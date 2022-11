Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : La Belgique souffre mais l'emporte

Ad

En difficulté face au Canada, la Belgique emmenée par Eden Hazard s'est imposée (1-0), jeudi soir, grâce à un but de Michy Batshuayi . Thibaut Courtois a notamment repoussé un penalty. Les Diables Rouges prennent seuls la tête du groupe.

Omnisport Bleus ciel, Hernandez forfait, Ronaldo libéré, Giroud historique : Le plateau du jour IL Y A UN JOUR

2. Handball - Ligue des champions : Le PSG aligne une sixième victoire de suite

En battant les Danois de Gudme (41-36) à domicile ce mercredi soir , le Paris Saint-Germain a aligné une sixième victoire de suite en Ligue des champions. Le club de la capitale reprend la tête de la poule A (12 points) aux Hongrois de Veszprem (11 points).

3. Basket - NBA : Doncic exceptionnel mais battu

Malgré 42 points, 8 rebonds et 9 passes, Luka Doncic et les Mavericks se sont inclinés contre les Celtics (125-112) dans la nuit. Jayson Tatum a notamment rayonné (37 points, 13 rebonds, 5 passes). Les Cavaliers, eux, ont infligé aux Blazers (114-96) une quatrième défaite de grand.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : Privée de Carlos Alcaraz (blessé) et Rafael Nadal (choix), l'Espagne s'est : Privée de Carlos Alcaraz (blessé) et Rafael Nadal (choix), l'Espagne s'est inclinée ce mercredi soir à Malaga , pour le compte des quarts de finale de la Coupe Davis, face à la Croatie (0-2).

Handball - Ligues des champions : Nantes s'est imposé avec maîtrise (35-32) à Aalborg : Nantes s'est imposé avec maîtrise (35-32) à Aalborg mercredi lors de la 7e journée de la C1 , préservant toutes ses chances de se qualifier directement pour les quarts.

Football - Ligue des champions féminine : Les joueuses du Paris Saint-Germain se sont rassurées en C1 en signant contre le club albanais de Vllaznia Sköder, battu 5-0 mercredi au Stade Jean-Bouin, leur première victoire lors de la 3e journée de la phase de groupes.

Football - Coupe du monde : Alors que les Diables Rouges n'ont pas été autorisés par la FIFA à porter le brassard "One Love", symbolisant l'inclusion et la diversité, Hadja Lahbib, ministre belge des Affaires étrangères, : Alors que les Diables Rouges n'ont pas été autorisés par la FIFA à porter le brassard "One Love", symbolisant l'inclusion et la diversité, Hadja Lahbib, ministre belge des Affaires étrangères, l'a porté dans la tribune officielle , lors du match Belgique-Canada (1-0) mercredi soir.

A lire, voir ou écouter sur Eurosport aujourd'hui

C'est une interview exceptionnelle accordée en exclusivité pour Eurosport.fr. Deux jours après avoir réalisé l'une des plus belles performances de l’histoire de la Coupe du Monde en battant l'Argentine à Lusail (2-1), Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite, a accepté de livrer ses impressions alors qu’un match face à la Pologne s’annonce samedi. Cet entretien est à lire ici

Blessure d'Hernandez : Deschamps a-t-il fait une erreur dans sa liste ?

Côté podcast, et après la victoire des Bleus face à l'Australie (4-1), Maxime Dupuis et Martin Mosnier se demandent si la prestation de l'Equipe de France était si rassurante que cela, compte tenue de l'adversité. Raphaël Varane devrait être apte et dispo pour affronter le Danemark samedi. Didier Deschamps se retrouve face à un dilemme : doit-il reconduire sa charnière, plutôt très satisfaisante face à l'Australie, ou associer le taulier Varane à Upamecano ? Nos journalistes en débattent. Enfin, focus sur Ousmane Dembélé. Bienvenue dans le FC Stream Team et bonne écoute !

Partons vers l'UCI TCL, votre grand rendez-vous à suivre sur Eurosport, où l'on peut s'attendre à des sensations fortes en perspective pour Mathilde Gros, Marie-Divine Kouamé, Rayan Helal et Tom Derache, les quatre Français engagés samedi, et pour le public. Le vélodrome national pourrait vibrer à nouveau, comme il l’a fait plus tôt cette année, et en 2015, lors de Championnats du monde. Souvenirs.

La question du jour : Le Brésil peut-il se faire piéger par la Serbie ?

Mesdames, messieurs, faites place : le quintuple champion du monde entre en piste ! Ce jeudi, le Brésil de Neymar affronte la Serbie (20h) pour son premier match dans ce Mondial au Qatar. Sur le papier, avantage Seleçao. Mais elle ferait quand même bien de se méfier et éviter de penser aux danses qu'elle prévoit sur ses buts, comme annoncé par Raphinha en conférence de presse. Rien de tel pour remonter à bloc son adversaire du jour.

Après l'Argentine face à l'Arabie Saoudite et l'Allemagne contre le Japon, le Brésil ferait bien de se méfier de la Serbie des divers Milinkovic-Savic, Vlahovic, Tadic, Mitrovic ou encore Kostic. La Serbie, c'est du sérieux et du très lourd. Alors oui, elle pourrait bien frapper un gros coup ce jeudi soir. Après tout, nous ne sommes plus à une surprise près, si ?

Omnisport Jour J pour les Bleus, One Love, Messi : le plateau du jour 22/11/2022 À 05:45