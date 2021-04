Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Un mental de champion et une victoire capitale pour Lille

Le LOSC a crée la sensation, dimanche soir. Menés 2-0 par l'Olympique Lyonnais après 40 minutes de jeu, les hommes de Christophe Galtier ont renversé la situation et se sont finalement imposés 2-3, grâce notamment à un doublé de Burak Yilmaz . Grâce à ce très précieux succès, Lille retrouve son fauteuil de leader du championnat de France, avec un point d'avance sur le PSG.

2. Football - Liga : Sale affaire pour l'Atlético

Le leader madrilène est retombé dans ses travers du mois de mars en s'inclinant sur la pelouse de San Mamés face à l'Athletic Bilbao (2-1), dimanche soir, lors de la 32e journée. Au classement, les Madrilènes sont toujours leaders mais le Barça peut s'emparer des commandes s'il bat Grenade jeudi prochain.

3. Basketball - NBA : Curry porte les Warriors

37 points, 7 rebonds et 4 passes décisives : cette nuit, Stephen Curry a une nouvelle fois réalisé un match de très haut niveau avec Golden State. Les Warriors se sont imposés 117 à 113 face à Sacramento cette nuit et restent dans la course à la qualification aux play-offs.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Barcelone : Après sa finale perdue face à Rafael Nadal alors qu'il était tout proche de s'imposer, Stefanos Tsitsipas a exprimé sa frustration : "Cette balle de match... J'étais littéralement à deux centimètres de gagner le tournoi. J'ai raté une grande occasion. Ce sont des choses qui arrivent."

Football - Bundesliga : Selon Bild et Sport1, le Bayern Munich a entamé des négociations en vue de recruter le jeune entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, pour remplacer Hansi Flick la saison prochaine.

Formule 1 - GP de Monaco : Des spectateurs, en nombre limité, pourraient assister au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 23 selon le patron de la F1.

Basketball - NBA : Malgré un Giannis en forme (31 points), les Bucks de Milwaukee se sont inclinés face à Atlanta cette nuit (111-104).

Le Tweet qui va donner le sourire aux supporters du LOSC ce lundi matin

Et un autre tweet, pour ceux qui aiment les paniers spectaculaires

La vidéo pour lancer le choc PSG-Manchester City

Ce que vous ne manquerez pas aujourd'hui

1. Football - Premier League : Leicester peut prend une très belle option dans la course à la C1

Leicester, qui reçoit Crystal Palace ce soir (21 heures), a une occasion en or de consolider sa troisième place au classement. En cas de succès, les Foxes prendraient sept points d'avance sur West Ham, coincé au pied du Big Four. Et ce à cinq journées de la fin en Premier League...

2. Football - Serie A : Naples et la Lazio jouent gros

Naples, qui se déplace sur la pelouse du Torino, peut revenir à égalité de point avec la Juventus en cas de succès, et ainsi se positionner dans la course à la Ligue des champions. Derrière, la Serie A nous réserve un joli choc entre la Lazio et l'A.C Milan, à 20h45. Deux clubs engagés dans la course à l'Europe.

