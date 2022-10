Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Coupe du Monde : Les Bleues en demi-finales !

Il n'y a pas eu de match. Ce samedi, les Bleues n'ont fait qu'une bouchée de l'Italie pour aller chercher leur ticket en demi-finale (39-3) . Joanna Grisez s'est illustrée avec trois essais. Les Tricolores vont pouvoir attendre sereinement leur adversaire en demie en regardant le quart opposant la Nouvelle-Zélande au pays de Galles.

Nantes héroïque, la revanche de Ronaldo, Doncic étincelant, Rinderknech, Lens : Le plateau du jour

2. Football - Ligue 1 : Openda, c'est open bar

Auteur d'un triplé, Loïs Openda, avec Florian Sotoca sur les épaules, célèbre le succès lensois face à Toulouse - 28/10/2022 en Ligue 1 Crédit: Getty Images

3. Basket – NBA : Les Lakers encore battus

Un record égalé. Ce samedi, en s'inclinant face à Minnesota (111-102), les Lakers ont enchaîné leur cinquième défaite, pire début statistique de la franchise depuis son implantation à LA. Rudy Gobert a été impérial à l'intérieur (22 pts, 21 rbds, 2 contres). Dans les autres matches, Milwaukee a battu les Knicks avec un grand Giannis (30 pts, 14 rbds, 9 passes) tandis que Boston s'est fait surprendre par les Cavaliers en prolongation (132-123).

On a aussi retenu pour vous

WTA – Masters : Sacré groupe pour Caroline Garcia. Qualifiée pour les Masters, la Française va affronter Coco Gauff et Daria Kasatkina mais surtout Iga Swiatek, numéro un mondial aux airs d'épouvantail. Un défi de taille, surtout sans Bertrand Perret, qui a annoncé : Sacré groupe pour Caroline Garcia. Qualifiée pour les Masters, la Française va affronter Coco Gauff et Daria Kasatkina mais surtout Iga Swiatek, numéro un mondial aux airs d'épouvantail. Un défi de taille, surtout sans Bertrand Perret, qui a annoncé la fin de sa collaboration avec la Française

Tennis – ATP Bâle : Fin du bon parcours d'Arthur Rinderknech. Le : Fin du bon parcours d'Arthur Rinderknech. Le Français a été dépassé par un Holger Rune de gala vendredi en quart de finale (7-6, 6-2). Le jeune danois sera opposé à Roberto Bautista, qui a stoppé le Suisse Stanislas Wawrinka en deux manches serrées 7-5, 7-6 (7/5).

F1 – GP de Mexico : Lors d'un vendredi marqué par : Lors d'un vendredi marqué par les sanctions infligées à Red Bull pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021 , George Russell (Mercedes) a dominé des essais libres peu significatifs car dédiés à tester les pneus des F1 de 2023.

L'article à ne pas manquer : Jake Paul, le youtubeur qui exaspère la boxe

C'est le frère de Logan Paul mais il est au moins aussi célèbre : ce samedi, Jake Paul, célèbre youtubeur, va défier Anderson Silva, ancien grand champion de MMA à l'UFC. Un combat aux airs de blockbuster mondial mais qui fait grincer des dents chez les puristes. Pour comprendre ce que ce duel représente pour l'avenir de la boxe, c'est par ici

Jake Paul, trublion de la boxe Crédit: Getty Images

A voir, à écouter ou à lire sur Eurosport

On vous conseille d'être connecté à votre appli ou devant votre télé ce samedi. A Vienne et à Bâle, c'est chocs à gogo. Le plus alléchant d'entre eux opposera Carlos Alcaraz à un Felix Auger-Aliassime exceptionnel lors de ses dernières sorties en Suisse (14h30). A Vienne, Daniil Medvedev devra se débarrasser d'un Grigor Dimitrov en forme (14h). Bref, si vous aimez le tennis, vous connaissez la chanson : rendez-vous sur Eurosport.

Est-ce la meilleure version de la MNM ? "Oui, et respect à Galtier pour ça"

Connaissez-vous la pire équipe d'Angleterre sur penalty ? C'est le champion en titre et le favori à sa propre succession. Et oui, Manchester City, qui défie Leicester ce samedi (13h30), connaît de sacrées turbulences à onze mètres. Pourquoi ? Tentatives d'explications

C'est un numéro 2 qui peut battre tous les numéros 1 des autres écuries : leader jaloux dans ses précédentes équipes, Sergio Pérez a su devenir le lieutenant parfait de Max Verstappen chez Red Bull . Chez lui, le Mexicain espère faire un gros coup. Histoire de récompenser sa fidélité et sa fiabilité sans faille.

La question du jour : Va-t-on revoir Payet et Gerson avec l'OM ?

Gerson, à qui la faute ? "On arrive aux limites du système Longoria"

