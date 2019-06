Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Toronto reprend l'avantage

Face à des Warriors déplumés par les absences de Kevin Durant (depuis un mois maintenant), Klay Thompson ou encore Kevon Looney, les Raptors ont signé une précieuse victoire sur le parquet de Golden State (109-123) qui leur donne l'avantage (2 victoires à 1) dans les Finales. Kawhi Leonard a tourné à 30 points et 7 rebonds, Kyle Lowry a pesé comme promis avec 23 points et 9 passes décisives, et Danny Green a apporté 18 points et pris 5 rebonds. Stephen Curry s'est démultiplié avec 47 points, 8 rebonds et 7 passes décisives mais ça n'a pas suffi.

Les doubles champions en titre auront encore l'avantage du terrain vendredi lors du match N.4, qui s'annonce déjà crucial pour la suite car Toronto n'est finalement qu'à deux succès de son premier titre.

2. Football - Ligue des nations : CR7 encore !

"Ronaldo est un génie, il appartient à la classe des génies. Il y en a en sculpture, en peinture, et lui c'est un génie du football", s'est exclamé le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos après la victoire de son équipe sur la Suisse (3-1) grâce à un triplé de la star - dont deux buts en deux minutes - en demi-finale de la compétition. L'enseignement de cette belle victoire ? CR7, de retour en sélection au printemps après six mois sabbatiques, incarne toujours le présent à 34 ans et la tentative de renouvellement avec notamment deux révélations du championnat national, João Félix et Bruno Fernandes, n'a pas eu les effets escomptés.

3. Football : Nouveau psychodrame pour Neymar

L'attaquant du PSG est-il maudit en ce moment ? Il comptait sûrement sur l'amical Brésil-Qatar (2-0), en préparation à la Copa America qui arrive, pour oublier le temps d'un match l'accusation de viol dont il fait l'objet, mais il s'est blessé à une cheville lors de la première période, à Brasilia. Tombée après avoir apparemment fait un faux pas, il a quitté le terrain avec une grosse poche de glace sur son articulation.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Beau geste : L'international suédois Jimmy Durmaz s'est engagé à reverser les primes perçues pendant la phase de qualification à l'Euro 2020 à la sélection féminine de son pays, engagée au Mondial 2019, au nom de l'égalité de traitement.

Ligue des champions d'Afrique : La Confédération africaine a décidé que la finale retour entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca, qui avait sacré les Tunisiens dans la confusion vendredi, sera rejouée hors de la Tunisie après la Coupe d'Afrique des nations disputée du 21 juin au 19 juillet.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le Top 5 des 10 premiers jours : le tweener de Thiem ou l'amortie de Wawrinka, lequel est n°1 ? 02:06

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Roland-Garros : Journée mixte

Après un mercredi sans matches en raison de la pluie, Novak Djokovic (N.1) affronte Alexander Zverev (N.5) pour rejoindre le dernier carré. Une rencontre jouée sur le Philippe-Chatrier après le quart féminin entre la tenante du titre Simona Halep (N.3) et la révélation Amanda Anisimova, à 11h.

Même configuration et même timing sur le Suzanne-Lenglen pour une question d'égalité de temps de récupération : Dominic Thiem (N.4) et Karen Khachanov (N.11) attendront la fin de Madison Keys (N.14) - Ashleigh Barty (N.8).

Vidéo - "Anisimova a un seul défaut : elle est jolie et elle le sait" 01:35

2. Football - Ligue des nations : Le choc

Belle affiche pour désigner l'équipe qui affrontera le Portugal en finale : les Pays-Bas, sans titre depuis l'Euro 1988 mais en plein renouveau, reçoivent l'Angleterre à 20h45. "Nous avons un groupe magnifique. Nous avons fini premiers de notre poule et (…) nous allons tout faire pour finir le travail en beauté", a lancé Ronald Koeman, le sélectionneur des Oranje, conscient de l'ampleur du défi puisqu'il a ajouté : "L'Angleterre a beaucoup de talent en attaque, ils ont un large éventail de joueurs. Ce n'est pas un hasard s'ils ont fini quatrièmes du Mondial."

3. Athlétisme - Ligue de diamant : Duels explosifs

Rome propose un nouveau duel au sommet sur 200m entre les Américains Noah Lyles et Michael Norman et l'occasion de voir la sprinteuse en forme du moment, la Britannique Dina Asher-Smith, se tester sur 100m face à l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, vice-championne du monde sur la distance en 2017. Mais il n'y aura pas que ça : le concours du saut à la perche féminine sera de haute volée avec le top 5 mondial en lice.