Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : CR7 sonne le réveil et passe un cap

Après un mois de novembre sans victoire en championnat, les Red Devils relèvent la tête et se placent au 7e rang. Les Gunners conservent deux points et deux places d’avance sur eux à l’issue d’une rencontre qui marque le départ de Michael Carrick , remplacé par Ralf Rangnick sur le banc mancunien.

"Référence tactique", sacré caractère et rôle hybride : Rangnick, ça peut être explosif !

2. Ski Alpin - Coupe du monde : Odermatt mate la concurrence

C’est lui le plus fort en ce début de saison. Marco Odermatt s’est nettement imposé jeudi en super-G à Beaver Creek. Le leader de la Coupe du monde a battu Matthias Mayer de 0"76 et l’invité surprise Broderick Thompson de 0"95. Longtemps en course pour le podium, Alexis Pinturault a pris la sixième place , à 1’13".

Odermatt, une démonstration en vidéo

3. Basket - NBA : Une fessée historique

Un écart inédit dans la Grande Ligue. Memphis a passé un 152-79 record, jeudi soir, face à OKC . Dans leur salle, les Grizzlies ont été insolents de réussite longue distance (18/22, soit 81,8% de réussite). Parmi les autres rencontres de la nuit, on note le dix-huitième succès de rang des Suns, à domicile face à Detroit (114-103), ainsi que le succès de Chicago à New York (115-119).

On a aussi retenu pour vous

Judo : La judoka Margaux Pinot, qui accuse l’entraîneur et ancien judoka Alain Schmitt de violence, a raconté sa version des faits jeudi en fin de journée, lors d’une conférence de presse. Schmitt en avait fait de même dans la journée.

: La judoka Margaux Pinot, qui accuse l’entraîneur et ancien judoka Alain Schmitt de violence, a raconté sa version des faits jeudi en fin de journée, lors d’une conférence de presse. Schmitt en avait fait de même dans la journée. Hand : Grande victoire. Le PSG a mis fin jeudi à la série de Kielce (sept succès), leader du groupe B de la Ligue des champions. Les Parisiens reviennent à 3 points de leurs adversaires du soir, après ce succès 32-27 à domicile lors de la 9e journée.

: Grande victoire. Le PSG a mis fin jeudi à la série de Kielce (sept succès), leader du groupe B de la Ligue des champions. Les Parisiens reviennent à 3 points de leurs adversaires du soir, après ce succès 32-27 à domicile lors de la 9e journée. Football : L'Atlético Mineiro des joueurs Hulk et Diego Costa a remporté jeudi le Brasileirao 2021, le championnat brésilien, pour la première fois en 50 ans, brisant l'hégémonie de Flamengo, double tenant du titre.

: L'Atlético Mineiro des joueurs Hulk et Diego Costa a remporté jeudi le Brasileirao 2021, le championnat brésilien, pour la première fois en 50 ans, brisant l'hégémonie de Flamengo, double tenant du titre. Football : Tottenham a enchaîné un deuxième succès à domicile sous les ordres d'Antonio Conte en disposant du promu Brentford, jeudi lors de la 14e journée de Premier League (2-0). Les Spurs sont sixièmes, avec un match de retard.

Le PSG a surclassé Kielce : Le résumé vidéo d'une victoire capitale

Basket : LeBron James est de retour. Absent une rencontre en raison d'une suspicion de Covid-19, le "King" a été annoncé disponible ce jeudi par la NBA. Il peut donc participer au match entre les Lakers et les Clippers, vendredi.

: LeBron James est de retour. Absent une rencontre en raison d'une suspicion de Covid-19, le "King" a été annoncé disponible ce jeudi par la NBA. Il peut donc participer au match entre les Lakers et les Clippers, vendredi. Football : Quel spectacle : La Lazio n'a pu renouer avec le succès jeudi soir à domicile, concédant le nul au bout du temps additionnel contre l'Udinese (4-4) lors d'un match à rebondissements en clôture de la 15e journée de Serie A.

: Quel spectacle : La Lazio n'a pu renouer avec le succès jeudi soir à domicile, concédant le nul au bout du temps additionnel contre l'Udinese (4-4) lors d'un match à rebondissements en clôture de la 15e journée de Serie A. Basket : Villeurbanne et Monaco marquent le pas en Euroligue. Le champion de France s'est incliné jeudi sur le parquet du Bayern (73-65) dans la foulée du revers des Monégasques à Fenerbahçe (96-86) lors de la 13e journée.

