la scène européenne (84-75). Avec cette huitième victoire en onze matches, le club monégasque reste dans le groupe de tête au classement et vise toujours une qualification pour le Final Four. Pour Villeurbanne, battu cinq fois de suite, la saison est plus délicate.