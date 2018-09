Crise(s), PSG, chrono : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football, Ligue 1 : Monaco et Nantes vont mal

Leonardo Jardim et Miguel Cardoso n'imaginaient pas ça. Surtout pas le premier, qui sait gérer les renouvellements générationnels monégasques avec talent depuis son arrivée au club. Quant au second, il n'avait pas de garanties en arrivant à Nantes mais n'imaginait sans doute pas une fin d'été aussi compliquée. Et pourtant… ce matin, Monaco, battu par Angers (0-1), et Nantes, vaincu par Nice (1-2), sont respectivement 16e et 18e avant le reste de la 7e journée, disputée ce mercredi soir. Ça va mal.

Jardim n'a "pas aimé l'attitude en première mi-temps"

2. Basketball, Championnat du monde : les Bleues dans le dur

Elles avaient pris un bon départ. Mais les Canadiennes les ont eues à l'usure. Mardi soir à Tenerife, la France s'est inclinée face au Canada (71-60). Deuxièmes de leur groupe, les Bleues vont désormais disputer un périlleux barrage ce mercredi pour espérer voir les quarts de finale.

3. Football, Premier League : Mourinho – Pogba, acte 564

On ne sait pas comment tout cela se terminera entre José Mourinho et Paul Pogba. Mais l'issue ne sera pas heureuse, c'est à peu près certain. Mardi soir, le Portugais a annoncé que le champion du monde ne serait plus le vice-capitaine des Red Devils. "La seule vérité est que j'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème…", a-t-il confié après l'élimination de MU par Derby County en Coupe de la Ligue. Une question subsiste : lequel des deux quittera Manchester le premier ?



Et aussi…

Golf, Ryder Cup : Coucou, c'est Tiger. L'Américain a donné une conférence de presse, mardi. Ravi d'être là pour disputer l'épreuve à partir de vendredi.

Football, Liga : L'Atlético Madrid s'est promené contre le promu Huesca (3-0) grâce notamment à Antoine Griezmann, auteur de l'ouverture du score.

Football, Serie A : L'Inter Milan a battu la Fiorentina 2-1 mardi en ouverture de la 6e journée de Serie A. La suite, ce soir avec, qui sait, un nouvel exploit signé Gervinho ?

La vidéo de rattrapage

Vous avez suivi la soirée The Best lundi ? Vous avez été étonnés par deux ou trois trucs ? Nous aussi...

Des trophées, des surprises mais aussi des incohérences

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme, Mondiaux : Dumoulin tient à son bien

C'est le premier moment très attendu des Mondiaux d'Innsbruck. Cet après-midi, place aux grands et à Tom Dumoulin, qui remet son titre de champion du monde du contre-la-montre en jeu (14h30). Le Néerlandais aura comme rival principal Rohan Dennis sur 52,5 kilomètres très sélectifs. La course est à suivre sur Eurosport.

Mais pourquoi les Français ne savent-ils pas rouler ?

2. Football, Ligue 1 : Paris 7/7 ?

Et de sept ? Le PSG va tenter de poursuivre son sans-faute à l'occasion de la réception de Reims, mercredi au Parc des Princes. Le club de la capitale ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, toujours suspendu. A Caen et à Bordeaux, Montpellier et Lille tenteront de poursuivre sur leur lancée. Marseille, qui retrouve Mandanda, essaiera de se réveiller face à Strasbourg.