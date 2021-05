Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Lille grille un joker, Bordeaux quasi-sauvé, Nîmes relégué

Omnisport Kobe intronisé, LeBron porte L.A, Nadal-Djoko, Quartararo, Ligue 1 : l'actu sur un plateau IL Y A UN JOUR

Burak Yilmaz (Lille) contre Saint-Etienne. Crédit: Getty Images

2. Basketball – NBA : Utah finit en tête, les Lakers affronteront les Warriors en barrages

Utah a tenu son rang de meilleure équipe de la saison régulière, en s'imposant (121-99), grâce à son 6e homme Jordan Clarkson (33 pts), pendant que Rudy Gobert y allait de son double-double habituel (13 pts, 16 rbds). Une victoire qui scelle leur première place à l’Ouest.

Pour les Lakers, ça sera en revanche les barrages. Malgré son succès (110-98) à La Nouvelle-Orléans, où LeBron James (25 pts, 6 passes) a été bon, le champion en titre termine 7e et devra se coltiner les Warriors lors du play-in. Et vu le niveau de Curry en ce moment, 46 points lors de la victoire contre Memphis (113-110) et meilleur marqueur de la saison (31,8 pts de moyenne), on leur souhaite bien du courage.

3. Football – Liga : Allegri finalement en pole pour succéder à Zidane ?

Il a beau avoir dénoncé un "mensonge" , Zinedine Zidane semble être un dossier clos à Madrid où son départ ne fait guère de doute en fin de saison. Alors que Raúl semblait le favori pour prendre la suite, AS croit savoir que Max Allegri serait désormais en pole . Avec une idée claire : enfin réaliser la révolution dont le Real a besoin. Le quotidien madrilène cite quatre pistes prioritaires : Kylian Mbappé, Erling Haaland, Edouardo Camavinga et Paul Pogba.

Creux inédit mais presque 40 buts marqués : Mbappé réalise-t-il sa meilleure saison ?

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions (F) : Le FC Barcelone a terrassé Chelsea (4-0) en finale, dimanche à Göteborg, et remporté son premier titre en Coupe d'Europe, succédant aux Lyonnaises sacrées lors des cinq éditions précédentes.

Football - Serie A : L'AC Milan a réalisé une : L'AC Milan a réalisé une mauvaise opération pour la Ligue des champions en concédant le match nul (0-0) contre Cagliari, dimanche lors de la 37e journée de Serie A.

Cyclisme – Giro : Le Slovène Matej Mohoric a reçu le feu vert pour quitter l'hôpital après sa chute spectaculaire, un "soleil" dans la 9e étape du Giro, a annoncé dimanche soir son équipe Bahrain. Il souffre d'une commotion cérébrale et de multiples abrasions.

La chute de Mohoric, l'envol de Bernal : Le résumé de la 9e étape

Le tweet qui fait les comptes

La vidéo de rattrapage

Allez, d’ailleurs, pour le plaisir, voici les temps-forts du combat entre les deux monstres.

Un bras de fer remporté contre un Djoko remonté : Nadal a fait le plein de confiance avant Roland

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour d’Italie : Etape nerveuse promise aux sprinteurs, quid d’Evenepoel ?

Ce lundi, les jambes commencent à tirer. Et, juste avant la journée de repos, c’est une étape courte, donc souvent nerveuse, qui est proposée au peloton. Sur le parcours le plus court de ce Giro (hors chronos), les sprinteurs auront fort à faire sur le terrain valloné d’Umbrie et ses montagnes russes entre le km 63 et le km 101, avec en point d’orgue le Valico della Somma (6,8km à 5%, max 12%). Une ascension qui pourrait favoriser les desseins des baroudeurs voire de favoris. Remco Evenepoel fait toujours partie de ceux-là après une première semaine très réussie . Mais une ombre subsiste toujours…

Le profil de la 10e étape : Etape courte + veille de jour de repos = danger

2. Tennis – ATP Lyon et Genève : Du Français en piste

C’est un plateau de gala qui s’est réuni à Lyon cette semaine. Si les cadors sont exemptés de premier tour, Gilles Simon, Ugo Humbert, Corentin Moutet et Pierre-Hugues Herbert animeront la première journée. A Genève, on regardera le comportement de Benoît Paire face à Dominik Koepfer tandis qu’Adrian Mannarino et Arthur Cazaux croiseront le fer dans un duel 100 % tricolore.

Jeu, set et maths : Rafael Nadal vole sur la terre, les Français trébuchent

