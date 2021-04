Des stades qui ne sonnent plus désespérément creux, c'est pour bientôt ! Après plus d'un an sans public, les fans de sports vont pouvoir revenir petit à petit pour garnir les enceintes sportives à partir du 19 mai. Avec parcimonie bien sûr pour respecter les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Mais le Président de la République Emmanuel Macron, qui va donner des précisions sur ce calendrier dans la presse régionale ce vendredi, va donner quelques motifs d'espoirs aux acteurs du monde sportif.

Une jauge sera bien sûr fixée pour la réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour accueillir à nouveau des supporters. Elle sera de 800 en intérieur et de 1000 en extérieur dans un premier temps. Puis à partir du 9 juin, elle devrait évoluer jusqu'à 5 000 en fonction d'un pass sanitaire. Enfin la dernière étape que tout le monde attend avec impatience est fixée au 30 juin.

Du public à Roland

A cette date, le gouvernement prévoit la "fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public". Tout en maintenant bien sûr le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Touché de plein fouet par cette crise et l'absence des fans, le monde du sport espère voir le bout du tunnel avec ces annonces.

C'est en tout cas déjà une bonne nouvelle pour beaucoup d'organisateurs d'événements. Roland-Garros, dont le début a été décalé au 30 mai et qui va voir la jauge évoluer en cours de tournoi, va ainsi en profiter pour recevoir des amateurs de la petite balle jaune. Le Top 14 va aussi s'en délecter pour ses phases finales (ndlr : barrages prévus les vendredi 11 et samedi 12 juin, demies les vendredi 18 et samedi 19, la finale le vendredi 25).

La L1, qui touche à son terme d'ici quelques semaines avant l'Euro 2021, est moins à la fête. Mais le championnat de France de football pourra déjà accueillir 1 000 supporters dans ses stades pour la dernière journée le 23 mai prochain (sauf si l'horaire de 21h est maintenu). Un moindre mal qui fera déjà beaucoup d'heureux.

