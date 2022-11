Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Lucas Hernandez forfait pour la suite du Mondial

Le coup est rude pour Didier Deschamps et l'équipe de France. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la victoire face à l'Australie, Lucas Hernandez est officiellement forfait pour la suite du Mondial

2. Football - Coupe du monde : Les Bleus vainqueurs, quand même...

Malgré cette terrible nouvelle, les champions du monde en titre ont toutefois de quoi avoir le sourire ce mercredi. Après l'ouverture du score australienne et donc la blessure de Lucas Hernandez, mardi soir, l'équipe de France s'est réveillée et a finalement largement dominé une Australie très faible (4-1).

3. Basket - NBA : Simmons hué pour son retour à Philadelphie

Ben Simmons a été copieusement hué pour son retour à Philadelphie et les Brooklyn Nets se sont inclinés contre les Sixers (106-115). L'Australien a tout de même frôlé le triple-double. Les Sacramento Kins sont allés chercher une septième victoire de suite en battant les Memphis Grizzlies (113-109).

On a aussi retenu pour vous

Football - Premier League : Dans un communiqué publié mardi, Manchester United a confirmé avoir trouvé un effet immédiat". Le Portugais est donc libre. : Dans un communiqué publié mardi, Manchester United a confirmé avoir trouvé un accord avec Cristiano Ronaldo pour un départ à "". Le Portugais est donc libre.

Football - Coupe du monde : Le milieu de terrain du Sénégal Cheikhou Kouyaté, sorti sur une civière lors du match contre les Pays-Bas, ne souffre que d'une "discrète inflammation" à la cuisse droite et sera "probablement indisponible" pour le match contre le Qatar vendredi au Mondial-2022, a annoncé mardi soir la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Golf : Tiger Woods, qui n'a pourtant joué que neuf compétitions cette année, est arrivé pour la deuxième année consécutive en tête d'un programme du PGA, l'association américaine des joueurs professionnels, qui récompense le joueur ayant le mieux contribué à la médiatisation du golf.

Tennis - Coupe Davis : L'Australie est la première équipe à s'être qualifiée pour les demi-finales de la phase finale de la Coupe Davis de tennis en : L'Australie est la première équipe à s'être qualifiée pour les demi-finales de la phase finale de la Coupe Davis de tennis en dominant les Pays-Bas 2 à 0 en quarts de finale , mardi à Malaga (Espagne).

A lire, voir ou écouter sur Eurosport aujourd'hui

Didier Deschamps a-t-il commis une erreur au moment de compiler sa liste ? Avec la blessure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps ne dispose plus que d'un latéral gauche avec son frère Théo. De quoi causer de sérieux problèmes au sélectionneur des Bleus. Martin Mosnier et Maxime Dupuis ne sont pas d'accord sur les choix de DD. L'intégralité de l'émission FC Stream Team est à retrouver en podcast.

Blessure d'Hernandez : Deschamps a-t-il fait une erreur dans sa liste ?

Au lendemain de cette belle victoire des Bleus, d'autres sélections entrent en lice ce mercredi, comme l'Espagne de Luis Enrique face au Costa Rica. La Roja a montré un net regain de forme en atteignant les demi-finales du dernier Euro et peut s'appuyer sur un style de jeu qui lui garantit toujours une qualité collective. Mais elle affiche encore certaines lacunes qui semblent limiter son potentiel.

Mais puisqu'il n'y a pas que le foot dans la vie, place au tennis et à Stefanos Tsitsipas, battu par Andrey Rublev à Turin. Le problème ? Ses critiques sur le jeu de son adversaire, qui ont fait polémique. Mais dans DiP Impact, Laurent Vergne estime que cela fait du bien d'avoir un joueur qui dit ce qu'il pense en conférence de presse. "C'était la norme dans les années 80" estime-t-il, et aujourd'hui ça paraît irrespectueux !"

"On ne va pas reprocher à Tsitsipas de dire ce qu'il pense"

Allez, un peu de cyclisme sur piste pour finir ? Marie-Divine Kouamé, championne du monde en titre du 500 mètres, participe pour la première fois à l’UCI TCL, cette saison. La Française de 20 ans vous propose de la suivre dans cette aventure et explique en quoi partager son quotidien de sportive lui plaît. Prochaine étape de la compétition, ce samedi à Saint-Quentin-en-Yvelines.

"Wesh le YouTube game !" : Kouamé vous emmène dans les coulisses de l'UCI TCL

La question du jour : Olivier Giroud est-il entré définitivement dans l'histoire des Bleus ?

Le destin n'a toujours a été de son côté. Mais Olivier Giroud a toujours su le dribbler, voire le provoquer. Pas vraiment destiné à être le titulaire des Bleus dans ce Mondial, au point qu'un doute a longtemps subsisté quant à sa présence dans la liste de Didier Deschamps, voilà que le Milanais est aujourd'hui au sommet du classement des meilleurs buteurs des Bleus avec Thierry Henry (51 buts) après son doublé face à l'Australie. Si Kylian Mbappé est probablement destiné à aller encore plus haut, l'actuel numéro 9 des Bleus est définitivement entré dans la légende du football français mardi soir.

Comme un symbole, d'ailleurs, Giroud a attendu sa 115e sélection pour marquer ses 50e puis 51e buts en équipe de France. Comme Thierry Henry. Champion du monde en 2018, toujours au rendez-vous malgré un vent pas toujours de face, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Chelsea n'a que rarement déçu. Son palmarès en club comme en sélection parle pour lui. En Russie, il y a quatre ans, c'est son retour dans le onze qui permet à Didier Deschamps de fixer son 4-2-3-1 victorieux. Et qu'importe s'il terminait à zéro but. Alors oui, Olivier Giroud est bel et bien très haut dans l'histoire du football français. Son empreinte aussi.

