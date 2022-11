Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde : Pas de vainqueur entre les Américains et les Gallois

C'est le premier match nul de cette Coupe du monde. Lundi soir, Américains et Gallois se sont neutralisés à Al-Rayyan (1-1). Timothy Weah a inscrit en première période le premier but d'un Weah au Mondial avant que Gareth Bale transforme lui même le penalty qu'il avait provoqué dans les dix dernières minutes.

2. Football - Coupe du monde : Après le brassard, la FIFA fustige le maillot belge

La Belgique, qui s'était déjà vu interdire par la FIFA de porter le brassard inclusif "One Love" lors du Mondial, ne pourra pas utiliser son deuxième jeu de maillots sur lequel est inscrit le mot "Love", selon la Fédération belge. Un nouvel épisode qui risque de faire parler.

3. Basket - NBA : Les Warriors trop légers

Avec plusieurs de ses stars ménagées, comme Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, et Draymond Green, les Warriors ont été facilement dominés par les Pelicans (128-83).

On a aussi retenu pour vous

Boxe : Le boxeur cubain Andy Cruz, champion olympique et triple champion du monde, expulsé du sport cubain pour avoir tenté de fuir illégalement son pays, s'entraîne désormais pour participer au circuit professionnel après avoir quitté "légalement" l'île, a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne ESPN.

Voile : Le pilote du bateau suiveur qui a chaviré lors de l'arrivée du vainqueur de la Route du Rhum mi-novembre en Guadeloupe, causant la mort de deux personnes, a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires, a annoncé lundi le procureur de Pointe-à-Pitre.

Football : Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France : Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France s'est déroulé ce lundi soir . Si le PSG se rendra sur la pelouse de Châteauroux (National), deux chocs de L1 seront au programme : Lille-Troyes et Strasbourg-Angers. Le FC Nantes, tenant du titre, recevra le Stade Malherbe Caen ou ira à Vire. Les rencontres se dérouleront les 7 et 8 janvier 2023.

A lire, voir ou écouter sur Eurosport aujourd'hui

C'est le grand jour. Ce mardi soir (20h), l'équipe de France de Didier Deschamps championne du monde remet son titre en jeu. Comme en 2018, les Bleus ont rendez-vous face à l'Australie pour leur premier match. Sans Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Christopher Nkunku, il va falloir se montrer sérieux pour parfaitement passer cette première marche au Qatar. Avant ce grand rendez-vous, plusieurs lectures pour vous.

Mais aussi, à écouter sur la route du travail, dans les transports ou en voiture, notre Stream Team spéciale avant l'entrée en lice des Bleus.

Du côté de la balle jaune, la troisième édition de la Coupe Davis version Kosmos débutera mardi à Malaga pour s'achever dimanche avec pour la première fois un "Final 8". Une organisation validée par l'ATP qui l'a d'ores et déjà intégrée à son calendrier 2023. Nous vous en exposons les grandes lignes.

Côté cyclisme sur piste, votre rendez-vous à ne pas manquer. La 3e étape de l'UCI TCL va en effet se dérouler au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, samedi 26 novembre. Un rendez-vous à domicile pour le quatuor tricolore engagé dans la Ligue des champions de cyclisme sur piste. Mathilde Gros, Marie-Divine Kouamé, Rayan Helal et Tom Derache évoquent leur plaisir d'évoluer en France pour ce troisième acte de la saison dans cette vidéo.

Rendez-vous à SQY pour la 3e étape : "Après les Mondiaux, c’est royal en vue des Jeux"

La question du jour : Le premier match est-il si important pour les Bleus ?

Si l'on regarde le passé plus ou mons récent, on dirait que oui. Il a au moins le mérite de donner le ton. Rappelez-vous, il y a quatre ans, ils s'étaient imposés difficilement face aux Australiens mais avaient fini par rafler la Coupe du monde en Russie. L'Euro 2016 ? Victoire compliquée face à la Roumanie, puis ligne droitre jusqu'à la finale (perdue). On peut même remonter à 1998 (victoire contre l'Afrique du Sud) ou 2000 (succès contre le Danemark), comme à l'Euro 86.

Au final, seul le Mondial 2006 et un match nul contre la Suisse pourrait faire office d'exception au vu du parcours qui suivra. Pour ne pas se mettre en difficulté inutilement pour la suite, Didier Deschamps et ses hommes feraient donc bien de ne pas se rater ce mardi. Mais ça, ils en sont déjà probablement conscients.

