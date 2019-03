CR7, Federer-Djoko, Fourcade, Lyon : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Indian Wells : Ca passe pour Federer et Nadal, ça casse pour Djokovic !

Federer, comme d'habitude. Pour la 22e fois en 25 confrontations, le Suisse a pris le meilleur sur son compatriote Stan Wawrinka au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells. Federer s'est imposé en deux sets (6-3, 6-4) en moins d'une heure. Il affrontera en 8e de finale Kyle Edmund.

Un peu plus tôt, Rafael Nadal avait lui aussi montré les muscles pour se débarrasser en deux petites manches de Diego Schwartzman (6-3, 6-1). L'Espagnol sera opposé à Filip Krajinovic pour une place en quarts.

La sensation de la soirée en Californie est finalement venue du troisième cador, Novak Djokovic, éliminé à la surprise général par Phlipp Kohlschreiber en deux sets (6-4, 6-4). Le n°1 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie fin janvier, a collectionné les fautes directes en coup droit comme en revers et a offert la victoire à son adversaire sur un plateau. Cette sortie de route totalement inattendue fait les affaires de Gaël Monfils, qui voit sa partie de tableau s'ouvrir considérablement devant lui.

Enfin, comme Djoko, Naomi Osaka, tenante du titre et n°1 mondiale, a été éliminée sans ménagement dès les 8es de finale. La Japonaise a été surclassée par la Suissesse Belinda Bencic (6-3, 6-1) et n'a jamais trouvé de solution face à une joueuse survoltée qui a enchaîné une onzième victoire de suite.

2. Foot - Ligue des champions : Ronaldo a encore fait des misères à l'Atlético

Les fans de l'Atlético de Madrid ont encore dû faire des cauchemars de Cristiano Ronaldo. Une nouvelle fois, le Portugais a joué les bourreaux en C1 contre les Colchoneros en inscrivant un fabuleux triplé avec la Juventus en 8e de finale retour (3-0). Battus 2-0 à l'aller, les Bianconeri ont donc renversé l'équipe de Diego Simeone grâce à leur nouveau héros. Les voilà en quart de finale avec une bonne tête de favori.

Un candidat à la victoire finale, il y en a un autre du côté de l'Angleterre. Déjà vainqueur à l'aller en Allemagne (2-3), Manchester City n'a pas fait de détails pour se qualifier en pulvérisant Schalke 04 (7-0) dans l'autre match de la soirée.

3. Foot - Ligue 1 : Paris retrouve (un peu) le sourire

Moins d'une semaine après son incroyable élimination en Ligue des champions face à Manchester United, le Paris Saint-Germain a, comme à son habitude, déroulé en Ligue 1. Face à une faible équipe de Dijon, et sans vraiment forcer, les Parisiens se sont imposés très largement (0-4) dans ce match en retard de la 18e journée. Le PSG compte à nouveau 17 points d'avance sur le LOSC, avec encore un match en moins.

Les joueurs du PSG lors du déplacement des Parisiens à Dijon en match en retard de la 18e journée.Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Milwaukee et Denver assurent, LeBron pour du beurre. Les Bucks, leaders à l'Est, se sont imposés facilement sur le parquet de New Orleans (130-113) pour signer une 51e victoire cette saison. Les Nuggets, 2e à l'Ouest, ont eux aussi cartonné à domicile contre Minnesota (133-107). LeBron James s'est lui bien amusé sur le parquet de Chicago en compilant 36 points et 10 rebonds pour offrir la victoire aux Lakers (123-107).

Basket - NBA : 25 000 dollars d'amende pour Westbrook. La star d'OKC a été condamnée par la ligue à une amende de 25 000 dollars (22 000 euros) pour l'altercation verbale qu'il a eue avec un fan du Jazz d'Utah lundi soir.

MotoGP : Blessé aux côtes, Lorenzo espère être présent en Argentine. Jorge Lorenzo souffre d'une côte fissurée après sa cabriole lors des essais libres au Qatar. Le pilote Honda espère tout de même être présent pour le deuxième rendez-vous de la saison à la fin du mois.

Ski alpin - Soldeu : Rupture des ligaments croisés pour Mowinckel. La double vice-championne olympique (descente et géant) norvégienne Ragnhild Mowinckel s'est gravement blessée au genou droit lors de la descente d'entraînement des finales de Coupe du monde à Soldeu (Andorre).

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Finales de Soldeu : Le globe de la descente en jeu

Dernière descente de la saison pour les finales en Andorre et gros enjeu : le petit globe de la spécialité. Beat Feuz tient la corde puisqu'il compte 80 points d'avance sur Dominik Paris avant cette dernière descente de l'hiver. A suivre bien entendu en direct et en exclusivité sur Eurosport à partir de 10h30.

2. Biathlon - Mondiaux d'Östersund : Fourcade attendu pour au tournant sur l'individuel

Martin Fourcade va-t-il enfin parvenir à décrocher le podium tant attendu ? Même s'il n'est toujours pas au mieux de sa forme, le champion français devrait avoir une belle occasion de briller lors de l'individuel 20km, une discipline qu'il domine depuis de nombreuses saisons. A suivre en direct et en intégralité sur Eurosport dès 16h.

3. Foot - Ligue des champions : Lyon, pour un exploit retentissant

C'est le grand soir pour l'OL, qui se déplace au Nou Camp (21h) trois semaines après son match nul à domicile (0-0) contre le Barça en 8e de finale aller. Si les Lyonnais marquent en terre catalane, ils pourront se contenter d'un nul pour se qualifier. Dans l'autre rencontre de la soirée, l'issue est là aussi bien incertaine entre le Bayern Munich et Liverpool qui s'étaient également quittés dos à dos à l'aller (0-0).