Football - Ligue 1 : Lens en pleine euphorie, l'OL en pleine crise

Rugby – Top 14 : Toulouse, seul leader à bord

Tennis – ATP Tel-Aviv : Djokovic va bien, merci pour lui

Handball : A un mois du début de l'Euro, l'équipe de France ne s'est pas vraiment rassurée en venant péniblement à bout de l'Allemagne (30-29), dimanche à Nancy.

On s'est ennuyé ferme dimanche à Singapour. La preuve, ce GP a reçu la note de … 1/5 dans notre Bonus-Malus , où il est notamment question de champions du monde à la dérive. Charles Leclerc, lui, n'est pas encore champion du monde et ce n'est pas sa faculté à gâcher des poles positions qui va l'aider dans sa quête. Bref, on débriefe le Grand Prix tout ce lundi, avec également Lucas Parle F1 au menu.

Vous saviez, vous, que les Canadiens sont maudits en finale de tournois ATP ? Depuis mars 2016, Shapovalov et compagnie ont perdu 23 des 26 finales qu'ils ont disputées. Pour briller à la machine à café, on vous conseille de regarder la vidéo Jeu, Set & Maths qui, comme chaque semaine, vous déniche les stats les plus incroyables du circuit. Quant au jeu, il reprend ses droits dès ce lundi à Tokyo et Nur-Sultan avec de superbes tableaux. A suivre sur Eurosport, évidemment