: Villeurbanne et Monaco marquent le pas en Euroligue. Le champion de France s'est incliné jeudi sur le parquet du Bayern (73-65) dans la foulée du revers des Monégasques à Fenerbahçe (96-86) lors de la 13e journée. Football : Luca Zidane, le gardien du Rayo Vallecano, a permis à son équipe de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe du Roi en battant Guijelo (5e division espagnole) jeudi à l'issue d'une séance de tirs au buts (1-1, 4 à 3 aux t.a.b).

: Luca Zidane, le gardien du Rayo Vallecano, a permis à son équipe de se qualifier pour le 2e tour de la Coupe du Roi en battant Guijelo (5e division espagnole) jeudi à l'issue d'une séance de tirs au buts (1-1, 4 à 3 aux t.a.b). Rugby : Nevers a pris provisoirement la 5e place de la Pro D2 grâce à sa victoire à Rouen (10-23), jeudi en ouverture de la 13e journée, tandis que Béziers a chuté à Carcassonne (24-18), qui double son voisin occitan au classement.

LeBron James (Los Angeles Lakers) le 28 novembre 2021, lors d'une rencontre de NBA face aux Detroit Pistons Crédit: Getty Images

Le podcast à ne pas rater

Dans Arrêt Buffet cette semaine, place au Top 14. Olivier Canton accueille Imanol Harinordoquy ainsi que deux journalistes de Midi Olympique : Arnaud Beurdeley et Simon Valzer. Au programme, notamment : le choc de la 12e journée entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain, samedi.

Le débat du jour

Cela n'a échappé à personne, la vénérable Coupe Davis a beaucoup changé ces dernières années. Le nouveau format a amputé l'épreuve de ce qui faisait une bonne partie de son charme, et même de son ADN. Mais la "Davis" fait partie de la grande histoire et tous les plus grands champions y ont laissé leur empreinte. Mais laquelle est la plus forte ? La rédaction en débat

McEnroe, Nadal, Becker : trois des géants qui ont marqué l'histoire de la Coupe Davis. Crédit: Eurosport

La vidéo de rattrapage

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton est un personnage public engagé. Il arborait un casque arc-en-ciel lors du précédent Grand Prix au Qatar et prévoit de le conserver pour la pénultième manche du championnat, en Arabie Saoudite en fin de semaine. De la couleur et du design de son matériel à ses tenues, en passant par des actions plus concrètes, voici des exemples de prises de position d’Hamilton.

Casque arc-en-ciel, kilt et monoplace noire : quand Hamilton prend position

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Handball - Championnats du monde : Les Bleues en selle

Elles remettent le bleu de chauffe. Championnes olympiques en titre, les handballeuses de l’équipe de France débutent leur Mondial ce vendredi. Elles affrontent l’Angola à 18h, à Granollers en Espagne. La Slovénie et le Monténégro sont aussi dans leur groupe.

Nous avons pris l’habitude de gagner les combats sur le plan physique, mais l’Angola est certainement la seule équipe au monde à se situer à notre niveau, voire à un niveau supérieur (dans ce domaine)", (dans ce domaine)", a prévenu le sélectionneur tricolore , Olivier Krumbholz.

Parades de martienne, 43% de réussite : le show Darleux qui a écoeuré les Russes

2. Cyclisme sur piste - UCI Track Champions League : Londres, bouquet final

Dernière ligne droite. La première Ligue des champions de cyclisme sur piste s’achève par un double rendez-vous londonien, l’ultime manche au programme, la semaine prochaine à Tel Aviv, ayant été annulée pour raison sanitaire . Un spectacle à suivre ce vendredi et ce samedi, en direct sur Eurosport. Prise d’antenne des Rois de la Pédale à 19h40.

Premium Cyclisme sur piste Londres | 3e étape 19:59-23:00

3. Si alpin - Coupe du monde : Super-G et descente au programme

Rebelote ? Odermatt a l’opportunité d’enfoncer le clou, avec un nouveau super-G à Beaver Creek (Etats-Unis). Ce sera à suivre ce vendredi à partir de 18h45 . Puis une descente dames sera au programme de votre soirée, à Lake Louise (Canada) : 20h, heure française.

Premium Ski Alpin Beaver Creek | Super-G Messieurs (2) 18:35-20:20

